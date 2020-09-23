 Корабль ВМФ России столкнулся с гражданским судном у берегов Дании | Новости из Германии о России | DW | 23.09.2020

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Россия

Корабль ВМФ России столкнулся с гражданским судном у берегов Дании

Столкновение произошло в условиях ограниченной видимости, при этом у российского корабля была выключена автоматическая идентификационная система AIS. Швейцарский сухогруз получил повреждения.

Эресуннский мост, фото из архива

Столкновение произошло к югу от Эресуннского моста (на снимке)

Корабль ВМФ России и грузовое судно столкнулись в территориальных водах Дании. Об этом сообщило в среду, 23 сентября, агентство dpa. По данным специализированного портала Maritime Bulletin, столкновение произошло к югу от Эресуннского моста в условиях ограниченной видимости, при этом у российского фрегатабыла выключена автоматическая идентификационная система AIS. Ходящее под флагом Маршалловых островов швейцарское судно Ice Rose получило существенные повреждения и встало на якорь.

Как сообщает датское издание Berlingske, со ссылкой на полицию, сухогруз временно задержали. Применить какие-либо меры к российскому военному судну - по информации ТАСС, речь идет о малом противолодочном корабле Балтийского флота "Казанец" - датские и шведские правоохранители и береговая охрана не могут.

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    Автор: Евгений Тейзе


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Ссылки в интернете

Сообщение Maritime Bulletin о столкновении корабля ВМФ России и Ice Rose

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