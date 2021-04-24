 Коронавирус: более четверти жителей США полностью привиты | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 24.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Коронавирус: более четверти жителей США полностью привиты

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились около 147 млн человек во всем мире, свыше 3 млн скончались. Выздоровели более 124 млн пациентов. DW следит за событиями 25 апреля.

Люди в масках стоят в очереди у центра вакцинации от COVID-19 в Нью-Йорке

Очередь у центра вакцинации от COVID-19 в Нью-Йорке

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 147 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 124 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 25 апреля (время московское).

++01.05++

В одной из больниц для пациентов с COVID-19 в Багдаде с вспыхнул пожар. Причиной стал взрыв кислородного баллона. Информагентства сообщают о человеческих жертвах, их число разнится от 10 до 23 человек.

++00.05++

В США обе требуемые прививки сделали 93 млн жителей, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). А первую дозу вакцины в 328-миллионной стране получили 138,64 млн человек. На Соединенные Штаты приходится больше всего подтвержденных заражений (свыше 32 млн) и летальных исходов (более 570 тысяч) среди больных COVID-19.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 24 апреля >>>

Смотрите также:

  • Indien Bildergalerie Coronavirus | Ahmedabad, Trauer Angehörige

    Коронавирус бушует в Индии

    Скорбь и траур по всей стране

    Пандемия коронавируса стремительно распространяется в Индии. Более 330 тысяч новых случаев заражения за сутки - пока таких показателей не было ни в одной другой стране мира. Таким образом, только за последние четверо суток в Индии были инфицированы более миллиона человек. На фото: убитые горем родственники умершего пациента с ковидом возле одной из больниц в индийском Ахмадабаде.

  • Indien Bildergalerie Coronavirus | Neu Delhi, Krankenhaus

    Коронавирус бушует в Индии

    Переполненные больницы

    Пациенты с COVID-19 ожидают своей очереди в больнице Нью-Дели. Многие лечебные учреждение в стране переполнены. "Нам остро не хватает кроватей, кислорода, лекарств, - рассказывает DW индийский врач, директор сети больниц Шухин Байай. - Мы вынуждены отказывать больным. То, что происходит в стране - это просто апокалипсис".

  • TABLEAU | Indien Coronakrise Impfungen Krematorien

    Коронавирус бушует в Индии

    Рикша вместо комнаты ожидания

    Многие больные все же добираются до медиков - но должны часами ждать возле больниц, как, к примеру, мужчина на фото в моторикше в Ахмадабаде. Ему повезло - достался дефицитный кислородный баллон. Только в Дели, по официальным данным, не хватает около 5000 коек в реанимации. В некоторых больницах кислород уже практически закончился.

  • TABLEAU | Indien Coronakrise Impfungen Krematorien

    Коронавирус бушует в Индии

    Борьба за кислород

    По всей стране родственники больных теснятся на заправочных станциях с пустыми баллонами, чтобы обеспечить своих близких кислородом (на фото: в Аллахабаде). На черном рынке он уже продается по грабительским ценам. Правительство рассматривает возможность остановки нефтеперерабатывающих и других заводов, использующих кислород в своем производстве. Вместо этого кислород будет поставляться в больницы.

  • Indien Coronavirus l Brand im Krankenhaus in Virar bei Mumbai

    Коронавирус бушует в Индии

    Пожар в реанимации

    Однажды ночью в больнице в окрестностях Мумбая вспыхнул пожар, причина его до сих пор не выяснена. Полностью сгорело отделение интенсивной терапии, погибли не менее 13 пациентов с ковидом. Пожары - не редкость в Индии, в том числе и в больницах. Зачастую они вспыхивают из-за плохого или устаревшего оборудования. Меры пожарной безопасности крайне слабы, почти нигде нет аварийных выходов.

  • Weltspiegel 23.04.2021 | Indien Coronakrise Krematorien

    Коронавирус бушует в Индии

    Перегруженные крематории

    С начала пандемии от последствий коронавируса умерло уже свыше 185 тысяч жителей Индии. Ежедневно число жертв увеличивается более чем на 2000. Единственный разрешаемый индуизмом вид похорон - кремация. Но во многих регионах страны (на фото: в Дели) крематории едва справляются с сожжением трупов.

