Конрад Аденауэр: как жил отец новой Германии

Дом под Бонном, в котором Конрад Аденауэр прожил последние 30 лет своей жизни, сыграл ключевую роль в его избрании канцлером ФРГ. Сегодня здесь находится музей, где все осталось в том виде, в котором было при Аденауэре.

15 сентября 1949 года первым федеральным канцлером ФРГ был избран Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer). Это была победа с минимальным преимуществом. В бундестаге Аденауэр получил большинство всего в один голос - его собственный. Новоизбранному канцлеру было в тот момент уже 73 года, и никто, наверное, тогда не предполагал, что он будет возглавлять правительство ФРГ более 14 лет и больше, чем другие немецкие политики, повлияет на становление демократической Германии.

Чтобы убедить коллег в том, что именно его кандидатура на руководящий пост - несмотря на возраст - самая подходящая, Аденауэр придумал довольно простой план, который успешно воплотил в жизнь в своем доме в Рёндорфе под Бонном, где он провел последние 30 лет своей жизни. Но об этом мы расскажем ниже. Возглавив правительство, канцлер не стал строить себе резиденции, а продолжал жить в обычном доме, и даже обстановка внутри осталась такой же, как до его возвышения.

Обер-бургомистр Кельна и преследование нацистами

Конрад Герман Йозеф Аденауэр родился 5 января 1876 года в Кельне и был третьим из пятерых детей. В 33 года амбициозный юрист уже был заместителем обер-бургомистра Кельна Макса Валльрафа (Max Wallraf), который приходился дядей его жене. А в 1917 году, во время Первой мировой войны, он занял его пост, став самым молодым главой города на тот момент. Среди достижений Аденауэра того периода многие отмечают меры по строительству первого в Германии автобана, соединившего Кельн с Бонном.

Обер-бургомистром Конрад Аденауэр оставался вплоть до прихода к власти Гитлера в 1933 году. Нацисты быстро избавились от любых оппонентов, включая консерваторов. Аденауэр лишился не только должности, но и своего жилья в Кельне, а также полагавшейся ему пенсии. Он решил покинуть город, временным убежищем стал монастырь - Лаахское аббатство Святой Марии в 80 километрах от Кельна, настоятелем которого был его школьный товарищ. В 1934 году Аденауэр был арестован гестапо, но через два дня его отпустили. Аденауэр перестал прятаться, однако ему пришлось искать новое место жительства - о возвращении в Кельн не могло быть и речи.

Дом-музей Конрада Аденауэра

Берега Рейна Аденауэр так никогда и не покинул - он обосновался в маленьком живописном городке Рёндорф под Бонном. Ему даже удалось добиться от нацистского режима выплаты пенсии и компенсации за покинутое жилье в Кельне. Бедствовать его семье не пришлось.

Дом-музей Конрада Аденауэра в Рёндорфе Фото: Horst Ossinger dpa/lnw/picture-alliance

В идиллическом месте - на высоком склоне среди виноградников, с видом на Рейн и руины замка Драхенфельс, Аденауэр построил новый дом. Он въехал в него со своей второй женой и четырьмя детьми от этого брака накануне Рождества 1937 года.

После смерти Конрада Аденауэра 19 апреля 1967 года его наследники подарили участок с домом и имуществом Федеративной Республике. Для сохрания этого исторического наследия был организован Фонд Дома федерального канцлера Аденауэра. Сегодня дом-музей в Рёндорфе на улице, носящей имя Конрада Аденауэра, открыт для посещений. Последние несколько метров вверх к дому ведет крутая лестница. "Знаменитые 58 ступенек! Представьте себе, Аденауэр ходил здесь каждый день. К машине на работу в Бонн и обратно, а по воскресеньям на службу в церковь - до самой смерти в возрасте 91 года. Давайте и мы попробуем подняться в дом", - шутит, начиная свой рассказ, экскурсовод.

