День 477-й войны: Контактная группа продолжит помощь Киеву

На 477-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Контрнаступление Украины

Украинский бригадный генерал Алексей Громов подтвердил, что в рамках нынешнего контрнаступления против России освобождены семь населенных пунктов на востоке Донецкой области и на юге Запорожской области. "Украина восстановила контроль над территорией площадью более 100 кв. км. Мы готовы продолжать борьбу за освобождение нашей территории даже голыми руками", - сказал Громов на брифинге для СМИ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю контрнаступления задействовали пока лишь 3 из 12 подготовленных бригад. Основные силы ВСУ, прошедшие подготовку к наступлению, по-прежнему находятся в режиме ожидания, сообщил польский военный аналитик Конрад Музыка. Из 12-и бронетанковых бригад, подготовленных для контрнаступления, девять были подготовлены и оснащены Западом. Бригада обычно насчитывает не менее 3500 - 4000 солдат. Ранее Власти Украины сообщали, что для контрнаступательной операции подготовлены 8 штурмовых бригад общей численностью 40 тысяч военнослужащих.

ВСУ еще не начали контрнаступление, а проводят наступательные действия с целью выявления слабых мест в защите РФ, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Мы еще не начинали контрнаступление как таковое, а Россия говорит: "Мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление", - сказал он. Подоляк назвал три цели ударов. "Первое - уничтожить как можно больше мобилизованных, чтобы добавить психологического давления на российскую армию, второе - уничтожить как можно больше российской техники и третья составляющая - это не конкретное направление, поскольку современная война предполагает атаки на многих направлениях сразу", - сообщил Михаил Подоляк.

Конференция Контактной группы по оказанию помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Украины со стороны альянса приносит свои плоды на поле боя. "Помощь, которую союзники по НАТО оказывают Украине уже многие месяцы, действительно имеет значение на поле боя", - сказал он на заседании Контактной группы по поддержке Украины в Брюсселе. "Сейчас это война на истощение, а война на истощение - это битва логистики, и поэтому мы взаимодействуем с оборонной промышленностью", - отметил Столтенберг. "На встрече мы также согласуем новые целевые показатели по боеприпасам, имеющим решающее значение на поле боя, и эти показатели для каждой страны будут значительно выше нынешних", - пообещал он.

На заседании Контактной группы Киеву пообещали обучать украинских пилотов и предоставить Украине системы ПВО, чтобы помочь ей провести успешное контрнаступление против России. "Защитники украинского неба спасли бессчетное количество жизней, применяя системы ПВО и ракеты-перехватчики, предоставленные странами этой Контактной группы. Наша непрекращающаяся поддержка позволит Украине продолжать защищать своих мирных жителей, свои города и критическую инфраструктуру", - сказал министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, Нидерланды и Дания проинформировали других участников Контактной группы о своих планах по обучению украинских пилотов и технических специалистов на современных истребителях, включая F-16. Обучение будет проходить на базе ВВС Дании в Ютландии, расположенной всего лишь в 50 километрах от германо-датской границы.

В НАТО договорились о новом формате сотрудничества с Украиной, концепция согласована в рамках письменной процедуры, подтвердили ряд дипломатов агентству dpa. Теперь Киев должен дать свое согласие, и необходимо проработать отдельные детали. Как часто будет собираться новый совет, пока не решено. Цель состоит в том, чтобы провести первое заседание совета на фоне саммита НАТО в июле в Литве. Согласно сообщениям, вопрос о повышении статуса комиссии НАТО - Украина до Совета НАТО - Украина находится на стадии обсуждения.

Западная военная помощь Украине

Украина получит от западных партнеров еще 14 танков Leopard 2. Покупка профинансирована Нидерландами и Данией. Танки поступят из запасов немецкой компании Rheinmetall, которая будет также ремонтировать технику. Контракты уже подписаны. Танки поступят в Украину к концу января. Кроме того, сообщается, что истребители МиГ-29, предоставленные Украине Словакией и Польшей, в июне начали использоваться Воздушными силами Украины.

Литва, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Исландия закупят для Украины средства противовоздушной обороны на общую сумму 107,5 млн евро, сообщила пресс-служба Минобороны в Вильнюсе. Доля Литвы составит 6 млн евро. "Литва постоянно находит различные способы поддержать Украину. Закупка средств противовоздушной обороны семью государствами усилит способность Украины защищать критически важную инфраструктуру, гражданское население и военнослужащих", - подчеркнул глава литовского Минобороны Арвидас Анушаускас. Приобретение средств ПВО - первый из пяти запланированных пакетов поддержки в рамках второго раунда закупок Международного фонда для Украины.

"Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется", - пообещал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью DW. "У Путина, у Кремля нет шансов думать, что Запад уйдет", отступив от поддержки Украины. "Нет, мы не уйдем", - подчеркнул Певкур. Говоря о военной помощи, которую Запад оказывает Киеву, Певкур назвал противовоздушную оборону главным приоритетом, а приоритетом номер два - боеприпасы.

Снаряды для Украины

Норвегия и Дания согласовали передачу Украине новой партии артиллерийских выстрелов в количестве 9000 единиц, сообщило норвежское правительство, отметив, что Норвегия предоставит гильзы, а Дания - взрыватели и топливные заряды. Кроме того, Норвегия передала Киеву из собственных запасов еще 7000 снарядов, они уже отправлены в Украину. Дания, в свою очередь, дополнительно передаст еще 1500 комплектов артиллерийских выстрелов и 500 орудийных гильз.

Япония ведет переговоры о поставке артиллерийских снарядов в США, чтобы пополнить запасы для контрнаступления Украины в войне с Россией. Речь идет о возможных поставках в США 155-мм артиллерийских снарядов в соответствии с соглашением 2016 года, позволяющим странам обмениваться боеприпасами в рамках партнерства в области безопасности. Наблюдатели называют решение властей в Токио поворотным, поскольку они долгое время ограничивали экспорт летальных вооружений.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Швейцарию разрешить реэкспорт вооружений в Украину. "Мы просим о поставках оружия, чтобы украинская земля снова стала территорией мира", - сказал политик в видеообращении к швейцарскому парламенту в Берне. Украинский лидер также предложил провести "глобальный мирный саммит" в Швейцарии. Президент не сообщил подробностей и даты проведения форума. Он напомнил о "формуле мира", которую представил в прошлом году. "Вы можете взять на себя инициативу там, где можете наилучшим образом использовать национальный опыт для реализации этой формулы мира", - сказал Зеленский депутатам.

Российские удары по Украине

Россия, в ходе ночной атаки выпустила по Украине четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов Ту-95мс. Одну из них удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. По его данным, сбиты все 20 выпущенных по Украине ударных дронов "Shahed-136/131" и один БПЛА оперативно-тактического уровня, который осуществлял воздушную разведку на восточном направлении.

В Кривом Роге в результате ночного ракетного удара разрушены два промышленных предприятия, повреждены газопроводы, уничтожены шиномонтаж и автобус, сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Между тем мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что жертвами российского ракетного удара по жилым кварталам города, совершенного 13 июня, стали уже 13 человек.

За минувшие сутки в Донецкой и Запорожской областях в результате российских обстрелов погибли не менее двух человек. В селе Преображенка Ореховского района жертвой военных РФ стала 58-летняя женщина, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. По его словам, в общей сложности Россия нанесла по 17 населенным пунктам области 80 ударов, в результате разрушены 23 гражданских здания. Еще один человек погиб в селе Переездное Бахмутского района, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Украинские беспилотники над Крымом

"Губернатор" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что в селе Докучаево Красногвардейского района сдетонировал беспилотник, пострадавших нет, в нескольких домах выбиты стекла. Всего, по его утверждению, над полуостровом были замечены девять беспилотников, шесть из них сбиты силами ПВО, еще три заглушены средствами РЭБ.

Глава МАГАТЭ на ЗАЭС

Делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на территорию Запорожской области для посещения оккупированной войсками РФ Запорожской АЭС. По сообщению корреспондента ТАСС, сотрудники МАГАТЭ проехали через российский КПП. "Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал визит на временно оккупированную Запорожскую АЭС", - сообщил оператор украинских атомных электростанций "Энергоатом". В ходе посещения ЗАЭС делегация МАГАТЭ оценит ситуацию после разрушения плотины Каховской ГЭС и проконтролирует соблюдение принципов защиты АЭС.

Красный Крест в Украине

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) c начала российского вторжения в Украину посетили более 1500 военнопленных с обеих сторон, сообщила директор Управления оперативной деятельности МККК в Европе и Центральной Азии Ариана Бауэр. "Получение доступа ко всем военнопленным и интернированным гражданским лицам остается для нас приоритетом", - подчеркнула она.

Россияне на Западе как потенциальная угроза

Живущие на Западе россияне - как граждане страны, ведущей агрессивную войну, - должны находиться под тщательным наблюдением, они способны причинить вред, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". Павел, занимавший посты председателя Военного комитета НАТО и начальника Генштаба вооруженных сил Чехии, напомнил об обращении США с японскими гражданами во время Второй мировой войны. В тот период множество японцев были интернированы с Западного побережья США в "военные центры перемещения", сказал он. Президент Чехии также призвал к скорейшему принятию Украины в Евросоюз и НАТО после окончания войны.

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