Компания-владелец Tinder назвала дату ухода из России

Компания Match-Group, владеющая сервисом Tinder, намерена полностью свернуть свой бизнес в России к 30 июня 2023 года. Это решение она связывает с приверженностью защите прав человека.

Американская компания Match-Group, владеющая сервисом для знакомств Tinder, объявила, что к 30 июня окончательно уйдет с российского рынка. Это указано в годовом отчете предприятия, обнародованном в понедельник, 1 мая.

"Мы привержены защите прав человека. Наши бренды предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года", - говорится в этом документе.

Многие компании-владельцы цифровых сервисов, имевшие немногочисленный персонал в России, такие как Spotify и Netflix, прекратили свою деятельность в стране после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, напоминает агентство Reuters. "Акционер Match - компания Friends Fiduciary Corp. - заявила, что Match подала пример другим, связав свое решение (покинуть российский рынок. - Ред.) с рисками для прав человека, с которыми сталкивается украинский народ", - говорится в публикации.

"Пользующемуся доверием бренду не к лицу продолжать работу в стране, где против главы государства были выдвинуты обвинения Международным уголовным судом", - цитирует Reuters в этой связи исполнительного директора Friends Fiduciary Джеффа Перкинса.

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