Неужели канцлер жил так просто?!

Береза и финиковое дерево, некогда привезенное хозяином из отпуска в Италии, площадка для игры в бочче, каменные фигурки ангелочков и любимые Аденауром розы - на участке примерно в 40 соток растут полторы тысячи кустов. Работники Фонда стараются сохранить все в том виде, как это было в 1937-1967 годах.

Экскурсовод отпирает входную дверь четырехуровневого, если считать нижний и мансардный этажи, дома. В узкой прихожей - старинная гравюра с видом Кельна. Лестница на второй этаж, но посетителей туда не приглашают. Кресло и столик с двумя телефонами - обычным городским и спецсвязью с красной кнопкой. Экскурсовод шутит, что после отъезда Аденаэура на работу в Бонн домработница сообщала его подчиненным, в каком настроении сегодня шеф. Судя по рассказам, у него был непростой характер.

На одной из многочисленных картин на стене изображен куст роз с фотографиями членов семьи на каждой из веток - подарок главе семейства на 90-летие. Всего политик вырастил семерых детей от двух жен. Первая супруга Аденауэра Эмма умерла в 1916 году в возрасте 36 лет. Вторая, Августа, скончалась в 1948 году - ей было 52 года. Канцлером Аденауэр стал, будучи вдовцом. Хотя сейчас этот дом является музеем, раз в год во время Рождества здесь собираются наследники.

Конечно, для пенсионера, отправленного нацистами в отставку, большой новый дом Аденаэура можно было бы назвать для того времени роскошью. Однако став канцлером, он не возвел и не приобрел себе еще одну резиденцию, а остался в своем пристанище. Новая небольшая постройка у въезда появилась только по соображениям безопасности , для охранявших покой политика двух полицейских.

Многие посетители сегодня поражаются, насколько просто жил федеральный канцлер Германии - даже несмотря на то, что для того времени обстановка была довольно дорогой.

Часть комнаты для приема гостей, где было выбрано имя первого канцлера ФРГ Фото: Horst Ossinger dpa/lnw/picture-alliance

Мебель из натурального дерева и напольные часы, ковры, мягкие диваны и кресла, картины на стенах. В некоторых комнатах тканевая обивка вместо обоев - личная идея Аденауэра, ценившего уют. На полочках - ценные подарки, полученные им в период его руководства страной - как поясняет экскурсовод, в то время канцлеру еще разрешалось принимать в дар что-то большее, чем букет цветов.

В доме много религиозной символики - фигурки Мадонны, крест на камнях аметиста, православная икона Серафима Саровского и другие. Впрочем, это не удивительно, поскольку Аденауэр воспитывался в религиозной католической семье. Из огромного, на всю стену, окна видна приходская церковь Рёндорфа, а один из сыновей Аденауэра стал священнослужителем.

Здесь Аденауэр пережил тяжелые годы нацизма и Вторую мировую войну. Его трижды арестовывали, перед самым концом войны заключили в концлагерь. Одному из сыновей, служившему в вермахте, удалось добиться освобождения отца.

Из этого же дома, уже будучи канцлером, Аденауэр в течение 14 лет определял курс молодой Федеративной Республики.

Вид из окна ротонды. За этим столом Аденауэр работал будучи канцлером, а позже писал свои мемуары Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Подав в отставку в 87 лет, он не ушел из политики. Еще три года он возглавлял правивший в стране Христианско-демократический союз и до самой смерти оставался депутатом бундестага - старейшим в том созыве. Он до последнего дня жил в Рёндорфе. Сегодня посетители дома-музея могут через окно заглянуть в спальню Аденауэра, где стоит и кровать, на которой он умер 19 апреля 1967 года.

Спальня в доме Конрада Аденауэра Фото: Horst Ossinger dpa/lnw/picture-alliance

Новая жизнь при оккупационном режиме

Уинстон Черчилль назвал Конрада Аденауэра самым умным немецким политиком со времен Бисмарка, а народ окрестил этого чрезвычайно популярного - и по сей день - политика "стариной Конрадом".

