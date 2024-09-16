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Граница ФРГ и Нидерландов: контрабандисты прорвали контроль

Ольга Лебедева
16 сентября 2024 г.

Спустя считанные часы после введения повсеместного пограничного контроля в Германии от проверки уклонились мужчины, провозившие гашиш в багажнике. Их задержали на автобане через 30 километров.

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Полицейский на границе
Пограничный контроль в ГерманииФото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Через несколько часов после введения пограничного контроля в Германии через границу с Нидерландами прорвались контрабандисты. Трое мужчин, следовавших в ФРГ с гашишем в багажнике легкового автомобиля в ночь на понедельник, 16 сентября, уклонились от пограничного контроля на автобане А30 близ Бад-Бентхайма и скрылись.

Остановить их удалось лишь через 30 км около города Райне, сообщил представитель федеральной полиции. В отношении мужчин ведется расследование.

Расширение пограничного контроля в Германии

На фоне усугубления миграционного кризиса министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) распорядилась с 16 сентября расширить контроль на сухопутных границах страны и ввести сроком на полгода стационарный контроль на границах с Францией, Данией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Такие меры уже действовали на границах с Австрией, Польшей, Чехией и Швейцарией.

При этом Фезер объяснила введение выборочного повсеместного контроля на границах необходимостью "сдерживать нерегулируемую миграцию, остановить контрабандистов, связать руки преступникам, выявлять и останавливать исламистов". "Мы не принимаем в одиночку меры, которые вредят Европе, мы действуем в тесной координации со своими соседями. Длинных заторов из-за выборочного контроля не будет. Никаких длинных пробок, мы вводим умный контроль, как того требует нынешняя ситуация", - пояснила она в интервью Bild am Sonntag.

Пограничный контроль не предусмотрен в рамках Шенгенской зоны. Его введение должно каждый раз согласовываться с Еврокомиссией.

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