Белый лебедь Южной Атлантики - корабль-музей "Cap San Diego" (фото)

Корабль-музей "Cap San Diego" давно является одной из главных достопримечательностей Гамбурга, но в ближайшие недели будет отсутствовать на своем месте.
Гамбург • В Германии и во всем мире есть много кораблей-музеев. Некоторые из них, например, крейсер "Аврора" в Санкт-Петербурге или линкор "Миссури" в Перл-Харборе стоят на вечном приколе. Немецкий сухогруз "Cap San Diego" 1961 года постройки, ставший одним из символов немецкого портового города Гамбурга, считается самым большим в мире музейным судном, находящимся не только на плаву, но и на ходу, то есть может совершать прогулочные и другие рейсы - имеет все необходимые сертификаты и так далее.
Чтобы поддерживать музейное судно в надлежащем состоянии, раз в несколько лет проводится техобслуживание и ремонт. Как раз сейчас подошел очередной срок. В середине марта последний "Белый лебедь Южной Атлантики", как в свое время прозвали шесть сухогрузов серии Cap-San-Klasse ("Die weißen Schwäne des Südatlantik"), покинул Гамбург и ближайшие три недели проведет на верфи в соседнем Бремерхафене. Как сообщает информационное агентство dpa, план работ состоит из двухсот пунктов, включая покраску корпуса и чистку дна от ракушек.
"Cap San Diego" и Эльбская филармония - соседи и две хорошо узнаваемые достопримечательности Гамбурга
Этот сухогруз был оснащен по последнему слову техники своего времени. Корабли серии Cap-San-Klasse могли самостоятельно проводить разгрузку и погрузку в любом из портов, то есть были менее зависимы от инфраструктуры, чем, например, современные контейнеровозы.
До 1982 года "Cap San Diego" использовался на маршрутах между Гамбургом и Южной Америкой - Бразилией и Аргентиной, после чего еще несколько лет под именем "Sangria" - в качестве так называемого трампового судна, то есть осуществлял нерегулярные рейсы по случайным направлениям. В 1986 году был списан на слом, однако власти немецкого портового города решили приобрести корабль, чтобы сделать музеем - www.capsandiego.de.
Судно перевозило не только грузы, но и пассажиров. В команде, состоявшей из примерно сорока человек, было представлено самое большое число из существовавших тогда на грузовом флоте профессий, включая радиста, боцмана, заведующего хозяйственной частью, плотника, мойщика, двух поваров, пекаря и нескольких стюардов.
Стюарды отвечали за пассажиров, находившихся на борту. На отдельной пассажирской палубе помимо кают класса люкс, в общей сложности на двенадцать человек - четырех одноместных и четырех двуместных, также расположены салон, столовая, бар и открытый бассейн. Такого рода путешествия через Атлантику были очень популярны.
Сейчас помимо команды о музейном судне постоянно заботится несколько десятков добровольных помощников из числа бывших моряков, вышедших на пенсию. Несколько раз в году эта плавучая достопримечательность Гамбурга совершает прогулочные рейсы, в которых участвует до пятисот пассажиров. На борту "Cap San Diego" также работает отель.
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