 Компания Tesla установила новый рекорд поставок | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.04.2022

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Мир

Компания Tesla установила новый рекорд поставок

В первом квартале 2022 года показатели поставок у американского автопроизводителя превысили 310 000 электромобилей.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и основатель Tesla Илон Маск на открытии завода под Берлином, 22 марта 2022 года.

Олаф Шольц и Илон Маск на открытиии завода Tesla под Берлином

Американский производитель электромобилей Tesla установил в первом квартале 2022 года рекорд по числу поставок - и это несмотря на сложности с доступностью комплектующих, возникшие на мировом рынке из-за пандемии COVID-19. Как отчиталась компания Илона Маска в субботу, 2 апреля, с января по март текущего года она поставила клиентам 310 048 автомобилей, что на 1500 больше, чем за аналогичный период годом ранее.

За весь 2021 год показатели поставок достигли у Tesla отметки в 936 000 электромобилей. Это также стало на тот момент рекордом, превысив показатели предшествующего года на 87 процентов. В долгосрочной перспективе в компании собираются держать планку относительно годового повышения показателя поставок на уровне в минимум 50 процентов. Способствовать этому должны, кроме прочего, дополнительные производственные мощности за счет новых заводов в Техасе и под Берлином.

Фабрика Tesla в Германии

Последний открылся 22 марта, став первым европейским заводом Tesla. Правительство ФРГ и федеральная земля Бранденбург вложили в этот проект 5 млрд евро. На первом этапе работы немецкого завода, где заняты 12 000 сотрудников, планируется выпуск 500 000 электромобилей в год.

Наиболее популярными у Tesla остаются Model 3 и Model Y. В первом квартале 2022 года на их долю пришлось 295 300 поставок. Остальные 14 700 электромобилей, поставленные производителем на рынок в этот период,  - более габаритные и дорогие Model S и Model X.

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    Автор: Андрей Гурков


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