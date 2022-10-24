В России массово меняют мобилизованных работников временными
Анна Мельникова
21 мин. назад
Количество временных вакансий только за половину октября увеличилось на 52 процента, обнаружил портал для поиска работы HeadHunter.
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Количество временных вакансий на российском рынке труда за первые две недели октября увеличилось на 52%, сообщило в понедельник, 24 октября, интернет-издание РБК, ссылаясь на итоги исследования портала для поиска работы HeadHunter. Большинство объявлений касаются поиска курьеров (14% от всех временных вакансий), менеджеров по продажам, упаковщиков и водителей (7-8%), продавцов, операторов колл-центров, преподавателей, медиков и IT-специалистов. Аналитики HeadHunter считают, что компании сейчас вынуждены массово заменять мобилизованных сотрудников, при этом сохраняя за последними место до возвращения из армии. Также возможно, что резкий рост числа временных вакансий отражает изменения на рынке труда в целом, полагают эксперты.
В октябре работодатели разместили на портале HeadHunter на 37% больше объявлений, чем в предыдущем периоде. Временные вакансии составляют 8,2% от всех предложений, их количество увеличилось в полтора раза. В сентябре их доля достигала 9,2%, но число вакансий было меньше.
Чаще всего сотрудников на срочные договоры ищут в Москве и Подмосковье, Санкт-Петебурге, Свердловской области и Краснодарском крае.
Институт экономической политики (ИЭП) им. Гайдара в середине октября поделился с РБК результатами опроса предприятий: оценка достаточности персонала на фоне мобилизации опустилась до минимума с 1996 года. Экономист Валерий Миронов комментируя опрос, сказал журналистам, что благодаря имеющейся скрытой безработице настоящий дефицит рабочих рук в промышленности едва ли возникнет. "В состав скрытой безработицы входит излишняя рабочая сила, которая составляет около 10% трудовых ресурсов. Это люди, которые заняты в производстве, но фактически являются лишними, потому что производство свернуло объемы, убыточно и т. д. Работодатели не стремятся увольнять сотрудников, поэтому в стране такая низкая официальная безработица", - пояснил Миронов.