Некоторые исследователи считают, что во времена "третьего рейха" уединившийся в деревенской местности Аденауэр "копил силы". Еще до капитуляции гитлеровской Германии занявшие Кельн американцы вернули его на пост обер-бургомистра. Во время своей недолгой работы в этой должности он принял активное участие в создании Христианско-демократического союза , был главой его фракции в первом ландтаге земли Северный Рейн - Вестфалия, а также возглавил в качестве президента парламентский совет, который занимался разработкой новой конституции для Западной Германии. При нем Бонн стал временной столицей ФРГ. Многие шутят, что Аденауэр лоббировал это решение, потому что не хотел переезжать - так дорог был ему его дом.

На первых выборах в бундестаг в августе 1949 года партия Аденауэра заняла первое место, немного опередив социал-демократов. Среди его однопартийцев было немало сторонников создания большой коалиции с социал-демократами. Однако сам Аденауэр настаивал на формировании правительства вместе с либералами из Свободной демократической партии и правой Немецкой партией. Окончательное решение было принято во время так называемой Рёндорфской конференции 21 августа 1949 года.

В комнате для приема гостей. Аденауэр любил сидеть на диване у окна Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

На самом деле ни о каком официальном мероприятии никто из присутствующих тогда и не думал. Это был тщательно разработанный Аденауэром план, который сработал. Он просто позвал к себе домой порядка 20 влиятельных политиков из своей партии. Главные оппоненты приглашения не получили. Роскошно угостив гостей мясными блюдами и хорошим вином, Аденауэр сумел убедить их принять его точку зрения. Стоит отметить, что новоизбранные депутаты съехались в Бонн со всей Западной Германии, и их быт в то время был тяжелым - даже для них достать продукты было проблемой. Тем более поразительным оказался званый обед у Аденауэра.

Там же было принято судьбоносное для политика решение о правящей коалиции. Руководя собранием на правах хозяина, он поднял и самый главный вопрос - о будущем канцлере. Кто первым предложил на этот пост 73-летнего Аденауэра, утверждать сложно, возможно, что и он сам. При этом он убедил однопартийцев, что был у врача и тот подтвердил, что с физическими и умственными способностями у него все в полном порядке. 15 сентября 1949 года Конрад Аденауэр возглавил правительство.

Конрад Аденауэр был приведен к присяге президентом немецкого бундестага Эрихом Келером (справа) в качестве первого канцлера ФРГ Фото: dpa/picture alliance

Интеграция в западные структуры и дипломатические отношения с СССР

После формирования демократического правительства ФРГ стало снижаться значение оккупационных властей. Не отказываясь от перспективы воссоединения Германии, Конрад Аденауэр сделал ставку на интеграцию ФРГ в западные структуры и построение демократии.

В 1955 году Аденауэр побывал в Москве, установив дипломатические отношения с СССР. В ходе визита он добился возвращения в ФРГ 10 тысяч немецких военнопленных, которые на тот момент еще оставались в Советском Союзе. Эта договоренность с советским лидером Никитой Хрущевым способствовала росту популярности Аденауэра. Об этой вехе напоминает небольшая скульптура в саду у дома - плачущая мать обнимает своего сына.

В экспозиции, расположенной в новом здании Фонда-музея, хранятся личные вещи первого федерального канцлера, можно послушать его выступления в бундестаге, увидеть фотографии судьбоносных этапов его жизни, подарки. Например, серебрянную шкатулку, которую передала Аденауэру мать вернувшегося из советского плена немецкого солдата, или коробку конфет, которую канцлер получил во время визита в Москву.

Дом-музей Конрада Аденауэра в Рёндорфе и выставка открыты для посетителей ежедневно, кроме понедельника, по предварительной записи.