Коронавирус: в Украине разрешили экстренную регистрацию вакцин

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 102 млн жителей планеты. Свыше 2,2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 74 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 30 января (время московское).

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Франция с воскресенья, 31 января, закрывает границы для всех стран, не являющихся членами Европейского Союза. Исключения будут сделаны только при наличии уважительных причин для въезда, которые необходимо доказать документально. Также с воскресенья ужесточаются противоэпидемические меры. В частности, будут закрыты торговые центры площадью более 20 тысяч квадратных метров за исключением продуктовых магазинов. Полиции и жандармерии предписано усилить контроль за соблюдением санитарных правил.

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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, разрешающий регистрацию вакцин против коронавируса под обязательства для экстренного медицинского применения. Это позволяет использовать препараты компаний BioNTech/Pfizer, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента, передают "Українськi Новини".

Подписанный президентом Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" устанавливает возможность ускоренной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавируса в случае принятия такого решения центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере здравоохранения, с целью экстренного медицинского применения.

В Украине с начала эпидемии зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения, более миллиона человек выздоровели, более 22 тысяч скончались от COVID-19.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 29 января >>>

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