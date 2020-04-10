Коронавирус: AstraZeneca вновь задерживает поставки вакцины в ЕС

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 135 млн жителей планеты. Свыше 2,9 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 108 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 10 апреля (время московское).

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В Германии зарегистрировано 42 случая тромбоза синусов твердо мозговой оболочки, которые предположительно могут быть связаны с прививкой вакциной AstraZeneca, сообщил Федеральный институт вакцин и биомедицинских лекарственных средств - Институт имени Пауля Эрлиха (PEI). Также зафиксированы 23 случая тромбоцитопении - снижения количества тромбоцитов, что вызывает проблемы с остановкой кровотечения.

В основном пострадали женщины в возрасте от 20 до 63 лет, в семи случаях - мужчины от 24 до 58 лет. Восемь пострадавших скончались (пять женщин и трое мужчин). По данным Института имени Роберта Коха, женщины чаще получали прививку этим препаратом. В настоящее время в Германии эта вакцина используется по преимуществу для пациентов старше 60 лет.



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Власти Таиланда опасаются вспышки коронавирусной инфекции накануне традиционного буддийского праздника Сонгкран - тайского нового года. В этот время миллионы людей отправляются в путешествие, в том числе чтобы повидать родственников. 9 апреля министерство здравоохранения Таиланда сообщило о 559 новых случаях заражения - их количество увеличивается по сравнению с предыдущими днями. На сегодня в Таиланде c населением 69,9 млн человек зафиксированы 30 869 случаев заражения и 96 смертей от COVID-19. Однако по прогнозам Минздрава, число новых заражений может вырасти до 10 тысяч в день, если не будут приняты адекватные меры профилактики.

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В Бразилии 9 апреля зарегистрированы 3693 случая смерти от COVID-19 и 93 317 новых случаев заражения, сообщает бразильское министерство здравоохранения. Бразилия стала одной из наиболее пострадавших от пандемии стран - общее число смертей, вызванных коронавирусом, достигло 348 718. Коронавирусной инфекцией заразились 13 373 174 жителя страны.

AstraZeneca опять задерживает поставки

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Британско-шведский производитель вакцины AstraZeneca вновь сообщил о задержках с поставками препарата в Евросоюз. Представитель компании объяснил это необходимостью дополнительной проверки подготовленных к использованию доз.

Несмотря на задержку, AstraZeneca обещает выполнить обязательства по поставкам на 2-й квартал 2021 года. По данным британского издания Financial Times, на этой неделе Евросоюз сможет получить лишь 1,3 млн доз вакцины вместо 2,6 млн доз.

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Локдаун в Риме

Италия ослабляет ограничительные меры по борьбе с коронавирусом в нескольких регионах. Как сообщило правительство в Риме, уровень опасности будет понижен с "красного" до "оранжевого" в Ломбардии, Пьемонте, Фриули - Венеции-Джулии, Эмилии-Романьи, Тоскане и Калабрии с 12 апреля. Там смогут открыться магазины, но бары и рестораны по-прежнему смогут работать только по доставке.

При этом вся Италия до конца апреля останется поделенной на "красные" и в лучшем случае "оранжевые" зоны эпидемиологической опасности. В стране зафиксированы 113 500 случаев смерти, вызванных коронавирусом.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 9 апреля >>>

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