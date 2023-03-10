Номинант на "Оскар" - о том, как создавалась музыка войны
Марина Барановская
41 мин. назад
У немецкого фильма "На Западном фронте без перемен" - девять номинаций на премию "Оскар". В том числе - за лучшую музыку. DW поговорила с автором саундтрека Фолькером Бертельманом.
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Антивоенная драма "На Западном фронте без перемен", снятая по одноименному роману Эриха Марии Ремарка (Erich Maria Remarque) немецким режиссером Эдвардом Бергером (Edward Berger), номинирована на премию Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" в девяти категориях. Сколько из них удастся получить фильму, станет известно 13 марта. До этого картина уже стала победителем в семи номинациях Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Награду в категории "За лучший саундтрек" получил немецкий композитор Фолькер Бертельман (Volker Bertelmann), более известный под сценическим псевдонимом Хаушка (Hauschka). В интервью DW музыкант рассказал о том, что было самым сложным в работе над музыкой к фильму, почему главная музыкальная тема сыграна на старинной фисгармонии его прабабушки и в чем, на его взгляд, причина такого широкого международного признания фильма.
DW: За музыку к фильму "На Западном фронте без перемен" вы номинированы на премию "Оскар". Это уже ваша вторая номинация, первая была в 2017 году к фильму "Лев". Что означают для вас эти номинации?
Фолькер Бертельман: Номинации - это нечто особенное само по себе. Благодаря им ты знакомишься с людьми, которые, возможно, работают на одном уровне с тобой или же делают очень интересные проекты. Такие номинации позволяют встретиться с людьми, которых ты считаешь великими, - например, с Джоном Уильямсом. Ну и потом, на тебя вдруг смотрят совершенно по-другому, потому что ты вдруг оказываешься в окружении людей, которые просто принадлежат к мировой элите в той области, которой они занимаются. Для меня это большая честь. В 2017 году это стало для меня неожиданностью, и я тогда подумал: такой шанс выпадает лишь раз в жизни. Но теперь он мне снова представился.
- Вы написали музыку почти к 30 фильмам. Как вы принимаете решение - работать над проектом или нет?
- Я думаю, это зависит от того, на каком этапе своей карьеры вы находитесь - как музыкант или композитор, пишущий музыку для кино. Если вы только начинаете работать, то, как правило, вы принимаете все предложения. Вы хотите приобрести опыт, хотите, чтобы у вас была работа - поэтому вы соглашаетесь и только потом читаете сценарий. Чем успешнее вы становитесь, тем больше у вас возможностей для выбора. В последние годы я решил писать музыку к фильмам, которые рассказывают о том, что мне интересно, и которые мастерски сделаны.
- С режиссером фильма Эдвардом Бергером вы работали и раньше - вы писали музыку к снятым им сериалам "Your Honor" и "Patrick Melrose". Какой была ваша первая мысль, когда он предложил вам написать музыку к фильму "На Западном фронте без перемен"?
- Первая мысль была: "Обязательно надо писать!" Вторая: "Но как?!" Потому что, во-первых, "На Западном фронте без перемен" - такая книга, что сразу же понимаешь: то, что ее экранизируют в Германии, - это историческое событие, ведь до сих пор были только американские экранизации. Во-вторых, надо было подумать о том, как рассказать людям историю Германии, связанную с войной, таким образом, чтобы у них была возможность самим составить впечатление о фильме и самостоятельно найти возможности для интерпретации, а не подталкивать их к какой-то точке зрения.
- Вы писали музыку на этапе создания фильма или уже после того, как он был снят и смонтирован?
- Я присоединился к работе над фильмом очень поздно. Он был уже закончен, меня пригласили в Берлин на показ, и фильм был настолько потрясающим, что мне стало ясно: это будет что-то особенное. На следующий день я написал первую тему, которая звучит в начале фильма, этот музыкальный отрывок с тремя нотами в начале. Честно говоря, я был не очень уверен в том, что получилось. И я отправил тему Эдварду Бергеру. Обычно режиссеру не отправляют первую идею, а собирают десять-пятнадцать, прежде чем решить, что есть достаточно материала для того, чтобы из него что-то выбрать. Но в данном случае я все же ее отправил, потому что она показалась мне очень ясной и сильной, и я хотел знать, согласится ли он со мной. На следующий день он позвонил мне и просто ликовал: "Потрясающе! Это так круто! Я так рад, это именно то, что надо!" И тогда мне стало ясно - эту тему можно развивать и дальше.
