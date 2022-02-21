Конфликт РФ и Украины: Путин созвал внеочередное заседание Совета безопасности

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
На фоне наращивания российских войск на границе ситуация вокруг Украины накаляется. Запад пытается урегулировать ее дипломатическим путем. DW следит за событиями понедельника, 21 февраля.
В Кремле сообщили о внеочередном заседании Совета безопасности РФ
В последние дни резко обострилась ситуация на украинской границе и в Донбассе. После заявлений глав самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" об эвакуации населения в Россию на территорию Ростовской области привозят жителей Донбасса. Президент США Джозеф Байден уверен, что Кремль уже принял решение о нападении и планирует, в том числе, захватить Киев. В Украине заявляют, что готовы к любым сценариям. В "ДНР" и "ЛНР" объявили всеобщую мобилизацию. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе проведет экстренное заседание. DW следит за событиями понедельника, 21 февраля (время московское).
++12.50++
Украина не видит угрозы нападения со стороны Беларуси. Об этом заявил на брифинге министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, украинские власти не ошиблись в прогнозах, что российские войска не оставят территорию РБ после учений. В то же время там нет "такого контингента, о котором говорят те, кто рассказывает, что будет нападение на Киев с белорусской стороны, это звучит смешно", - уверен Резников. По данным украинской стороны, в Беларуси в рамках совместных с Россией учений находится "9000 представителей ВС РФ плюс техника, оборудование, включая ракетное вооружение".
++12.20++
Президент РФ Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совета безопасности России. Оно пройдет 21 февраля, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. На вопрос журналистов о том, является ли заседание экстренным, Песков указал, что оно "не регулярное". Раскрыть повестку он откзался.
Ранее Песков заявил, что в Кремле не исключают возможных переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом. По его словам, лидеры при необходимости в любой момент могут принять решение о проведении контактов - личных или телефонных. При этом он подчеркнул, что на данный момент каких-то конкретных планов по организации подобного саммита нет, об этом говорить преждевременно.
++12.05++
По данным издания Znak.com, в Свердловской области выселили из больницы пациентов, проходивших реабилитацию. "Нас оттуда выселили: и тех, кто после инсульта был, и тех, кто после ковида - всех выселили. Вчера где-то в четыре часа к нам пришли и сообщили, что везут беженцев с Украины, что надо срочно - до 11 часов утра - освободить палаты и выехать", - сообщил екатеринбургскому порталу один из пациентов реабилитационной спецбольницы "Липовка" в Реже. В регион доставят 600 жителей Донбасса, пишет далее издание.
++11.40++
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) резко осудила эскалацию конфликта вокруг Украины со стороны России и призвала к немедленному началу диалога. "Вернитесь за стол переговоров, - обратилась Бербок к президенту РФ Владимиру Путину перед началом встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. - Не играйте человеческими жизнями".
++10.30++
Европейский Cоюз приветствует предварительную договоренность о проведении еще одних переговоров на высшем уровне между Вашингтоном и Москвой для поиска дипломатического решения на фоне наращивания российских войск у границ Украины. Об этом заявил представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Брюссель, по его словам, поддержит инициативы в любом формате, если они содействуют преодолению кризиса дипломатическим путем.
++08.50++
По информации агентства Reuters, администрация США подготовила проект санкций в отношении России. Пакет штрафных мер направлен против банковского сектора и предусматривает в том числе запрет кредитно-финансовым учреждениям США на обработку транзакций с российскими банками, сообщили агентству три неназванных источника. Согласно информации инсайдеров, санкции могут быть введены только в случае вторжения России в Украину.
++07.30++
Частная американская компания Maxar Technologies со ссылкой на собственные спутниковые снимки утверждает, что Россия стянула новые силы к украинской границе. Речь идет о развертывании бронетехники и войск в районе города Валуйки и села Солоти в Белгородской области, а также к северо-западу от Белгорода, отмечают агентства AFP и Reuters.
