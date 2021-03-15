 Белый лебедь Южной Атлантики - корабль-музей ″Cap San Diego″ (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 16.03.2021

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По Германии

Белый лебедь Южной Атлантики - корабль-музей "Cap San Diego" (фото)

Корабль-музей "Cap San Diego" давно является одной из главных достопримечательностей Гамбурга, но в ближайшие недели будет отсутствовать на своем месте.

Гамбург

Музейный корабль "Cap San Diego" покидает Гамбруг в марте 2021 года

Гамбург  В Германии и во всем мире есть много кораблей-музеев. Некоторые из них, например, крейсер "Аврора" в Санкт-Петербурге или линкор "Миссури" в Перл-Харборе стоят на вечном приколе. Немецкий сухогруз "Cap San Diego" 1961 года постройки, ставший одним из символов немецкого портового города Гамбурга, считается самым большим в мире музейным судном, находящимся не только на плаву, но и на ходу, то есть может совершать прогулочные и другие рейсы - имеет все необходимые сертификаты и так далее.

"Белый лебедь Южной Атлантики" уплыл на ремонт

Чтобы поддерживать музейное судно в надлежащем состоянии, раз в несколько лет проводится техобслуживание и ремонт. Как раз сейчас подошел очередной срок. В середине марта последний "Белый лебедь Южной Атлантики", как в свое время прозвали шесть сухогрузов серии Cap-San-Klasse ("Die weißen Schwäne des Südatlantik"), покинул Гамбург и ближайшие три недели проведет на верфи в соседнем Бремерхафене. Как сообщает информационное агентство dpa, план работ состоит из двухсот пунктов, включая покраску корпуса и чистку дна от ракушек.

Музейный корабль "Cap San Diego". Фотографии

Гамбург

Постоянное место стоянки "Cap San Diego" в Гамбурге

Cap San Diego, 1986 год

В 1986 году город Гамбург заплатил за списанный сухогруз 2,5 млн немецких марок

Капитанский мостик

Капитанский мостик

Корабельный телеграф

Корабельный телеграф

Машинное отделение

Машинное отделение

подшипник коленчатого вала

Подшипник коленчатого вала. Судно оснащено 9-цилиндровым двигателем фирмы MAN мощностью 11650 л.с.

Cap San Diego и Эльбская филармония

"Cap San Diego" и Эльбская филармония - соседи и две хорошо узнаваемые достопримечательности Гамбурга

Грузы и пассажиры

Этот сухогруз был оснащен по последнему слову техники своего времени. Корабли серии Cap-San-Klasse могли самостоятельно проводить разгрузку и погрузку в любом из портов, то есть были менее зависимы от инфраструктуры, чем, например, современные контейнеровозы.

До 1982 года "Cap San Diego" использовался на маршрутах между Гамбургом и Южной Америкой - Бразилией и Аргентиной, после чего еще несколько лет под именем "Sangria" - в качестве так называемого трампового судна, то есть осуществлял нерегулярные рейсы по случайным направлениям. В 1986 году был списан на слом, однако власти немецкого портового города решили приобрести корабль, чтобы сделать музеем -  www.capsandiego.de.  

Судно перевозило не только грузы, но и пассажиров. В команде, состоявшей из примерно сорока человек, было представлено самое большое число из существовавших тогда на грузовом флоте профессий, включая радиста, боцмана, заведующего хозяйственной частью, плотника, мойщика, двух поваров, пекаря и нескольких стюардов. 

Через Атлантику - на борту сухогруза

Стюарды отвечали за пассажиров, находившихся на борту. На отдельной пассажирской палубе помимо кают класса люкс, в общей сложности на двенадцать человек - четырех одноместных и четырех двуместных, также расположены салон, столовая, бар и открытый бассейн. Такого рода путешествия через Атлантику были очень популярны. 

Сейчас помимо команды о музейном судне постоянно заботится несколько десятков добровольных помощников из числа бывших моряков, вышедших на пенсию. Несколько раз в году эта плавучая достопримечательность Гамбурга совершает прогулочные рейсы, в которых участвует до пятисот пассажиров. На борту "Cap San Diego" также работает отель.

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    Автор: Инза Вреде, Ксения Сафронова


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