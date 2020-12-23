 Коронавирус: число инфицированных в Украине превысило 1 млн человек | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 24.12.2020

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Коронавирус

Коронавирус: число инфицированных в Украине превысило 1 млн человек

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились почти 80 млн человек во всем мире, свыше 1,7 млн скончались. Выздоровели более 55 млн пациентов. DW следит за событиями 24 декабря.

Медики в машине скорой помощи в Киеве, фото из архива

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 80 млн жителей планеты. Свыше 1,73 млн человек скончались от последствий заражения, выздоровели более 55,4 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 24 декабря (время московское).

 

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В Австрии открываются некоторые горнолыжные курорты. Лыжники старше 14 лет должны носить защитные маски FFP2 на подъемниках и в очередях на них. Гостиницы и предприятия общепита при этом остаются закрытыми.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в своем рождественском обращении призвал жителей ФРГ сохранять благоразумие во время праздников и с уверенностью смотреть в будущий год. "Впереди еще долгий и трудный путь. Но мы видим, как долгожданный свет в конце тоннеля становится все ярче", - сказал он, имея в виду вакцинацию от коронавируса, которая начнется в ближайшие дни. Глав государства поблагодарил всех, кто "стоял на передовой борьбы с коронавирусом, работал до изнеможения и рисковал собственным здоровьем". Он напомнил о жертвах пандемии: "Многие умерли в одиночестве, их всех теперь не хватает". 

Здание главной больницы Сингапура

Главная больница Сингапура

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В Сингапуре выявлен первый случай нового варианта коронавируса, обнаруженного в Великобритании, сообщили власти страны. Кроме того, еще у 11 человек, которые уже находились на карантине, получены предварительные положительные результаты теста на новый штамм. Все инфицированные, прибывшие из Европы, были помещены на карантин в специальные учреждения или изолированы по прибытии, а их близкие контакты были помещены в карантин ранее.

Зарегистрированная вакцина прибыла в Латинскую Америку

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Первая партия зарегистрированной вакцины против коронавируса прибыла в Латинскую Америку - в Мексике приземлился самолет компании DHL с 3000 доз вакцины BioNTech/Pfizer. На этой партии правительство намерено протестировать логистические процеуры. Первые прививки медицинским работникам сделают 24 декабря. Мексика рассчитывает получить 1,4 млн доз препарата до конца января.

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Южная Корея подписала соглашения с концернами Pfizer и Janssen (входит в Johnson & Johnson), чтобы обеспечить их вакцинами против коронавируса 10 млн и 6 млн человек соответственно, заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн. Всего правительство Республики Корея заключило сделки с четырьмя фармацевтическими компаниями для обеспечения вакцинами 44 млн человек.

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Правительство Израиля приняло решение о новом локдауне - третьем с начала пандемии. Ограничительные меры вступят в силу 27 декабря, сообщили израильские СМИ. Новый локдаун продлится не менее двух недель. Число зараженных в стране уже более месяца непрерывно растет, 4% всех тестов на коронавирус являются положительными.

Британцы нашли второй новый штамм коронавируса 

На улице Лондона

Лондон

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В Великобритании официально подтвердили еще одну мутацию коронавируса, завезенную из ЮАР. "Этот новый вариант вызывает большое беспокойство, потому что он еще более заразен", - пояснил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Новый штамм обнаружили пока у двух человек. Оба они, так же, как и все контактировавшие с ними люди, находятся в карантине. Британские власти немедленно ввели ограничения на рейсы из Южной Африки.

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Более миллиона жителей США получили первую дозу вакцины против COVID-19. Об этом сообщил директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд. Массовая вакцинация в США началась 10 дней назад. Цель федеральных властей - сделать прививки 100 миллионам американцев к концу первого квартала 2021 года и еще 100 миллионам - ко второму кварталу.

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Аргентина в ускоренном порядке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" - об этом сообщили Минздрав в Буэнос-Айресе и Российский фонд прямых инвестиций. Аргентина - третья в мире страна после РФ и Беларуси, официально зарегистрировавшая "Спутник V" на своей территории. Ожидается, что первая партия из 25 млн доз прибудет в страну 24 декабря.

>>> Хроника пандемии 23 декабря >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Максим Нелюбин


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