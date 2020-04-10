Коронавирус: генсек ООН осудил распределение вакцин в мире

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 137 млн жителей планеты. Свыше 2,9 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 109 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 13 апреля (время московское).

++00.05++

Различия в скорости и масштабе кампаний вакцинации вызвали резкую критику генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Такая ситуация угрожает здоровью и благосостоянию каждого человека, отметил он. Генсек ООН указал на необходимость обеспечить справедливый доступ к лекарственным препаратам в любой точке земного шара. Многие государства до сих пор не начали прививать сотрудников сферы здравоохранения и граждан из наиболее уязвимых категорий, указал он. По словам Гутерриша, около 75 процентов имеющихся запасов вакцин от COVID-19 находятся в распоряжении 10 процентов стран.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 12 апреля >>>

Смотрите также: