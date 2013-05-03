Конфета дальгона или сладкий привкус сериала "Игра в кальмара" (15.10.2021)

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Почему успех сериала "Игра в кальмара", выпущенного Netflix, привел к росту популярности корейской сладости, похожей по вкусу на ириску? Смотрите репортаж DW.
В лучших традициях южнокорейского кино этот хит сезона на Netflix играет с жизнями своих персонажей не только по правилам безобидных детских игр, но и по законам жестокого реального общества.
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