- Вы написали очень минималистичную, при этом очень выразительную и страшную музыку. Она бьет по нервам и усиливает ужас от тех чудовищных кадров, которые зритель видит на экране. Как вы решили, каким должно быть музыкальное сопровождение к этому фильму?
- Идея пришла мне в голову после того, как я увидел первые 10 минут фильма, в которых идет речь об истории солдатской униформы, - это был как коллаж из изображений, нанизанных друг на друга. Никакого текста, вы просто видите, как солдат втягивают в войну, они погибают, а потом с них снимают форму, стирают ее, отправляют на фабрику, там ее чистят, потом привозят в цех со швейными машинками, где ее чинят и пришивают к ней бирки с новыми именами. Для меня это было символом военной машины, которая дегуманизирует людей, участвующих в войне. Люди внезапно становились материалом. И я решил, что музыка должна звучать в унисон с этой военной машиной, с этими швейными машинками. И единственный способ сделать это - взять короткую, маленькую, фактически знаковую тему и позволить ей звучать снова и снова, чтобы это было своего рода художественной инсталляцией.
И еще я думал о том, что эти пять молодых людей, которые идут на войну, за относительно короткое время теряют все, о чем мечтали и ради чего жили. Все, что на самом деле делает из них людей. И все же у них остаются моменты, когда они держат в руках женский шарф или видят плакат с изображением женщины. В фильме женщины, как правило, символизируют то, чего эти мальчики с нетерпением ждут, то, что дает им ощущение нормальности. Значит, еще есть надежда. И я чувствовал, что в дополнение к мощному звуку военной машины нужна религиозная тема, говорящая о времени, которое у человека есть на земле.
- Я читала, что главную музыкальную тему, которая повторяется на протяжении всего фильма, вы сыграли на фисгармонии вашей прабабушки.
- Где-то чуть больше года назад мне позвонили из дома и сказали, что там есть фисгармония, принадлежащая нашей семье. Я посмотрел на инструмент и сразу же сказал, что я его заберу. Потом выяснил, что в Дюссельдорфе есть человек, реставрирующий старые фисгармонии, - таких специалистов сейчас осталось очень мало. Он отреставрировал мою фисгармонию, и она стояла в моей студии.
После первого просмотра фильма в Берлине я подумал, что было бы здорово, чтобы в фильме звучал не синтезатор или какой-то другой современный инструмент, вызывающий у зрителей чувство: "Да, это современный фильм". Я подумал, что хотел бы положить фильм на музыку, созданную с помощью инструмента того времени, который, к тому же, работает как машина.
Когда я осмотрел мою фисгармонию, я понял, что из этого может что-то получиться, потому что у нее есть мехи, внутри нее - воздух, и когда на ней играешь, слышишь дерево. А потом я сыграл на ней первый отрывок главной темы, и исказил звук фисгармонии. Я пропустил его через искажатель и усилитель, и звук получился таким динамичным и мощным, что когда его слышишь, вообще непонятно, на каком инструменте это играют. И я думаю, что получилось очень здорово.
- Что для вас было самым тяжелым в процессе работы?
- Самым сложным было не вложить в музыку слишком много пафоса и слишком много героизма. Чтобы можно было дистанцироваться каждый раз, когда хочется погрузиться в страдания солдата. Для композитора это та сфера, где сразу начинаешь писать грустные, меланхоличные мелодии, и мне было очень трудно, но невероятно важно позволить сохранить дистанцию - чтобы музыка достигала сердца, но без излишнего пафоса.
- Фильм победил в семи номинациях BAFTA и номинирован в девяти категориях на премию "Оскар". Такого успеха немецкое кино не знало еще никогда. В чем, на ваш взгляд, причина такого широкого международного признания?
- Я думаю, дело в том, что фильм дает зрителям возможность сформировать свою собственную картину происходящего. А также из-за актуальных событий, конечно. Люди очень ясно представляют, что означает война. И когда она идет очень близко к дому, - это нечто иное, чем когда война идет за 15 тысяч километров где-то в другом месте. Это, конечно, тоже сыграло свою роль. Хотя могло быть и наоборот, и люди могли сказать, что не хотят смотреть фильм о войне. Но фильм нашел отклик. В какой-то момент в одной точке сошлось несколько факторов: нынешнее время, сильный сценарий и сильная работа в целом. Мне кажется, что именно это сочетание привело к тому, что подавляющее большинство так высоко оценило фильм.