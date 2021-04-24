Коронавирус: более четверти жителей США полностью привиты

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 147 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 124 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 25 апреля (время московское).

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В одной из больниц для пациентов с COVID-19 в Багдаде с вспыхнул пожар. Причиной стал взрыв кислородного баллона. Информагентства сообщают о человеческих жертвах, их число разнится от 10 до 23 человек.

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В США обе требуемые прививки сделали 93 млн жителей, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). А первую дозу вакцины в 328-миллионной стране получили 138,64 млн человек. На Соединенные Штаты приходится больше всего подтвержденных заражений (свыше 32 млн) и летальных исходов (более 570 тысяч) среди больных COVID-19.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 24 апреля >>>

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