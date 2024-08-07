Компания X подала в суд на рекламодателей из-за "бойкота"

Компания X, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, подала в суд на ассоциацию рекламодателей и ряд отдельных компаний за "незаконный бойкот" социальной сети. Утверждается, что предполагаемый бойкот рекламодателей нарушает антимонопольное законодательство США. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает газета Financial Times. "Мы пытались сохранить мир в течение двух лет, но теперь началась война", - прокомментировал обращение в суд Илон Маск.

Исполнительный директор X Линда Яккарино заявила, что иск был подан против Глобального альянса ответственных медиа (GARM), коалиции брендов и рекламных агентств, а также против членов GARM, в частности компании Unilever и аптечной сети CVS.

X обратилась в суд после доклада юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, опубликованного в июне. В нем среди прочего утверждается, что члены GARM сговорились "прекратить всю платную рекламу" на платформе Twitter после ее приобритения Илоном Маском. Сооснователь GARM Роб Раковиц отверг эти утверждения.

По мнению Яккарино, следствием этого предполагаемого бойкота стала "попытка лишить пользователей X "глобальной городской площади". "Проще говоря, люди страдают, когда подрывается рынок идей и одни точки зрения не финансируются наравне с другими в рамках незаконного бойкота", - добавила исполнительный директор X.

GARM выступает против монетизации "незаконного или вредного" контента

GARM - межотраслевая инициатива, учрежденная Всемирной федерацией рекламодателей (WFA) в 2019 году. Непосредственным поводом для создания GARM стала стрельба в мечетях Крайстчерча, которую террорист транслировал в прямом эфире на платформе Facebook. Целью инициативы, объединившей крупных рекламодателей, стал отказ от размещения рекламы рядом с "незаконным или вредным" контентом, авторы которого монетизируют его.

Нацистский и антисемитский скандалы в X

Некоммерческая организация Media Matters 16 ноября прошлого года обратила внимание на рекламу компаний Apple, Oracle и IBM, отображаемую в X рядом с постами, восхваляющими Гитлера и нацизм. В руководстве компании Маска после этого отчитались о проведении "чистки" аккаунтов, на которые указала Media Matters, и о запрете для них зарабатывать деньги на рекламе. Пронацистские посты в этих аккаунтах были помечены как "деликатный контент".

Еще один скандал разгорелся после того как Маск 15 ноября 2023 года поддержал твит другого пользователя, обвинившего еврейские сообщества в распространении "ненависти к белым людям". Еврейский народ сейчас "приходит к тревожному осознанию того, что те орды меньшинств, которые поддерживают затопление их страны, не слишком-то их любят", - утверждалось далее в посте пользователя. Маск на это ответил: "Вы сказали истинную правду". Затем Маск обвинил Антидиффамационную лигу - американскую еврейскую НПО, которая борется с антисемитизмом - в том, что та якобы "де-факто пропагандирует антибелый расизм, антиазиатский расизм или любой расизм".