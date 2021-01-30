Коронавирус: Япония продлила режим ЧС в 10 префектурах

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 104 млн жителей планеты. Свыше 2,2 млн человек скончались с диагнозом COVID-19, выздоровели около 76 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 2 февраля (время московское).
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Два самолета бундесвера с командой медиков, необходимыми оборудованием и препаратами вылетели сегодня в Португалию, которая оказалась в тяжелейшей ситуации из-за пандемии коронавируса. "Мы помогаем нашим друзьям в Португалии, которые находятся в особенно драматическом положении, немецким медицинским персоналом и оборудованием", - заявила ранее министр обороны ФРГ (Annegret Kramp-Karrenbauer) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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Эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6 процента, следует из промежуточных результатов, опубликованных в журнале The Lancet. Среди 14 964 участников испытаний, которые получили лекарственный препарат, вирус SARS-CoV-2 к итоговой контрольной точке обнаружили у 16 человек, а в группе получивших плацебо (4902) было подтверждено 62 заражения.
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В Беларуси за истекшие сутки подтверждено 699 новых заражений, а 9 больных COVID-19 умерли, сообщило министерство здравоохранения. По официальным данным, общее количество инфицированных в республике достигло 249 994, из них 1737 скончались, 237 178 выздоровели и выписаны.
Япония продлила режим ЧС в 10 префектурах до 7 марта
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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга продлил действие режима чрезвычайного положения в Токио и еще 9 префектурах до 7 марта. При этом в префектуре Тотиги режим прекратит действовать 7 февраля. Школы, спортивные залы, театры и магазины продолжают работать, рестораны и бары закрываются на несколько часов раньше, работодателей просят переводить сотрудников на дистанционную работу. Власти намерены начать вакцинацию в середине февраля, отметил премьер. Вирус в стране с 126,2 млн жителей выявлен у 389 518 человек, 5722 умерли, 334 125 выздоровели.
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В Великобритании привиты более половины жителей старше 70 лет, заявил министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок. По его словам, в целом в королевстве вакцинация уже охватила свыше 9,2 млн человек, а более 494 тысяч уже сделали вторую прививку. Вирус в почти 67-миллионной стране обнаружен у 3, 83 млн человек, а 106,5 тысячи больных COVID-19 скончались.
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Австрия в свете распространения новых вариантов коронавируса обязала всех въезжающих предоставлять отрицательный результат теста и проводить 10 дней на карантине. Часто пересекающие границу освобождены от карантина, однако обязаны раз в неделю предъявлять отрицательный тест, сообщил министр внутренних дел Карл Нехаммер. Кроме того, максимальный штраф за отсутствие фильтрующей полумаски FFP2 или несоблюдение требуемой дистанции в 2 метра повышен до 90 евро. Инфекция в почти 9-миллионной республике подтверждена у 416 763 человек, 7847 из них умерли, а 395 316 выздоровели.
Данные по России и Украине
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В России общее число инфицированных достигло 3 884 730 человек. Суточный прирост опустился ниже порога в 17 000 случаев впервые с 28 октября и составил 16 643 заражения, сообщил оперативный штаб. По его сведениям, в целом в стране скончались 74 158 больных новой инфекцией, а 3,34 млн выздоровели.
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В Украине за минувшие сутки инфекция обнаружена еще у 2394 человек, сообщило министерство здравоохранения. С начала ведения статистике в 42-миллионной стране вырус выявлен у 1 223 879 человек, 22 924 пациента с COVID-19 умерли, 1 035 372 выздоровели.
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Экономика Чехии, несмотря на строгие ограничительные меры в стране, в конце прошлого года выросла: с октября по декабрь 2020-го валовой внутренний продукт увеличился на 0,3 процента, тогда как эксперты предсказывали, что он сократится на 2,5 процента. Тем не менее, в сравнении с 4-м кварталом 2019 года ВВП Чехии уменьшился на 5 процентов.
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Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер (Markus Söder) считает необходимой смену стратегии вакцинации в Германии. По его словам, властям следует "по-новому расставить приоритеты". В связи с этим он напомнил, что в ФРГ вакциной компании AstraZeneca запрещено прививать людей старше 65 лет. Зёдер считает, что "вакцинационный саммит" 1 февраля "действительно внес ясность, но вместе с ней и отрезвление", поскольку стало понятно, что "в первом квартале нынешнего года в стране произойдет мало, а во втором - намного больше".
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Немецкая фармацевтическая компания Bayer рассчитывает на то, что вакцина, от коронавируса, разработанная ею в сотрудничестве с компанией Curevac, будет допущена на рынок к началу 2022 года. Пока такого допуска у нее нет.
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В Германии за прошедшие сутки коронавирус выявлен еще у 6114 человек, а 861 больной COVID-19 скончался, следует из данных Института имени Роберта Коха. За 7 дней на 100 тысяч человек пришлось 90 новых заражений. Инфекция с момента проникновения в ФРГ подтверждена у 2 228 085 человек. За это время примерно 1,954 млн человек выздоровели, 57 981 скончался.
