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"Коммерсант": В РФ предложили открыть авиарейсы в КНДР

Лиза Ламбрехт
20 ноября 2023 г.

"Аэрофлоту" и "Авроре" предложили начать регулярные полеты в Северную Корею, узнал "Коммерсант". Но туроператоры сомневаются, что на них будет спрос. Сейчас в Пхеньян можно летать на Air Koryo.

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Самолет Airbus A330-200 авиакомпании "Аэрофлот" (фото из архива)
Самолет "Аэрофлота" (фото из архива)Фото: Markus Mainka/picture alliance

Росавиация предложила авиаперевозчикам из РФ начать регулярные полеты в Пхеньян, сообщает "Коммерсант". Такое предложение уже получил "Аэрофлот" и дальневосточная авиакомпания "Аврора", которая подтвердила "теоретическую готовность" открыть новые рейсы, говорится в материале газеты, опубликованном в понедельник, 20 ноября.

По сведениям газеты, делегация Росавиации посетила Северную Корею на прошлой неделе, где встретилась с представителями управления гражданской авиации КНДР, чтобы обсудить расширение воздушного сообщения между странами. Сейчас в Пхеньян можно улететь только из Владивостока - полеты дважды в неделю выполняет единственная авиакомпания Северной Кореи Air Koryo.

Туроператоры не ждут всплеска интереса

Вместе с тем российские туроператоры пока не получали запросов на восстановление туров в КНДР и всплеска интереса к таким поездкам не ждут: собеседники "Коммерсанта" в туристической отрасли считают, что основными пассажирами этих рейсов станут представители политических и деловых кругов, а в целом пассажиропоток в Пхеньян вряд ли будет превышать несколько тысяч человек в год.

В "Аэрофлоте", Росавиации и Минтрансе информацию о возможных регулярных авиарейсах в Северную Корею комментировать изданию отказались.

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