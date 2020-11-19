Коронавирус: ЕС рассчитывает на регистрацию вакцины в декабре

Мировое сообщество борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 57 млн жителей планеты. К настоящему времени, по данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,36 млн человек, выздоровели почти 40 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 20 ноября (время московское).

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В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 77 человек. Об этом сообщили в столичном оперштабе по борьбе с COVID-19. Всего в российской столице из-за SARS-CoV-2 умерли 8159 человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не посещать общественные места без необходимости.

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В Калифорнии из-за резкого роста случаев заражений с 21 ноября вводится частичный комендантский час сроком на один месяц, заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом. Жителям большинства районов запрещается выходить из дома с 22.00 до 05.00.

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В Европейском Союзе рассчитывают зарегистрировать вакцину от коронавируса в Европе в декабре. Последние данные о ее разработке вселяют оптимизм, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) по итогам саммита ЕС. Сейчас Еврокомиссия ведет переговоры о заключении рамочных соглашений о поставках вакцины сразу с несколькими производителями, добавила Меркель.

Хроника пандемии 19 ноября >>>

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