Moderna хочет нарастить число доз во флаконе с вакциной
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Вакцина компании Moderna
Американская фармацевтическая компания Moderna, выпускающая вакцину от коронавируса, предложила увеличить в полтора раза содержание препарата в каждом флаконе, доведя его до 15 доз вместо десяти. Такое заявление сделал глава компании Стивен Хоуг. По его словам, нововведение позволит технологически ускорить производство продукции.
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Китайская полиция арестовала более 80 человек и конфисковала более 3 тыс. доз препарата, который выдавался злоумышленниками за вакцину от коронавируса, сообщило агентство "Синьхуа". Продавцы лже-вакцины действовали в Пекине, Шанхае и восточной провинции Шаньдун.
В мире вакцину от коронавируса получили свыше 101 млн человек
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В мире вакцину от коронавируса получили больше 101 млн человек, сообщило агентство Bloomberg. Число вакцинированных в США (32,8 млн) превысило число тех, кто болеет или переболел COVID-19.
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В России наблюдается устойчивая тенденция к сокращению новых случаев заражения коронавирусом, указала замдиректора ЦНИИ эпидемологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. "Эпидемическая ситуация вошла в фазу стабилизации, отмечается устойчивая тенденция к снижению показателей заболеваемости", - сказала она.
ВОЗ считает ситуацию обнадеживающей
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Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что уровень распространения коронавирусной инфекции удается контролировать. По его словам, обнадеживающей новостью является то, что число новых случаев COVID-19 во всем мире снижается уже третью неделю подряд.
В Италии число смертей в 2020 году достигло почти 700 тыс. человек
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В Италии в 2020 году умерли почти 700 тыс. человек, а родились - только около 400 тыс., свидетельствуют данные Национального института статистики (ISTAT). "Таких плохих данных не было со времен "испанского" гриппа в 1918 году", - пишет газета La Stampa.
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) подтвердила, что до конца лета каждый житель Германии сможет воспользоваться предложением пройти вакцинацию от коронавируса. Такое заявление она сделала по итогам консультаций на высоком уровне между федеральным правительством, представителями земель и фармацевтическими компаниями. Министерство здравоохранения Германии прогнозирует, что до конца года в стране с населением в 83 млн человек станут доступны свыше 320 млн доз вакцины.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 1 февраля>>>
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Коронавирус в Германии - 2020
Без святой воды
Первую фотографию в нашей рубрике "Кадр за кадром", связанную с пандемией коронавируса в Германии, мы опубликовали 28 февраля 2020 года. Именно тогда в самом посещаемом немецком храме приняли меры по профилактике распространения инфекции - в том числе, перестали наполнять чаши для святой воды. Прочитать эту и другие публикации можно, нажав на "+" справа над текстом или на ссылки под галереей.
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Коронавирус в Германии - 2020
Осел в маске
В 2020 году мы видели много разных памятников в масках. Вот, например, фотография из Бремена, сделанная в конце марта. Обычно здесь следует подержаться за ногу осла и загадать желание, но из-за распространения коронавирусной инфекции от этого во время пандемии лучше воздержаться.
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Коронавирус в Германии - 2020
Оставайтесь дома!
Самолет с таким баннером могли наблюдать в конце марта в небе над городом жители Гамбурга. В связи с пандемией коронавирусной инфекции подобные призывы появились в Германии повсюду - например, в виде хештегов #zuhausebleiben и #stayathome на экранах телевизоров или трафаретных граффити на тротуарах.
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Коронавирус в Германии - 2020
Съедобная бумага
Готовясь уйти на многонедельный карантин из-за коронавируса, жители Германии весной особенно охотно закупали впрок макаронные изделия, муку, крупы и туалетную бумагу. Спрос на последнюю увеличился на 700 процентов! Полки опустели. В одной кондитерской в Дортмунде решили выпускать свой вариант этого товара повседневного спроса - сдобные рулоны.
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Коронавирус в Германии - 2020
Любовь во время короны
Эти фотографии были сделаны в конце марта на датско-германской границе около Зюдерлюгума. Из-за пандемии граница была закрыта, но эти влюбленные пенсионеры - 89-летний немец Карстен Тюхзен Хансен и 85-летняя датчанка Инга Рассмусен - нашли решение проблемы. Они встречались каждый день - устраивали посиделки около шлагбаума.
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Коронавирус в Германии - 2020
Хоум-офис для балерины
Так во время весеннего локдауна проходили репетиции берлинского Государственного балета - транслировались через веб-камеру. Эта фотография сделана в однокомнатной квартире балерины Вивиан Ассал Кохнавард. В театральной мастерской для артистов изготовили специальные напольные покрытия, чтобы они могли выполнять упражнения у себя дома.
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Коронавирус в Германии - 2020
Дурацкий коронавирус!
В 2020 году из-за коронавируса пасхальный декор в Германии несколько отличался от традиционного. Например, такого пасхального зайца установили около школы в баварском Оттенхофене - из соломы, в баварских кожаных штанах и с табличкой "Дурацкий коронавирус"!
