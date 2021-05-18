Коронавирус: ЕС намерен разрешить въезд вакцинированных со всего мира

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 164,8 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн заболевших скончались, более 143 млн человек выздоровели. DW следит за событиями среды, 19 мая (время московское).

++12.30++

Европейский Союз готовится разрешить въезд для полностью привитых от коронавируса со всего мира. Введенные в начале пандемии ограничения на поездки без экстренной необходимости должны быть отменены - об этом, по информации агентства dpa, договорились послы стран - членов ЕС. Эта норма будет введена, когда в Евросоюзе будет утвержден прививочный сертификат для поездок внутри ЕС.

Вместе с тем в ЕС смогут въезжать люди вне зависимости от того, какие вакцины им были введены. На настоящий момент свободно в страны ЕС можно въезжать, не имея серьезных причин, только из семи стран с хорошей эпидемиологической ситуацией.

++11.45++

В связи с низкими показателями заболеваемости с 21 мая возобновят прием посетителей музеи Государственных художественных собраний Дрездена (Staatliche Kunstsammlungen Dresden). Посещение музеев будет возможно только при предварительной регистрации онлайн на определенное время и предъявлении актуального теста на коронавирус (последнее требование не распространяется на вакцинированных и недавно перенесших COVID-19).

++10.55++

Более 80 процентов спортсменов - участников Олимпийских игр в Токио будут привиты от коронавируса на момент начала мероприятия. Такое мнение высказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на открытии заседания оргкомитета Игр. "Сейчас уже 75 процентов спортсменов, которые приедут в Олимпийскую деревню, привиты от коронавируса или имеют такую возможность", - уточнил он.

++09.50++

Центральный детский магазин в Москве, деятельность которого временно приостановлена из-за нарушений обязательных требований профилактики коронавируса на встрече с актерами фильма "Майор Гром", может быть закрыт на срок до 90 суток. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. "Это - уже на усмотрение суда", отметил Немерюк, добавив, что штраф за подобное нарушение может достигать 1 млн рублей.

В Индии туравтобусы переоборудуют для транспортировки больных

++07.57++

В условиях роста числа инфицированных коронавирусом индийские туроператоры переоборудуют туристические автобусы под оказание скорой медпомощи. Об этом сообщила газета The Times of India. По ее данным, они будут использоваться для транспортировки больных. Автобусы до этого зачастую не задействовались из-за спада турпотока на фоне пандемии в Индии. Бензин будут оплачивать благотворительные организации.

Четыре индустриальных парка на севере Вьетнама временно прекратили работу

++06.55++

Четыре индустриальных парка на севере Вьетнама временно прекратили работу из-за вспышки COVID-19. Приостановка деятельности коснулась, среди прочих, трех площадок тайваньского поставщика Apple - производителя электроники Foxconn. Дефицит чипов из Азии уже вызвал кризис в мировом автопроме.

++06.05++

В Германии суточный прирост заражений, по данным Института имени Роберта Коха, составил 11 040 случаев, что почти на 3,9 тысячи меньше, чем неделей ранее. За последние 24 часа в стране скончались 284 пациента с диагнозом COVID-19. С начала пандемии в 84-миллионной Германии было выявлено 3 614 095 случаев заражения и 86 665 летальных исходов среди больных ковидом. Около 3,34 млн пациентов выздоровели. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 72,8 случая заражения. Неделей ранее этот показатель составлял 107,8 случая.

++05.15++

Власти Сингапура опровергли информацию о выявлении "сингапурского варианта" коронавируса, который якобы особо опасен для детей. "Никакого сингапурского варианта вируса не существует. Вариант, выявленный во многих случаях в последние недели в Сингапуре, совпадает с тем, который возник в Индии - B.1.617.2", - цитирует издание The Straits Times представителя Минздрава Сингапура.

В Аргентине максимальный прирост заражений и смертей

++03.40++

В Аргентине за минувшие сутки выявлено 35 543 новых случая инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем в стране с начала пандемии. Общее число заразившихся достигло 3 371 508. За минувшие 24 часа подтверждена смерть 745 пациентов с коронавирусом, что также является самым высоким показателем с начала пандемии. По данным Минздрава, общее количество летальных исходов, связанных с COVID-19 в Аргентине достигло 71 771.

++02.45++

Количество ежедневных смертей от коронавируса в США достигло самого низкого уровня с марта прошлого года. В среднем на прошлой неделе от последствий COVID-19 в стране умирало 546 человек в день, отметили специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Также снижается число новых случаев инфицирования.

"Вакцинация привела к резкому сокращению случаев заболевания, госпитализаций и смертей. Впервые с начала пандемии число случаев заболевания снизилось во всех 50 штатах. Мы побеждаем в борьбе с вирусом", - заявил советник Белого дома по борьбе с коронавирусом Энди Славитт. На сегодняшний день хотя бы одну дозу вакцины от SARS-CoV-2 получили 47,5 процента населения США.

++02.00++

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), на прошедшей неделе в стране были провакцинированы от коронавируса около 600 тыс подростков в возрасте от двенадцати до 15 лет. Этого произошло после того, как регулирующие органы одобрили применение вакцины BioNTech/Pfizer для этой возрастной группы. В общей сложности от коронавируса привиты уже более 4 млн человек моложе 17 лет.

Матчи плей-офф в NHL пройдут без зрителей

++01.15++

Матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги (NHL), скорее всего, пройдут без зрителей. Как заявил в ходе видеоконференции представитель Минздрава Канады, власти страны намерены начать ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, лишь после того, как 75 процентов канадцев будут вакцинированы хотя бы одной из двух необходимых прививок от коронавируса. В свою очередь проводить мероприятия в закрытых помещениях при большом скоплении зрителей станет возможным только после полной вакцинации 75 процентов населения страны. В Канаде прививки уже сделали 17,3 млн человек, что составляет 55 процентов населения старше 12 лет.

++00.35++

Индия, вероятно, не сможет снабжать более бедные страны вакцинами в течение нескольких месяцев. Институт сыворотки Индии (SII) – один из крупнейших производителей вакцин, объявил, что ввиду ситуации с коронавирусом в стране экспорт может возобновиться лишь "к концу этого года". Это решение скажется на инициативе COVAX, которая первоначально предполагала, что только к маю получит от SII 110 миллионов доз вакцин для снабжения наиболее бедных стран. SII производит по лицензии вакцину AstraZeneca.

Австрия отменила карантин для приезжающих из Германии

++00.05++

Въезжающие из Германии в Австрию больше не должны отправляться в карантин. Австрийский министр социальных дел и здравоохранения Вольфганг Мюкштайн увязал решение Вены со снижением показателей заболеваемости во многих странах. Перед въездом по-прежнему необходимо заполнить онлайн-анкету, а также предъявить отрицательный тест, справку о перенесенной инфекции или о вакцинации препаратом, допущенным к применению в Евросоюзе.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 18 мая >>>

Смотрите также: