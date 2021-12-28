Конституционный суд ФРГ предписал законодательно регулировать триаж

Бундестаг должен немедленно выработать меры для защиты людей с ограниченными возможностями от триажа (медицинской сортировки). Согласно постановлению, вынесенному Федеральным конституционным суд Германии во вторник, 28 декабря, законодательный орган и во время пандемии обязан действовать в соответствии со своим мандатом на защиту жизни людей, являющейся высшей юридической ценностью. При этом, отметили судьи, бундестаг имеет свободу действий в анализе, оценке и формировании конкретных механизмов.

Решение конституционного суда принято по жалобе девяти человек с ограниченными возможностями, страдающими различными заболеваниями, которые опасались, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции, могут оказаться жертвами триажа, в связи с "Клиническими этическими рекомендациями", разработанными Немецким междисциплинарным объединением интенсивной терапии и неотложной медицины (Divi) совместно с другими профессиональными ассоциациями. Истцы полагали, что согласно упомянутым там критериям, включая немощность пациента и сопутствующие заболевания, окажутся в заведомо проигрышной ситуации из-за статистически более низких шансов на выживание.

Высший суд Германии встал на их сторону, пояснив, что никто не может быть поставлен в невыгодное положение из-за инвалидности при распределении ресурсов интенсивного медицинского лечения, которые жизненно необходимы для выживания и доступны не всем. В постановлении отмечается, что рекомендации Divi не являются юридически обязательными и "в праве не являются синонимом медицинского стандарта". Необходимо обеспечить, "чтобы решения принимались исключительно на основе текущей и краткосрочной вероятности выживания", - указывается в вердикте. Судьи также напомнили и о принципе коллегиальности, подразумевающем, что подобные решения не могут приниматься одним врачом.

Необходимость в "медицинской сортировке"

Слово triage происходит от французского глагола "trier", что означает "сортировать" или "отбирать". В данном случае им описывается ситуация, когда врачам приходится решать, кому оказывать необходимую помощь в первую очередь, например, потому что в больницы поступает слишком много тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией и коек в палатах интенсивной терапии на всех не хватает, уточняет агентство dpa.

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