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Коронавирус в Германии - 2020
Без Октоберфеста
Эта фотография сделана в Мюнхене в апреле. Глава баварского правительства Маркус Зёдер идет на пресс-конференцию, чтобы сообщить об отмене традиционного Октоберфеста за пять месяцев до запланированного начала. Символический снимок. Октоберфест и другие многолюдные народные праздники, музыкальные, винные и прочие фестивали во время пандемии в Германии не состоялись.
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Коронавирус в Германии - 2020
Маски для монархистов
Задержимся в Баварии. Раньше портреты короля Людвига II украшали разные баварские сувениры. Во время пандемии этого популярного и любимого монарха, построившего замок Нойшванштайн, можно было увидеть на защитных масках.
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Коронавирус в Германии - 2020
Концерт на грузовике
Еще одним признаком коронавирусного времени стали концерты музыкантов в необычных местах или необычных форматах. Кэмерон Карпентер - единственный в мире органист, владеющий личным концертным органом. В начале мая он совершил турне по Берлину, чтобы поддержать людей во время пандемии. Эти фотографии сделаны во время выступления перед одним из столичных домов престарелых в районе Шпандау.
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Коронавирус в Германии - 2020
Первая тренировка
В рамках послабления карантинных мер в Германии 11 мая в некоторых немецких регионах после многонедельного перерыва вновь открылись первые фитнес-клубы. Эти фотографии были сделаны в Кельне в одном из таких центров. Он работает круглосуточно и поэтому распахнул двери для посетителей ровно в полночь. Условием открытия таких спортивных клубов являлось соблюдение строгих мер гигиены и дистанции.
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Коронавирус в Германии - 2020
Очереди за щенками
Летом немецкие собаководы сообщили о небывалом спросе на щенков. В частности, многие из тех, кто давно собирался завести собаку, работая в режиме хоум-офиса, посчитали нынешний момент особенно подходящим, так как почти все время находятся дома. Большой популярностью пользовались лабрадоры и золотистые ретриверы.
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Коронавирус в Германии - 2020
Кинотеатр для олдтаймеров
После начала пандемии в Германии повсюду стали открываться автомобильные кинотеатры. Эти фотографии были сделаны в нижнесаксонской коммуне Худе во время сеанса, организованного специально для владельцев олдтаймеров. Фильм был подобран в соответствии с интересами публики - "Ford против Ferrari".
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Коронавирус в Германии - 2020
Пустые бордели
Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства - они оставались закрытыми даже после того, как работу возобновили парикмахерские, фитнес-клубы, бассейны и сауны. 16 июля некоторые публичные дома в разных регионах страны - например, в Гамбурге - провели день открытых дверей, чтобы привлечь внимание к сложной ситуации.
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Коронавирус в Германии - 2020
Не поедем на Майорку
Из-за боязни отправляться в дальние края многие немцы предпочли в 2020 году отдыхать летом на море дома - на пляжах Балтийского и Северного морей. Так курорт Тиммендорфер-Штранд выглядел в один из выходных дней в июле. Доступ на некоторые пляжи приходилось периодически перекрывать из-за переизбытка желающих поплавать в море и полежать на солнышке в непосредственной близости от воды.
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Коронавирус в Германии - 2020
И яйца, и радость
Во время пандемии жители Германии стали чаще заводить кур в качестве домашних животных - и детям радость, и свежие яйца к столу. Этот тренд наметился еще до начала пандемии, но из-за локдауна и прочих, так сказать, побочных коронавирусных последствий стал еще более очевидным. Эти фотографии агентства dpa были сделаны в сентябре около дома семьи Вагнеров из баварского Бад-Грёненбаха.
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Коронавирус в Германии - 2020
Коронавирусный колокол
Такой колокол со стилизованным изображением возбудителя коронавирусной инфекции отлили в Германии осенью для готического храма в баден-вюртембергском городе Херренберге. Он сменит один из здешних старых колоколов, который получил повреждения еще во время Второй мировой войны и несколько лет назад окончательно пришел в негодность.
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Коронавирус в Германии - 2020
COVID-отрицатели
Демонстрации так называемых корона-скептиков в разных городах Германии - еще одна сторона пандемии. Они считают все происходящее заговором. В ноябре полиция в Берлине после неоднократных предупреждений была вынуждена применить водометы против COVID-отрицателей, пытавшихся прорваться к Рейхстагу во время заседания парламента, обсуждавшего поправки к закону об эпидемиологической защите.
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Коронавирус в Германии - 2020
Курящий вирусолог
Специалисты-вирусологи - герои нашего времени. Среди немецких ученых особую известность в 2020 году получил профессор Кристиан Дростен из Берлина. Один из мастеров традиционных промыслов в Рудных горах даже решил посвятить уважаемому вирусологу партию курящих человечков - таких вот рождественских сувениров с курительными свечами.
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Коронавирус в Германии - 2020
Плюшевая "Панда-Мия"
"Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление в декабре появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта, закрытого для посетителей из-за частичного коронавирусного локдауна. Внутри устроили инсталляцию под названием "Панда-Мия" ("Panda-Mie"). Панд можно купить - по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.
Автор: Максим Нелюбин