Кому в Германии развозит подарки Пасхальный заяц на скутере
Вера Лунева
31 мин. назад
Дитера Мельцера из небольшого городка на востоке ФРГ знают во всей округе. Вот уже больше полувека перед Пасхой он надевает костюм Пасхального зайца и разводит сладости по детским садам, больницам и домам престарелых.
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Дитера Мельцера (Dieter Melzer) из Хиршфельда в федеральной земле Бранденбург знают во всех окрестных городах. Вот уже 55 лет в преддверии Пасхи он надевает меховой костюм Пасхального зайца, садится за руль старого зеленого мотороллера с прицепом и отправляется в путь, чтобы раздать сладости и небольшие подарки пациентам в больницах, обитателям домов престарелых и детям в детских садах.
В записной книжке Дитера Мельцера - около 35 адресов. Самая дальняя больница, куда ему приходилось добираться на своем мотороллере 1959 года выпуска, находится на расстоянии свыше 70 километров от Хиршфельда - в городе Коттбусе на границе с Польшей. Но ради тех, кто ждет пасхального чуда, он готов преодолевать это расстояние. "Они каждый раз не хотят меня отпускать", - рассказывает он о маленьких пациентах, которые с восторгом встречают настоящего Пасхального зайца.
Особые чувства Дитер испытывает, посещая детские онкологические отделения в больницах, где появление Пасхального зайца помогает детям, родителям и медперсоналу на какое-то время забыть о невзгодах.
74-летний Мельцер даже не думает о том, чтобы уйти на покой, и собирается и дальше радовать детей и стариков своими визитами. Впрочем, смену на будущее он подготовил: вместе с ним пасхальные подарки уже 34 года развозит его дочь Карина. Дитер надеется, что когда он больше не сможет садиться за руль мотороллера, его сменит внук. И дети в городах по соседству обязательно дождутся Пасхального зайца с подарками.