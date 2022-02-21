Конфликт РФ и Украины: Путин созвал внеочередное заседание Совета безопасности

В последние дни резко обострилась ситуация на украинской границе и в Донбассе. После заявлений глав самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" об эвакуации населения в Россию на территорию Ростовской области привозят жителей Донбасса. Президент США Джозеф Байден уверен, что Кремль уже принял решение о нападении и планирует, в том числе, захватить Киев. В Украине заявляют, что готовы к любым сценариям. В "ДНР" и "ЛНР" объявили всеобщую мобилизацию. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе проведет экстренное заседание. DW следит за событиями понедельника, 21 февраля (время московское).

++12.50++

Украина не видит угрозы нападения со стороны Беларуси. Об этом заявил на брифинге министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, украинские власти не ошиблись в прогнозах, что российские войска не оставят территорию РБ после учений. В то же время там нет "такого контингента, о котором говорят те, кто рассказывает, что будет нападение на Киев с белорусской стороны, это звучит смешно", - уверен Резников. По данным украинской стороны, в Беларуси в рамках совместных с Россией учений находится "9000 представителей ВС РФ плюс техника, оборудование, включая ракетное вооружение".

Путин созвал внеочередное заседание СБ РФ

++12.20++

Президент РФ Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совета безопасности России. Оно пройдет 21 февраля, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. На вопрос журналистов о том, является ли заседание экстренным, Песков указал, что оно "не регулярное". Раскрыть повестку он откзался.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не исключают возможных переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом. По его словам, лидеры при необходимости в любой момент могут принять решение о проведении контактов - личных или телефонных. При этом он подчеркнул, что на данный момент каких-то конкретных планов по организации подобного саммита нет, об этом говорить преждевременно.

++12.05++

По данным издания Znak.com, в Свердловской области выселили из больницы пациентов, проходивших реабилитацию. "Нас оттуда выселили: и тех, кто после инсульта был, и тех, кто после ковида - всех выселили. Вчера где-то в четыре часа к нам пришли и сообщили, что везут беженцев с Украины, что надо срочно - до 11 часов утра - освободить палаты и выехать", - сообщил екатеринбургскому порталу один из пациентов реабилитационной спецбольницы "Липовка" в Реже. В регион доставят 600 жителей Донбасса, пишет далее издание.

Глава МИД ФРГ - Путину: "Не играйте человеческими жизнями!"

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

++11.40++

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) резко осудила эскалацию конфликта вокруг Украины со стороны России и призвала к немедленному началу диалога. "Вернитесь за стол переговоров, - обратилась Бербок к президенту РФ Владимиру Путину перед началом встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. - Не играйте человеческими жизнями".

++10.30++

Европейский Cоюз приветствует предварительную договоренность о проведении еще одних переговоров на высшем уровне между Вашингтоном и Москвой для поиска дипломатического решения на фоне наращивания российских войск у границ Украины. Об этом заявил представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Брюссель, по его словам, поддержит инициативы в любом формате, если они содействуют преодолению кризиса дипломатическим путем.

Reuters: Вашингтон подготовил пакет банковских санкций против Москвы

++08.50++

По информации агентства Reuters, администрация США подготовила проект санкций в отношении России. Пакет штрафных мер направлен против банковского сектора и предусматривает в том числе запрет кредитно-финансовым учреждениям США на обработку транзакций с российскими банками, сообщили агентству три неназванных источника. Согласно информации инсайдеров, санкции могут быть введены только в случае вторжения России в Украину.

++07.30++

Частная американская компания Maxar Technologies со ссылкой на собственные спутниковые снимки утверждает, что Россия стянула новые силы к украинской границе. Речь идет о развертывании бронетехники и войск в районе города Валуйки и села Солоти в Белгородской области, а также к северо-западу от Белгорода, отмечают агентства AFP и Reuters.

++06.35++

Хабаровский край пополнил список российских регионов, власти которых изъявили готовность принять беженцев с востока Украины. "В случае необходимости оперативно подготовим пункты временного размещения", - написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев. "Социальные службы займутся трудоустройством. Свободных вакансий в крае более 20 тысяч", - добавил он.

++05.40++

Обещанные министром обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) 5000 защитных касок для Украины готовы к транспортировке и могут быть отправлены, как только украинская сторона подтвердит все необходимые процедуры, сообщил представитель ведомства. Каски будут на месте в течение трех дней, заверили в министерстве. Киев неоднократно просил Берлин о поставке вооружений, однако Германия отказывается от такого шага.

