Коронавирус: Германия начинает массовую продажу домашних тестов

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 115 млн жителей планеты. Свыше 2,5 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 91 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 4 марта (время московское).
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Сеть немецких супермаркетов Aldi начнет с 6 марта продавать в своих филиалах по всей Германии тесты на коронавирус для самостоятельного применения. Упаковка из пяти тестов будет стоить 25 евро, один клиент сможет приобрести одну упаковку. Другие немецкие торговые сети тоже объявили о начале продаж похожих тестов.
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Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предостерегают от слишком быстрой отмены ограничений. "Сейчас не время снимать все ограничения", - заявила глава CDC Рошелль Валенски, подчеркнув, что следующие два месяца будут чрезвычайно важны для дальнейшего развития пандемии. Ее заявление прозвучало на фоне известия о том, что власти штата Техас снимают практически все ограничения. Отменено обязательное ношение масок, рестораны могут быть заполнены на 100 процентов.
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Французские власти могут уже 4 марта объявить об очередном ужесточении ограничений в некоторых регионах страны, где новые штаммы коронавируса приводят к росту заражений. В некоторых регионах не исключен запрет на выход из дома по выходным дням. Дополнительные ограничения могут ввести в Париже и департаменте Мозель на границе с Германией.
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Канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министр Дании Метте Фредериксен 4 марта отправятся в Израиль, где обсудят возможное совместное производство вакцин от коронавируса в этой стране. Оба политика объявили, что не хотят полагаться только на Евросоюз в деле приобретения вакцин.
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Проживающие за рубежом россияне не смогут получить прививку от коронавируса в диппредставительствах РФ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24". "Что касается российских граждан, которые могли бы привиться в российских посольствах, такой опции нет, потому что российские посольства не являются медицинскими центрами", - отметила она. Решения о вакцинации работников посольств принимаются отдельно по каждой стране, в частности, в зависимости от регистрации там российской вакцины, указала Захарова.
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BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции
Первой вакциной от Covid-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Moderna: родом из университета Гарварда
На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"
Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
"Спутник V": самая первая регистрация
В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sinovac: тихий конкурент из Китая
Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
CureVac: принтер для вакцин от Tesla
Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу
Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Johnson&Johnson: достаточно одной дозы
Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС, где регистрация ожидается в середине марта, выпускать ее будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.
Автор: Андрей Гурков