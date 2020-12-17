Коронавирус: в Бразилии за сутки скончались более тысячи человек

Мировое сообщество борется с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 75 млн жителей планеты. Свыше 1,6 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 52,7 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 18 декабря (время московское).

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В Бразилии обновлен максимум числа летальных исходов за сутки. За последние 24 часа в стране от последствий коронавирусной инфекции скончались 1004 пациента. За сутки в стране зарегистрировано 67 738 новых случаев заражения. Общее число инфицированных с начала эпидемии составило 7 млн 110 тыс. 433. Выздоровели более 6,1 млн, скончались 184 826 человек.

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