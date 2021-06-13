Коронавирус: динамика роста заражений в Германии снизилась до нового минимума

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 176 млн жителей планеты. Свыше 3,8 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 160 млн человек выздоровели. DW следит за событиями понедельника, 14 июня (время московское).

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В Украине за истекшие сутки подтверждено 420 новых заражений и 13 летальных исходов среди больных COVID-19, сообщило министерство здравоохранения. В целом в 42-миллионной стране инфекция выявлена у 2 223 978 человек, 51 692 скончались, 2 130 665 выздоровели. С начала кампании вакцинации привиты 1 479 703 человека, в том числе 238 798 человек сделали обе требуемые прививки.

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В Индии в течение суток от последствий COVID-19 скончались 3921 человек, число умерших возросло до 374 305. За последние 24 часа, по данным Минздрава, зарегистрирован 70 421 новый случай заражения. Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 29,5 млн случаев. Местные эксперты считают, что реальные показатели в Индии значительно выше. В Индии проживает более 1,3 млрд человек.

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Власти столицы Индонезии заявили о возможном новом локдауне в Джакарте. В городе зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции из-за распространения индийского варианта. "За последнюю неделю число активных случаев выросло на 50 процентов и достигло 17 400", - сообщил губернатор Джакарты Анис Басведан. - Ситуация в столице требует особого внимания, если рост продолжится, то придется пойти на крайние меры, как это было в сентябре и феврале".

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В Роспотребнадзоре решили напомнить, что вакцины от коронавируса не влияют на репродуктивную функцию - такие сведения распространяют сторонники конспирологических теорий. "Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на фертильность у женщин или мужчин... Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать беременности после вакцинации от COVID-19", - говорится на сайте российского ведомства.

Показатель заболеваемости в Германии снизился до нового минимума

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Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 549 случаев - на 568 меньше, чем ровно неделю назад. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 16,6 случая заражения (днем ранее - 17,3) - это новый минимум показателя распространения инфекции. Наивысшего значения он достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.

За последние 24 часа скончались 10 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 89 844. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 723 294 случая заражения. В Германии живут около 84 млн человек.

Данные, публикуемые в выходные и праздничные дни, обычно бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.

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Российский боксер Александр Поветкин, объявив о завершении карьеры, назвал коронавирус одной из причин этого шага. "После коронавируса надо многое пролечить, - сказал он на пресс-конференции. - На спаррингах и в тренировках после коронавируса чувствую себя будто пьяный". Ранее спортсмен сообщал, что в результате болезни у него появились проблемы с сосудами. В конце марта Поветкин лишился титула временного чемпиона WBC в супертяжелом весе, потерпев поражение от британца Диллиана Уайта в бое, который оказался последним в его карьере.

Жители Германии с 14 июня могут получить ковид-сертификаты

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Цифровой прививочный сертификат в форме QR-кода

Жители Германии, прошедшие полную вакцинацию против коронавируса, с 14 июня могут получить ковид-сертификат в аптеке. Отмечается, что по техническим и организационным причинам в ближайшие дни это можно будет сделать лишь в ограниченном количестве аптек: о том, в какой именно, можно будет узнать на сайте mein-apothekenmanager.de.

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В связи с уменьшением числа случаев инфицирования в Германии министр здравоохранения страны Йенс Шпан (Jens Spahn) выступает за отмену обязательного ношения защитных масок. "Мы должны действовать поэтапно: в качестве первого шага можно отказаться от требования носить маски на улице", - заявил он в интервью газетам медиагруппы Funke. В регионах с очень низким уровнем заболеваемости и высоким уровнем вакцинации Шпан предлагает постепенно разрешить не носить маски и в помещениях.

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В связи с резким увеличением числа инфицированных коронавирусом власти Санкт-Петербурга объявили о новых ограничениях. В городе будут приостановлены проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общественного питания, работа детских комнат в ресторанах. Деятельность фуд-кортов будет возможна только на вокзалах, в аэропортах. С 2.00 до 6.00 ресторанам разрешается обслуживать посетителей только на вынос и осуществлять доставки. С 17 июня в городе запрещаются массовые мероприятия с участием свыше 3 тысяч человек, а в фан-зонах чемпионата Европы по футболу больше не будут оказывать услуги общественного питания, за исключением продажи напитков.

Кроме того, в Петербурге отменен бал для лучших выпускников школ.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 13 июня >>>

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