  • Indien Kumbh mela in Haridwar

    Коронавирус бушует в Индии

    "Двойной мутант": индийский вариант коронавируса

    Ситуация в стране усугубляется стремительным распространением особенно заразной двойной мутацией коронавируса. Из-за варианта B.1.617 многие страны запретили въезд прибывающим из Индии - в США это касается даже привитых от коронавируса.

  • TABLEAU | Bildergalerie Indien Coronavirus | Ahmedabad, Impfzentrum

    Коронавирус бушует в Индии

    В ожидании вакцины

    В Индии живет более 1,3 миллиарда человек, но лишь мизерная часть - менее двух процентов взрослого населения - уже вакцинировано. При этом страна является одним из крупнейших производителей вакцин в мире. Но далеко не сразу индийским фармацевтическим фирмам было дано распоряжение в первую очередь удовлетворить внутренний спрос. С 1 мая вакцины должны быть доступны для всех индийцев старше 18 лет.

  • Indien Kumbh mela in Haridwar

    Коронавирус бушует в Индии

    Паломники во время пандемии

    Впрочем, эксперты видят причину быстрого распространения инфекции не только в низких темпах вакцинации: ему способствуют и массовые религиозные, политические и спортивные мероприятия по всей стране. В Кумбха Меле, обряде массового паломничества, приняли участие несколько миллионов индуистов. Во время ритуального купания в Ганге никто не носил маски и не соблюдал дистанцию.

  • Indien, Kalkutta | Parlamentswahlen Narendra Modi

    Коронавирус бушует в Индии

    Избирательная кампания вместо антивирусных мер

    Политики тоже подавали скорее плохой пример. В штате Западная Бенгалия в начале апреля прошли региональные выборы. В ходе предвыборной кампании в мегаполисе Колкате прошли массовые мероприятия с участием ведущих политиков. Присутствовал на них и премьер-министр Нарендра Моди - яблоку было негде упасть среди тысяч его сторонников.

    Автор: Томас Лачан, Евгений Жуков


Смотреть видео 02:27

Вакцина "Спутник V" для гостей из Германии: почему немцев привлек прививочный тур в Россию (22.04.2021)

Контекст

Коронавирус: Германия ужесточает правила въезда из Индии

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 146 млн человек во всем мире, свыше 3 млн скончались. Выздоровели более 120 млн пациентов. DW следит за событиями 24 апреля.  

Ссылки в интернете

Данные имени Института Роберта Коха о распространении вируса SARS-CoV-2 в Германии

Аудио- и видеофайлы по теме

Наперегонки с пандемией: поможет ли Франции ускоренная вакцинация (19.04.2021)  

Массовая вакцинация в США ведет к отмене ограничительных мер из-за пандемии (13.04.2021)  

Также по теме

Coronavirus | Indien Flugreisen wieder aufgenommen

Коронавирус: Германия ужесточает правила въезда из Индии 24.04.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 146 млн человек во всем мире, свыше 3 млн скончались. Выздоровели более 120 млн пациентов. DW следит за событиями 24 апреля.

Weltspiegel 16.04.2021 | Corona | Deutschland Thüringen | SRH Waldklinikum, Intensivstation

Коронавирус: каждый 12-й пациент в Германии инфицирован SARS-CoV-2 22.04.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 144 млн человек во всем мире, свыше 3 млн скончались. Выздоровели более 120 млн пациентов. DW следит за событиями 22 апреля.

USA | Coronavirus | Impstoff von Johnson & Johnson

Коронавирус: в ЕС рекомендовали неограниченное использование вакцины Johnson & Johnson 20.04.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 142 млн человек во всем мире, свыше 3 млн скончались. Выздоровели более 120 млн пациентов. DW следит за событиями 20 апреля.

Реклама

Самые читаемые

Лукашенко не предадут? Готовы ли чиновники выступить против него  

Коронавирус в Индии: ситуация близка к апокалипсису (фотогалерея)  

В Германии нашли в стене бесценную бутылку из-под пива  

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW