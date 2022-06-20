Конфискованная США "яхта Керимова" прибыла на Гавайи

Супер-яхта Amadea, принадлежащая предположительно российскому олигарху и сенатору Сулейману Керимову вошла в порт Гонолулу в американском штате Гавайи. Власти США, выигравшие судебный процесс в Республике Фиджи и конфисковавшие 106-метровое судно стоимостью более 300 млн долларов, "немедленно отправили его на Гавайи, куда яхта прибыла под американским флагом", сообщили австралийские СМИ в понедельник, 20 июня.

Яхта Amadea зашла на Фиджи 13 апреля после 18-дневного перехода из Мексики. На следующий день она была арестована властями Фиджи на основании американского ордера в рамках охоты США на имущество российских олигархов с целью оказать давление на президента РФ Владимира Путина и заставить его прекратить войну в Украине.

Арест супер-яхты

Налагая арест, фиджийский суд заявил, что яхта предположительно принадлежит Керимову, и Минюст США направил ордер на ее изъятие. Позднее арест был оспорен компанией Millemarin Investment, заявившей, что яхта принадлежит на самом деле не Керимову, а бывшему главе "Роснефти" Эдуарду Худайнатову, который не находится под санкциями США. Однако американские власти заявили, что Худайнатова просто использовали, чтобы скрыть личность подлинного хозяина яхты.

В начале июня, после многочисленных судебных заседаний на Фиджи, Верховный суд этой страны постановил удалить Amadea из ее вод, поскольку содержание яхты под арестом чересчур дорого обходится казне, к тому же судно "зашло в воды Фиджи без разрешения, по всей видимости, чтобы избежать преследования со стороны США".

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США пообещало, что будет оплачивать расходы по содержанию судна после ареста (речь шла о сумме от 25 до 30 млн долларов в год), но на деле оплачивать счета в ожидании судебного решения по иску зарегистрированного владельца яхты Millenarin Investments пришлось правительству Фиджи.

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