Король Бельгии снова поручил сформировать правительство

Король Бельгии Филипп предписал главе победившего на выборах "Нового фламандского альянса" "оперативно продолжить переговоры" между пятью партиями для создания кабинета.

Король Бельгии Филипп вновь поручил главе одержавшей победу на парламентских выборах правой партии "Новый фламандский альянс" Барту Де Веверу сформировать правительство. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщила пресс-служба монарха.

Он предписал Де Веверу "оперативно продолжить переговоры" между пятью партиями. В конце августа политик отказался от мандата из-за разногласий между потенциальными партнерами по коалиции, напоминает агентство AFP.

Посредник: Стороны готовы к реформам

Максим Прево, ранее назначенный монархом посредником для урегулирования конфликта, написал в соцсети X, что каждая из сторон подтвердила решимость провести масштабные реформы, "призванные вернуть Бельгию на путь процветания".

Теперь Де Веверу предстоит обозначить график возобновления переговоров, добавил Прево.

Камень преткновения - изменения пенсионной и налоговой моделей

Глава "Нового фламандского альянса" намеревался сформировать коалицию с франкоязычной либеральной партией "Реформаторское движение", партией "Христианские демократы и фламандцы", фламандской социалистической партией Vooruit и франкоязычной центристской партией Les Engagés. Камнем преткновения стал проект социально-экономических реформ, предложенных Де Вевером, среди которых - изменения пенсионной и налоговой систем, а также сокращение госрасходов.

Пока переговоры будут продолжаться, правительство премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, чья партия "Открытые фламандские либералы и демократы" потерпела сокрушительное поражение на выборах в июне, продолжит исполнять обязанности. Ранее он объявил об отставке​​​​​​​.

Формирование правительства в Бельгии традиционно сопряжено с трудностями. После выборов 2019 года кабмин был утвержден только спустя 493 дня. Рекорд пребывания Бельгии без нового кабинета - 541 день в 2010 и 2011 годах.