Коронавирус: Япония продлила режим ЧС в 10 префектурах

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 104 млн жителей планеты. Свыше 2,2 млн человек скончались с диагнозом COVID-19, выздоровели около 76 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 2 февраля (время московское).

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Два самолета бундесвера с командой медиков, необходимыми оборудованием и препаратами вылетели сегодня в Португалию, которая оказалась в тяжелейшей ситуации из-за пандемии коронавируса. "Мы помогаем нашим друзьям в Португалии, которые находятся в особенно драматическом положении, немецким медицинским персоналом и оборудованием", - заявила ранее министр обороны ФРГ (Annegret Kramp-Karrenbauer) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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Эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6 процента, следует из промежуточных результатов, опубликованных в журнале The Lancet. Среди 14 964 участников испытаний, которые получили лекарственный препарат, вирус SARS-CoV-2 к итоговой контрольной точке обнаружили у 16 человек, а в группе получивших плацебо (4902) было подтверждено 62 заражения.

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В Беларуси за истекшие сутки подтверждено 699 новых заражений, а 9 больных COVID-19 умерли, сообщило министерство здравоохранения. По официальным данным, общее количество инфицированных в республике достигло 249 994, из них 1737 скончались, 237 178 выздоровели и выписаны.

Япония продлила режим ЧС в 10 префектурах до 7 марта

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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга продлил действие режима чрезвычайного положения в Токио и еще 9 префектурах до 7 марта. При этом в префектуре Тотиги режим прекратит действовать 7 февраля. Школы, спортивные залы, театры и магазины продолжают работать, рестораны и бары закрываются на несколько часов раньше, работодателей просят переводить сотрудников на дистанционную работу. Власти намерены начать вакцинацию в середине февраля, отметил премьер. Вирус в стране с 126,2 млн жителей выявлен у 389 518 человек, 5722 умерли, 334 125 выздоровели.

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В Великобритании привиты более половины жителей старше 70 лет, заявил министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок. По его словам, в целом в королевстве вакцинация уже охватила свыше 9,2 млн человек, а более 494 тысяч уже сделали вторую прививку. Вирус в почти 67-миллионной стране обнаружен у 3, 83 млн человек, а 106,5 тысячи больных COVID-19 скончались.

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Австрия в свете распространения новых вариантов коронавируса обязала всех въезжающих предоставлять отрицательный результат теста и проводить 10 дней на карантине. Часто пересекающие границу освобождены от карантина, однако обязаны раз в неделю предъявлять отрицательный тест, сообщил министр внутренних дел Карл Нехаммер. Кроме того, максимальный штраф за отсутствие фильтрующей полумаски FFP2 или несоблюдение требуемой дистанции в 2 метра повышен до 90 евро. Инфекция в почти 9-миллионной республике подтверждена у 416 763 человек, 7847 из них умерли, а 395 316 выздоровели.

Данные по России и Украине

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В России общее число инфицированных достигло 3 884 730 человек. Суточный прирост опустился ниже порога в 17 000 случаев впервые с 28 октября и составил 16 643 заражения, сообщил оперативный штаб. По его сведениям, в целом в стране скончались 74 158 больных новой инфекцией, а 3,34 млн выздоровели.

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В Украине за минувшие сутки инфекция обнаружена еще у 2394 человек, сообщило министерство здравоохранения. С начала ведения статистике в 42-миллионной стране вырус выявлен у 1 223 879 человек, 22 924 пациента с COVID-19 умерли, 1 035 372 выздоровели.

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Экономика Чехии, несмотря на строгие ограничительные меры в стране, в конце прошлого года выросла: с октября по декабрь 2020-го валовой внутренний продукт увеличился на 0,3 процента, тогда как эксперты предсказывали, что он сократится на 2,5 процента. Тем не менее, в сравнении с 4-м кварталом 2019 года ВВП Чехии уменьшился на 5 процентов.

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Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер (Markus Söder) считает необходимой смену стратегии вакцинации в Германии. По его словам, властям следует "по-новому расставить приоритеты". В связи с этим он напомнил, что в ФРГ вакциной компании AstraZeneca запрещено прививать людей старше 65 лет. Зёдер считает, что "вакцинационный саммит" 1 февраля "действительно внес ясность, но вместе с ней и отрезвление", поскольку стало понятно, что "в первом квартале нынешнего года в стране произойдет мало, а во втором - намного больше".

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Немецкая фармацевтическая компания Bayer рассчитывает на то, что вакцина, от коронавируса, разработанная ею в сотрудничестве с компанией Curevac, будет допущена на рынок к началу 2022 года. Пока такого допуска у нее нет.

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В Германии за прошедшие сутки коронавирус выявлен еще у 6114 человек, а 861 больной COVID-19 скончался, следует из данных Института имени Роберта Коха. За 7 дней на 100 тысяч человек пришлось 90 новых заражений. Инфекция с момента проникновения в ФРГ подтверждена у 2 228 085 человек. За это время примерно 1,954 млн человек выздоровели, 57 981 скончался.

Moderna хочет нарастить число доз во флаконе с вакциной

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Вакцина компании Moderna

Американская фармацевтическая компания Moderna, выпускающая вакцину от коронавируса, предложила увеличить в полтора раза содержание препарата в каждом флаконе, доведя его до 15 доз вместо десяти. Такое заявление сделал глава компании Стивен Хоуг. По его словам, нововведение позволит технологически ускорить производство продукции.

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Китайская полиция арестовала более 80 человек и конфисковала более 3 тыс. доз препарата, который выдавался злоумышленниками за вакцину от коронавируса, сообщило агентство "Синьхуа". Продавцы лже-вакцины действовали в Пекине, Шанхае и восточной провинции Шаньдун.

В мире вакцину от коронавируса получили свыше 101 млн человек

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В мире вакцину от коронавируса получили больше 101 млн человек, сообщило агентство Bloomberg. Число вакцинированных в США (32,8 млн) превысило число тех, кто болеет или переболел COVID-19.

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В России наблюдается устойчивая тенденция к сокращению новых случаев заражения коронавирусом, указала замдиректора ЦНИИ эпидемологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. "Эпидемическая ситуация вошла в фазу стабилизации, отмечается устойчивая тенденция к снижению показателей заболеваемости", - сказала она.

ВОЗ считает ситуацию обнадеживающей

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Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что уровень распространения коронавирусной инфекции удается контролировать. По его словам, обнадеживающей новостью является то, что число новых случаев COVID-19 во всем мире снижается уже третью неделю подряд.

В Италии число смертей в 2020 году достигло почти 700 тыс. человек

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В Италии в 2020 году умерли почти 700 тыс. человек, а родились - только около 400 тыс., свидетельствуют данные Национального института статистики (ISTAT). "Таких плохих данных не было со времен "испанского" гриппа в 1918 году", - пишет газета La Stampa.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) подтвердила, что до конца лета каждый житель Германии сможет воспользоваться предложением пройти вакцинацию от коронавируса. Такое заявление она сделала по итогам консультаций на высоком уровне между федеральным правительством, представителями земель и фармацевтическими компаниями. Министерство здравоохранения Германии прогнозирует, что до конца года в стране с населением в 83 млн человек станут доступны свыше 320 млн доз вакцины.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 1 февраля>>>

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