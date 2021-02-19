Коронавирус: Байден призвал американцев сделать прививку

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 111 млн жителей планеты. Свыше 2,4 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели около 86 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 20 февраля (время московское).

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Президент США Джо Байден во время посещения завода фармацевтической компании Pfizer призвал американцев прививаться от коронавируса. "Вакцины безопасны, - подчеркнул он, выступая в Каламазу (штат Мичиган), где производится вакцина BioNTech/Pfizer. - Сделайте прививку сразу же, как только будет возможность. Только так мы победим эту пандемию". "Я не могу назвать вам дату, когда закончится этот кризис, - сказал Байден. - Но я могу вам сказать, что мы делаем все возможное, чтобы этот день наступил как можно раньше".

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что программа международного партнерства ACT-Accelerator, созданная с целью расширения доступа к средствам диагностики и лечения COVID-19, в 2021 году нуждается в финансировании в размере 22,9 млрд долларов. В ВОЗ приветствовали заявления некоторых западных стран, в том числе членов "большой семерки" и Норвегии, о выделении для ACT-Accelerator более 4,3 млрд долларов. Общая сумма составила 10,3 млрд долларов.

Международное партнерство ACT-Accelerator ("Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19") стартовало 24 апреля минувшего года по инициативе ВОЗ, ЕС, Франции, а также Биллом и Мелиндой Гейтс.

Хроника пандемии 19 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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