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КультураГлобальные темы

Кукла Барби стала незрячей

Лена Шмиц
23 июля 2024 г.

Новая модель самой известной в мире куклы носит трость для незрячих. Эта Барби пополнила инклюзивную линейку, отображающую разнообразие в обществе.

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Первая незрячая кукла Барби
Первая незрячая кукла БарбиФото: Mattel/PA/dpa/picture alliance

Легендарная кукла Барби появилась на рынке 65 лет назад. С тех пор ее неустанно критикуют за идеализированные пропорции и "розовый мир", способствующие формированию однобоких представлений о внешности и в целом укреплению стереотипов о женщинах. Производитель, компания Mattel, реагируя на критику, пытается лучше отражать разнообразие в обществе. В ее ассортименте есть представительницы различных этносов, профессий, гендерно-нейтральные куклы. Существует и отдельная инклюзивная линейка, которую сейчас пополнила новая модель знаменитой игрушки.

Не первая Барби с особенностями здоровья

Как сообщило в среду, 23 июля, информационное агентство dpa, на свет появилась первая кукла Барби с проблемами зрения. Она держит в руках трость для незрячих и носит солнцезащитные очки. На упаковке используется шрифт Брайля. "Эта новая кукла поможет еще большему числу детей найти для себя Барби, представляющую их самих и рассказывающую их собственную историю", - отмечает производитель. В создании куклы участвовали представители организаций, которые защищают интересы слепых и слабовидящих людей.

Люси Эдвордс, незрячая активистка из Великобритании, демонстрирует первую куклу Барби с проблемами зрения
Люси Эдвордс, незрячая диктор радио и активистка из Великобритании, демонстрирует первую Барби с проблемами зренияФото: Mattel/PA/dpa/picture alliance

Новая Барби пополнит ряд кукол с особенностями здоровья. Ранее Mattel выпустил куклу в инвалидной коляске и модель с протезом. Есть Барби с нарушением пигментации - заболеванием витилиго. В 2023 году было объявлено о первой Барби с синдромом Дауна.

Барби - американская кукла с немецкими корнями

Первая Барби была выпущена в 1959 году в США. Однако мало кто знает, что у легендарной куклы - немецкие корни. Прообразом Барби стала девушка Лилли, нарисованная Райнхардом Бойтином (Reinhard Beuthin), художником-карикатуристом из Германии. За 65 лет Барби стала культом и предметом обожания многих взрослых и детей, а также вошла в историю кинематографа, став героиней одноименного полнометражного игрового фильма. Этой самой знаменитой кукле в мире уделял внимание не один музей. Новая обширная выставка сейчас проходит в Музее дизайна в Лондоне, где до февраля 2025 года демонстрируется более двух сотен уникальных экспонатов.

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