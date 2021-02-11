Коронавирус: Германия начинает массовую продажу домашних тестов

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 115 млн жителей планеты. Свыше 2,5 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 91 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 4 марта (время московское).

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Сеть немецких супермаркетов Aldi начнет с 6 марта продавать в своих филиалах по всей Германии тесты на коронавирус для самостоятельного применения. Упаковка из пяти тестов будет стоить 25 евро, один клиент сможет приобрести одну упаковку. Другие немецкие торговые сети тоже объявили о начале продаж похожих тестов.

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Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предостерегают от слишком быстрой отмены ограничений. "Сейчас не время снимать все ограничения", - заявила глава CDC Рошелль Валенски, подчеркнув, что следующие два месяца будут чрезвычайно важны для дальнейшего развития пандемии. Ее заявление прозвучало на фоне известия о том, что власти штата Техас снимают практически все ограничения. Отменено обязательное ношение масок, рестораны могут быть заполнены на 100 процентов.

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Французские власти могут уже 4 марта объявить об очередном ужесточении ограничений в некоторых регионах страны, где новые штаммы коронавируса приводят к росту заражений. В некоторых регионах не исключен запрет на выход из дома по выходным дням. Дополнительные ограничения могут ввести в Париже и департаменте Мозель на границе с Германией.

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Канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министр Дании Метте Фредериксен 4 марта отправятся в Израиль, где обсудят возможное совместное производство вакцин от коронавируса в этой стране. Оба политика объявили, что не хотят полагаться только на Евросоюз в деле приобретения вакцин.

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Проживающие за рубежом россияне не смогут получить прививку от коронавируса в диппредставительствах РФ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24". "Что касается российских граждан, которые могли бы привиться в российских посольствах, такой опции нет, потому что российские посольства не являются медицинскими центрами", - отметила она. Решения о вакцинации работников посольств принимаются отдельно по каждой стране, в частности, в зависимости от регистрации там российской вакцины, указала Захарова.

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