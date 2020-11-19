Коронавирус: ЕС рассчитывает на регистрацию вакцины в декабре

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 57 млн человек во всем мире, свыше 1,36 млн заболевших скончались. Выздоровели почти 40 млн пациентов. DW следит за событиями 20 ноября.
Мировое сообщество борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 57 млн жителей планеты. К настоящему времени, по данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,36 млн человек, выздоровели почти 40 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 20 ноября (время московское).
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В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 77 человек. Об этом сообщили в столичном оперштабе по борьбе с COVID-19. Всего в российской столице из-за SARS-CoV-2 умерли 8159 человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не посещать общественные места без необходимости.
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В Калифорнии из-за резкого роста случаев заражений с 21 ноября вводится частичный комендантский час сроком на один месяц, заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом. Жителям большинства районов запрещается выходить из дома с 22.00 до 05.00.
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В Европейском Союзе рассчитывают зарегистрировать вакцину от коронавируса в Европе в декабре. Последние данные о ее разработке вселяют оптимизм, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) по итогам саммита ЕС. Сейчас Еврокомиссия ведет переговоры о заключении рамочных соглашений о поставках вакцины сразу с несколькими производителями, добавила Меркель.
Хроника пандемии 19 ноября >>>
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