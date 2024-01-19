SpaceX запустила в космос туристов с турецким астронавтом

Американская частная космическая компания SpaceX запустила к Международной космической станции (МКС) корабль Crew Dragon с экипажем туристов, в состав которого впервые входит гражданин Турции. Crew Dragon был запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса в Космическом центре NASA имени Кеннеди во Флориде 18 января в 16:49 по времени Восточного побережья США (в пятницу, 19 января, в 00:49 мск), сообщила пресс-служба SpaceX.

Космические туристы, заплатившие за полет по 50 млн евро каждый, пробудут в космосе около двух недель. "За время пребывания в орбитальной лаборатории экипаж проведет более 30 научных экспериментов, посвященных физиологии человека и технологическим достижениям промышленности", - отметили в SpaceX. Стыковка с МКС запланирована на 20 января.

На борту Crew Dragon - первый в истории астронавт из Турции

В состав экипажа входят четыре человека - бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа (командир корабля), полковник Военно-воздушных сил Италии Вальтер Вилладеи, гражданин Швеции Маркус Вандт и пилот Военно-воздушных сил Турции Альпер Гезеравджы, который в результате стал первым астронавтом в истории Турции.

Это уже третья пилотируемая экспедиция на МКС, проводимая исключительно силами частных космических компаний. SpaceX впервые запустила корабль с непрофессиональными астронавтами на борту в сентябре 2021 года. На борту тогда находились четыре человека, они отправились на корабле Crew Dragon к орбите Земли и провели там три дня, занимаясь научными исследованиями.

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