Байден и Путин приняли предложение Макрона о саммите

++04.45++

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонных бесед с Джозефом Байденом и Владимиром Путиным предложим им провести саммит в свете конфликта вокруг Украины. Стороны приняли предложение. Встреча состоится лишь в том случае, если Россия не вторгнется в Украину, подчеркнули в Елисейском дворце и Белом доме.

++04.20++

Урсула фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила подробности о санкциях, которые западные державы могут ввести в отношении России в случае ее нападения на Украину. Штрафные меры могут быть наложены на "товары, в которых Россия остро нуждается для модернизации и диверсификации своей экономики, но которые производятся у нас, в отношении которых у нас мировое лидерство, и которые Россия не может заменить", объяснила глава ЕК.

++03.40++

Министерство иностранных дел Канады обновило рекомендации по посещению граничащей с Украиной Беларуси. Официальная Оттава советует согражданам воздержаться от необязательных поездок в Беларусь в свете "угрозы вооруженного конфликта с Украиной", а уже находящимся в стране - избегать любых поездок в районы Брестской и Гомельской областей в пределах 50 километров от границы с Украиной.

Телефонные беседы Макрона с лидерами Великобритании и США

++02.40++

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном допустил, что результаты состоявшихся 20 февраля переговоров главы Елисейского дворца и президента России Владимира Путина могут указывать на стремление Москвы найти дипломатическое решение геополитического кризиса. Обещания Кремля Елисейскому дворцу были "обнадеживающим признаком" того, что Путин, "возможно, по-прежнему готов участвовать в поиске дипломатического решения", говорится в заявлении на сайте британского правительства. Официальный Лондон особо выделил необходимость принимать во внимание позицию Киева. "Голос Украины должен быть в центре любых переговоров", - подчеркнул Джонсон.

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон

Между тем французский телеканал BFM TV сообщил, что Путин и Макрон 20 февраля провели вторую за день телефонную беседу. По данным телеканала, этот разговор длился один час. BFM TV не привел его подробности.

++01.45++

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом . Они обсудили "текущие дипломатические усилия и меры по сдерживанию в ответ на наращивание российских сил у украинской границы", сообщил Белый дом.

++01.10++

Посольство США в Москве выпустило предупреждение об угрозе вероятных террористических актов в России. "По сообщениям СМИ, существуют угрозы нападений на торговые центры, железнодорожные станции, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль российской границы с Украиной", - говорится в сообщении дипломатического представительства.

Соединенные Штаты призвали сограждан избегать скоплений людей, поддерживать связь с друзьями и родственниками, следить за обновлениями в СМИ, а также иметь план эвакуации из РФ, не зависящий от поддержки Вашингтона.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к посольству США с вопросом: "А соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?"

В то же время бывший посол Соединенных Штатов в Москве Майкл Макфол назвал сообщение дипмиссии "очень необычным". "Не могу даже припомнить подобных сообщений, кроме случая, когда у нашей резиденции в Спасо-хаусе проходила демонстрация, и мы сказали людям избегать этого района", - написал он в Twitter.

++00.10++

Министр обороны Украины Алексей Резников

Вывезенные в Россию жители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" возвращаются домой, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телеканала "1+1".

"Сейчас у нашей разведки есть точная информация, что люди возвращаются самостоятельно домой. Их там (в России. - Ред.) никто не кормит, не расселяет. Это чисто постановка для "Мосфильма" или кто там занимается киношками", - объяснил министр.

Хроника конфликта России и Украины 20 февраля >>>

Смотрите также:

Краткая история украино-российского противостояния Распад Советского Союза и создание СНГ В декабре 1991 года Украина, Россия и Белоруссия документально закрепили распад СССР. Москва, очевидно, рассчитывала сохранить влияние посредством СНГ и поставок дешевого газа. Но вышло иначе. РФ и Беларусь создали союзное государство, Украина все чаще смотрела на Запад. На фото: Леонид Кравчук, Нурсултан Назарбаев, Борис Ельцин и Станислав Шушкевич во время официального основания СНГ в Алматы.

Краткая история украино-российского противостояния Наследие СССР и Будапештский меморандум Украина унаследовала от СССР почти миллионную армию и 3й по величине ядерный арсенал в мире. От ракет Киев отказался, передав их России в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности (Будапештский меморандум 1994 г.). Пока Запад не отвечал Киеву взаимностью и не собирался интегрировать в свои структуры, реакция РФ была сдержанной. На фото: лидеры РФ и США Борис Ельцин и Билл Клинтон.

