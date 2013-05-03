 Конфета дальгона или сладкий привкус сериала ″Игра в кальмара″ (15.10.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 15.10.2021

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Конфета дальгона или сладкий привкус сериала "Игра в кальмара" (15.10.2021)

Почему успех сериала "Игра в кальмара", выпущенного Netflix, привел к росту популярности корейской сладости, похожей по вкусу на ириску? Смотрите репортаж DW.

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RELEASE DATE: September 17, 2021. TV series TITLE: Squid Game STUDIO: Netflix DIRECTOR: PLOT: Hundreds of cash-strapped players accept a strange invitation to compete in children's games. Inside, a tempting prize awaits with deadly high stakes. A survival game that has a whopping 45.6 billion-won prize at stake. STARRING: Lee Jung-jae, Greg Chun, Stephen Fu. (Credit Image: © Netflix/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com

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