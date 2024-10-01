Конфликт Израиля и "Хезболлах": почему молчит Иран

Самый мощный союзник радикальной шиитской организации "Хезболлах" - Иран пока никак не реагирует на атаки Израиля по объектам боевиков в Ливане. С чем это связано, объясняют эксперты.

Официально Израиль и Ливан не находятся в состоянии войны. Но Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с конца сентября наносит авиаудары по объектам боевиков "Хезболлах" в Ливане , а 1 октября Израиль начал наземную операцию на юге Ливана. Ранее, 28 сентября, израильские военные заявили, что ликвидировали лидера радикального шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насраллу, а также ряд главарей "Хезболлах" в Ливане.

Радикальное шиитское движение "Хезболлах", которое фактически управляет значительной частью Ливана, признано США, Германией и рядом других стран террористической организацией. Европейский Союз считает террористической организацией только вооруженное крыло "Хезболлах".

Эксперты сомневаются в готовности Ирана к войне

Финансирует, вооружает и обучает боевиков "Хезболлах" по большей части Иран. Считается, что иранский режим, оказывает большое влияние на "Хезболлах". Кроме того, что "Хезболлах" и иранских мулл объединяет приверженность к шиитскому направлению ислама, те и другие провозгласили общую цель - уничтожение государства Израиль. Поэтому на фоне военной операции Израиля против "Хезболлах" в Ливане многие эксперты удивлены тем, что Тегеран ничего не предпринимает в этой связи.

Сторонники "Хезболлах" в Иране с портретом Хасана Насраллы Фото: Vahid Salemi/picture alliance/AP

"Иран, похоже, не торопится напрямую защищать "Хезболлах", потому что следствием этого может стать прямая военная конфронтация с Израилем", - сказал в интервью DW Бурчу Озчелик, старший научный сотрудник по вопросам безопасности на Ближнем Востоке Королевского института объединенных служб (RUSI) в Лондоне.

Фабиан Хинц (Fabian Hinz), аналитик британского Международного института стратегических исследований (IISS), занимающийся вопросами обороны и безопасности, в интервью DW отметил: "Я думаю, что крупная атака, настоящая военная интервенция Ирана со всеми имеющимися в его распоряжении военными средствами очень маловероятна".

В свою очередь Хамидреза Азизи, исследователь из Немецкого института международных отношений и безопасности, дает другое объяснение происходящему: "Иранское руководство считает, что конфликт еще не дошел до той стадии, когда представляет экзистенциальную угрозу для "Хезболлах", - говорит он ы интервью DW. - До сих пор "Хезболлах" удавалось защитить себя и пережить эту фазу конфликта без серьезных потерь". Именно об этом в начале недели говорил вице-президент Ирана Джавад Зариф: "Мы считаем, что "Хезболлах" в состоянии защитить себя сама".

Однако, по мнению Азизи, встает и чисто практический вопрос о том, какие эффективные меры может принять Иран, на которые не способен "Хезболлах": "Географическая удаленность Ирана ограничивает его возможности по оказанию прямой военной поддержки".

Почему Иран не торопится помогать "Хезболлах"

В апреле нынешнего года Иран провел крупную атаку на Израиль с помощью крылатых ракет и беспилотников напрямую со своей территории и при этом не нанес никакого серьезного ущерба. Это ослабило силы сдерживания Ирана, считает аналитик Хинц. "Соответственно, любое дальнейшее военное вмешательство в контекстеэтого конфликта также будет сопряжено с большим риском того, что Иран, возможно, продемонстрирует свою собственную неспособность нанести Израилю масштабный ущерб".

Кроме того, по словам Азизи, недавнее убийство Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании в центре Тегерана и взрывы пейджеров и раций у членов и сторонников "Хезболлах" "еще больше подчеркнули масштабы разведывательной деятельности Израиля в Иране и во всем регионе". Израиль до сих пор не отрицает и не подтверждает свою причастность к этим взрывам средств связи.

Иранский президент Масуд Пезешкиан беседует с представителем Израиля в Нью-Йорке на Генассамблее ООН Фото: Irna

По мнению аналитика Хинца, позиция Тегерана соответствует внутриполитической стратегии мулл: "Иран неоднократно давал понять, что выживание иранского режима является его абсолютным приоритетом". Это не просто "циничная закулисная политика властей", выживание государства даже идеологически закреплено, объясняет Хинц: "Они говорят, что шиитский ислам может выжить, только если выживет иранская система. И, соответственно, они не хотят подвергать себя существенной угрозе, поддерживая "Хезболлах".

Но, похоже, есть и другая причина молчания Тегерана по поводу атак Израиля на "Хезболлах". "Мы видели, как президент Ирана Масуд Пезешкиан посылал примирительные сигналы Западу на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, говоря о готовности Ирана возобновить переговоры об иранской ядерной программе", - говорит исследователь RUSI Озчелик. В 2019 году при президенте Дональде Трампе США вышли из международного соглашения 2015 года об использовании мирного атома в Иране.

"Иран ждет подходящего момента"

Озчелик считает, что если "Хезболлах" лишится ключевых компонентов своего арсенала стратегических вооружений и, соответственно, способности контратаковать, Иран окажется уязвимым: "Это может привести к тому, что Иран утратит фактор сдерживания израильских атак на иранские ядерные объекты". То же самое может коснуться и иранских нефтеперерабатывающих заводов и других важнейших объектов национальной инфраструктуры, сказал Озчелик в интервью DW. Эксперт считает, что Иран хочет выиграть время с тем, чтобы "Хезболлах" мог восстановить свои стратегические возможности и разведывательную инфраструктуру.

Пока Иран избегает прямого вмешательства в конфликт Израиля и "Хезболлах". На фото: боец иранского Корпуса стражей исламской революции охраняет ракетный комплекс Фото: Sobhan Farajvan/Pacific Press/picture alliance

Фабиан Хинц также считает, что новые иранские поставки оружия "Хезболлах" или отправка инструкторов более вероятны, чем военное вмешательство: "Иран неоднократно опирался на негосударственных дружественных ему игроков и так называемые прокси-группы для нападения на Израиль". Помимо ХАМАС в секторе Газа и "Хезболлах" в Ливане, союзниками Ирана являются повстанцы-хуситы в Йемене и шиитские ополченцы в Ираке.

Сея хаос и нестабильность благодаря действиям этих радикальных групп, Иран пока избегает прямых последствий конфликта, считает Озчелик: "Иранцы далеки от вовлечения в боевы действия, - говорит эксперт. - А вот палестинцы и ливанцы находятся в самом их центре".