++06.35++
Хабаровский край пополнил список российских регионов, власти которых изъявили готовность принять беженцев с востока Украины. "В случае необходимости оперативно подготовим пункты временного размещения", - написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев. "Социальные службы займутся трудоустройством. Свободных вакансий в крае более 20 тысяч", - добавил он.
++05.40++
Обещанные министром обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) 5000 защитных касок для Украины готовы к транспортировке и могут быть отправлены, как только украинская сторона подтвердит все необходимые процедуры, сообщил представитель ведомства. Каски будут на месте в течение трех дней, заверили в министерстве. Киев неоднократно просил Берлин о поставке вооружений, однако Германия отказывается от такого шага.
++04.45++
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонных бесед с Джозефом Байденом и Владимиром Путиным предложим им провести саммит в свете конфликта вокруг Украины. Стороны приняли предложение. Встреча состоится лишь в том случае, если Россия не вторгнется в Украину, подчеркнули в Елисейском дворце и Белом доме.
++04.20++
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила подробности о санкциях, которые западные державы могут ввести в отношении России в случае ее нападения на Украину. Штрафные меры могут быть наложены на "товары, в которых Россия остро нуждается для модернизации и диверсификации своей экономики, но которые производятся у нас, в отношении которых у нас мировое лидерство, и которые Россия не может заменить", объяснила глава ЕК.
++03.40++
Министерство иностранных дел Канады обновило рекомендации по посещению граничащей с Украиной Беларуси. Официальная Оттава советует согражданам воздержаться от необязательных поездок в Беларусь в свете "угрозы вооруженного конфликта с Украиной", а уже находящимся в стране - избегать любых поездок в районы Брестской и Гомельской областей в пределах 50 километров от границы с Украиной.
++02.40++
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном допустил, что результаты состоявшихся 20 февраля переговоров главы Елисейского дворца и президента России Владимира Путина могут указывать на стремление Москвы найти дипломатическое решение геополитического кризиса. Обещания Кремля Елисейскому дворцу были "обнадеживающим признаком" того, что Путин, "возможно, по-прежнему готов участвовать в поиске дипломатического решения", говорится в заявлении на сайте британского правительства. Официальный Лондон особо выделил необходимость принимать во внимание позицию Киева. "Голос Украины должен быть в центре любых переговоров", - подчеркнул Джонсон.
Между тем французский телеканал BFM TV сообщил, что Путин и Макрон 20 февраля провели вторую за день телефонную беседу. По данным телеканала, этот разговор длился один час. BFM TV не привел его подробности.
++01.45++
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом . Они обсудили "текущие дипломатические усилия и меры по сдерживанию в ответ на наращивание российских сил у украинской границы", сообщил Белый дом.
++01.10++
Посольство США в Москве выпустило предупреждение об угрозе вероятных террористических актов в России. "По сообщениям СМИ, существуют угрозы нападений на торговые центры, железнодорожные станции, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль российской границы с Украиной", - говорится в сообщении дипломатического представительства.
Соединенные Штаты призвали сограждан избегать скоплений людей, поддерживать связь с друзьями и родственниками, следить за обновлениями в СМИ, а также иметь план эвакуации из РФ, не зависящий от поддержки Вашингтона.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к посольству США с вопросом: "А соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?"
В то же время бывший посол Соединенных Штатов в Москве Майкл Макфол назвал сообщение дипмиссии "очень необычным". "Не могу даже припомнить подобных сообщений, кроме случая, когда у нашей резиденции в Спасо-хаусе проходила демонстрация, и мы сказали людям избегать этого района", - написал он в Twitter.
++00.10++
Вывезенные в Россию жители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" возвращаются домой, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телеканала "1+1".
"Сейчас у нашей разведки есть точная информация, что люди возвращаются самостоятельно домой. Их там (в России. - Ред.) никто не кормит, не расселяет. Это чисто постановка для "Мосфильма" или кто там занимается киношками", - объяснил министр.
Хроника конфликта России и Украины 20 февраля >>>
Смотрите также: