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Король Бельгии снова поручил сформировать правительство

Екатерина Венкина
3 сентября 2024 г.

Король Бельгии Филипп предписал главе победившего на выборах "Нового фламандского альянса" "оперативно продолжить переговоры" между пятью партиями для создания кабинета.

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Глава партии "Новый фламандский альянс" Барт Де Вевер и король Бельгии Филипп (фото из архива)
Барт Де Вевер и король Бельгии Филипп (фото из архива)Фото: NICOLAS MAETERLINCK/BELGA MAG/AFP/ Getty Images

Король Бельгии Филипп вновь поручил главе одержавшей победу на парламентских выборах правой партии "Новый фламандский альянс" Барту Де Веверу сформировать правительство. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщила пресс-служба монарха.

Он предписал Де Веверу "оперативно продолжить переговоры" между пятью партиями. В конце августа политик отказался от мандата из-за разногласий между потенциальными партнерами по коалиции, напоминает агентство AFP.

Посредник: Стороны готовы к реформам

Максим Прево, ранее назначенный монархом посредником для урегулирования конфликта, написал в соцсети X, что каждая из сторон подтвердила решимость провести масштабные реформы, "призванные вернуть Бельгию на путь процветания".

Теперь Де Веверу предстоит обозначить график возобновления переговоров, добавил Прево.

Камень преткновения - изменения пенсионной и налоговой моделей

Глава "Нового фламандского альянса" намеревался сформировать коалицию с франкоязычной либеральной партией "Реформаторское движение", партией "Христианские демократы и фламандцы", фламандской социалистической партией Vooruit и франкоязычной центристской партией Les Engagés. Камнем преткновения стал проект социально-экономических реформ, предложенных Де Вевером, среди которых - изменения пенсионной и налоговой систем, а также сокращение госрасходов.

Пока переговоры будут продолжаться, правительство премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, чья партия "Открытые фламандские либералы и демократы" потерпела сокрушительное поражение на выборах в июне, продолжит исполнять обязанности. Ранее он объявил об отставке​​​​​​​.

Формирование правительства в Бельгии традиционно сопряжено с трудностями. После выборов 2019 года кабмин был утвержден только спустя 493 дня. Рекорд пребывания Бельгии без нового кабинета - 541 день в 2010 и 2011 годах.

 

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