Краткая история украино-российского противостояния Трещины в постсоветской дружбе: конфликт вокруг Тузлы Первый крупный дипломатический кризис между Москвой и Киевом произошел при президенте Путине. Осенью 2003 года Россия внезапно начала строить дамбу в Керченском проливе в направлении украинского острова Тузла. Киев счел это попыткой передела границ. Конфликт разрешился после личной встречи президентов. Строительство прекратили, но на фасаде дружеских отношений двух стран появились первые трещины.

Краткая история украино-российского противостояния Оранжевая революция 2004 года На выборах президента Украины в 2004 году РФ активно поддержала пророссийского кандидата Виктора Януковича, но "оранжевая революция" не допустила его победы на фоне обвинений в фальсификации. Президентом стал прозападный политик Виктор Ющенко. Его победа стала отправной точкой перемен в политике РФ, призванных не допустить того, что в Москве называют "цветными революциями".

Краткая история украино-российского противостояния Перекрытие Украине "газового крана" в 2000-х годах За время президентства Виктора Ющенко РФ дважды перекрывала Украине "газовый кран" - в 2006 и 2009 годах, что привело к перебоям транзитных поставок в Европу. На фото: сотрудник "Газпрома" на газоизмерительной станции "Суджа", в 200 метрах от украинской границы, Курская область, РФ, 2009 год.

Краткая история украино-российского противостояния Обещание членства в НАТО Ключевое событие произошло в 2008 году. На саммите НАТО в Бухаресте президент США Джордж Буш попытался добиться предоставления Украине и Грузии Плана действий по подготовке членства в альянсе (ПДЧ). Путин резко выступил против, дав понять, что не признает полностью независимости Украины. В итоге ФРГ и Франция заблокировали план Буша. Украине и Грузии пообещали членство в НАТО, но без даты.

Краткая история украино-российского противостояния Курс Украины на Евросоюз Быстро продвинуться на пути вступления в НАТО не удалось, и Украина взяла курс на экономическое сближение с ЕС. Летом 2013 года РФ начала оказывать на Киев масштабное давление, почти перекрыв на границе украинский экспорт. Правительство Януковича приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Брюсселем. Вскоре в Украине начались протесты, в феврале 2014 года Янукович бежал в РФ.

Краткая история украино-российского противостояния Российская аннексия Крыма В Украине возник вакуум власти, в марте 2014 года Россия аннексировала Крым. Это стало поворотным моментом, началом необъявленной войны. На фото: российские военные в Крыму (Симферополь, март 2014).

Краткая история украино-российского противостояния Война в Донбассе Одновременно российские и местные полувоенные структуры спровоцировали вспышку сепаратизма в Донбассе, были провозглашены "народные республики" в Донецке и Луганске, которыми руководили приехавшие из РФ люди в форме без опознавательных знаков. Киев реагировал медленно, ждал президентских выборов в конце мая 2014 года и лишь потом решился на масштабное применение силы.

Краткая история украино-российского противостояния Рождение "нормандского формата" В начале июня 2014 года во Франции на мероприятиях по случаю 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии новоизбранный президент Украины Петр Порошенко впервые встретился с российским коллегой Путиным при посредничестве лидеров Германии и Франции. Так появился "нормандский формат".

Краткая история украино-российского противостояния "Иловайский котел" Летом 2014 года украинская армия начала теснить сепаратистов, но в конце августа Россия, как утверждает Киев, масштабно применила в Донбассе свою армию. Москва это опровергает. Пиком конфликта стало поражение украинских сил под Иловайском. Война по всей линии фронта закончилась подписанием в сентябре в Минске соглашения о прекращении огня, которое было быстро нарушено.

Краткая история украино-российского противостояния Позиционная война продолжается В начале 2015 года сепаратисты перешли в широкое наступление. Киев обвинил Москву в применении армии без опознавательных знаков, РФ все отрицала. Украинские силы потерпели поражение в районе города Дебальцево. Затем при посредничестве ФРГ и Франции был подписан "Минск-2", соглашение, до сих пор остающееся главным документом по урегулированию конфликта. Ни один из его пунктов полностью не выполнен.

Краткая история украино-российского противостояния Сосредоточение российских войск на границе Украины В 2021 году произошло новое обострение. Россия дважды, весной и осенью, стягивала свои войска к западным границам. Украинская и западная разведки сообщают об угрозе возможного вторжения РФ в Украину. Чтобы разрядить обстановку, на Западе прошел ряд международных переговоров. Однако РФ требует гарантий не-вступления Украины в НАТО и дает знать, что пока отводить войска не собирается. Автор: Роман Гончаренко

