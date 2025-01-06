Конгресс США утвердил победу Трампа на выборах

Конгресс утвердил победу Трампа на выборах президента США - речь идет о последнем процедурном шаге перед инаугурацией.

Конгресс США утвердил победу избранного президента Дональда Трампа на выборах в 2024 году. Процедура прошла быстро и без беспорядков, сообщило в понедельник, 6 января, агентство AP.

Вице-президент США Камала Харрис, проигравшая Трампу, объявила официальный результат на совместном заседании Сената и Палаты представителей в Вашингтоне.

Защитные барьеры вокруг Капитолия и полицейские патрули

Законодатели присутствовали на сессии под усиленной охраной, напоминавшей о штурме Капитолия 6 января 2021 года после победы Джо Байдена. Территория вокруг здания в этом году была обнесена защитными барьерами, полицейские несли патрули по ее периметру. Сессия состоялась несмотря на сильный снегопад.

Были озвучены подсчитанные голоса выборщиков от отдельных штатов - 312 за Трампа и 226 за Харрис. Речь идет о последнем процедурном шаге перед инаугурацией республиканца.

Избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс присутствовал на заседании. Бывшие коллеги сенатора-республиканца от штата Огайо пожимали ему руки, поздравляли и фотографировались с ним.

Трамп написал в одной из соцсетей, что Конгресс подтверждает его "великую" победу на выборах и назвал происходящее "важным моментом в истории".

Выборы президента США

На выборах президента США проголосовали более 150 млн американцев, но формально главу государства выбирают 538 выборщиков, которые собираются в капитолиях штатов каждые четыре года. Количество выборщиков равно числу сенаторов (100), членов Палаты представителей (435) плюс три дополнительных выборщика для избирателей в Вашингтоне. Количество голосов выборщиков, которые получает каждый штат, может меняться по итогам переписи каждые десять лет. Оно соотносится с числом конгрессменов плюс два сенатора от каждого штата в Конгрессе.

Как правило, победитель по голосам избирателей совпадает с победителем по итогам голосования коллегии выборщиков. За последние почти 25 лет дважды - в 2000 и 2016 годах - избранный президент США получал поддержку меньшего числа американских избирателей, чем кандидат, проигравший по итогам голосования коллегии выборщиков.

Переизбрание спикера Палаты представителей

Утверждение итогов стало возможным после переизбрания республиканца Майка Джонсона спикером Палаты представителей Конгресса США.

При первом голосовании Джонсон получил 216 голосов, его соперник - 215. При повторном голосовании двое из законодателей изменили позицию: Джонсон набрал 218 голосов, чего хватило для минимального перевеса. По данным источников CNN, Трамп убедил этих двух конгрессменов поддержать кандидатуру Джонсона.

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января, она пройдет перед зданием Капитолия в центре Вашингтона.