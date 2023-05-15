Компания "Победа" уволила пилота, осудившего войну

Командир Boeing 737 в обращении к пассажирам назвал войну России против Украины преступлением и призвал немедленно остановить ее. Вскоре после этого пилота уволили, пишет издание "Проект".

Российская авиакомпания "Победа" уволила пилота, который в первые дни войны РФ против Украины публично осудил вторжение российских войск в соседнюю страну. Об этом сообщило интернет-издание "Проект" в понедельник, 15 мая, ссылаясь на финансовую документацию перевозчика.

Речь идет о командире одного из лайнеров Boeing 737. В один из первых дней после начала войны он совершал рейс в Анталью, после посадки покинул кабину пилотов и обратился к пассажирам с дежурными словами прощания, а затем добавил несколько слов, подчеркнув, что в этот раз говорит от себя. "Война с Украиной - это преступление. И думаю, что любой здравомыслящий гражданин меня поддержит и сделает все, что можно, чтобы ее остановить, желательно прямо сейчас", - заявил мужчина. "Нам не нужна война!" - резюмировал пилот. В ходе речи в салоне раздались аплодисменты.

Точная дата выступления неизвестна. Видеозапись речи командира воздушного судна была выложена на YouTube не позднее марта 2022 года. По данным "Проекта", пилота уволили вскоре после этого обращения к пассажирам.

Санкции отразились на авиакомпаниях РФ

Военное вторжение РФ в Украину привело к беспрецедентным санкциям Европейского Союза, Великобритании, США и других стран против России. Среди прочего российские авиакомпании остались без поставок самолетов, запчастей и техобслуживания европейских и американских производителей.

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