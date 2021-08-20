"Коммерсант" сообщил о работе наблюдателей-блогеров на выборах в РФ

Близкие к властям РФ организации планируют привлечь к наблюдению за сентябрьскими выборами блогеров, сообщила газета "Коммерсант"."Популярные интернет-деятели должны развеять сомнения граждан в честности происходящего на избирательных участках и заодно помочь разоблачению предвыборных фейков", - пишет издание во вторник, 31 августа, со ссылкой на несколько знакомых с данной инициативой источников, а также имеющуюся в его распоряжении презентацию проекта "Общественные наблюдатели-блогеры. ЕДГ-2021".

Среди задач в документе указывается "формирование позитивного массива сообщений о ходе голосования, оперативное информирование населения о выборах в формате "с места", обеспечение информационной открытости и прозрачности избирательного процесса, а также нейтрализация фейков, в том числе с помощью разъяснительной работы".

Обучать наблюдателей вести блоги

При этом предполагается не столько привлекать уже известных блогеров, сколько обучать наблюдателей ведению блогов в соцсетях, сообщил один из собеседников издания. Целью является привлечение блогеров к наблюдению за голосованием на 60 процентах всех избирательных участков (около 57 тысяч).

Проект находится в стадии реализации, его курируют региональные власти совместно с Центрами управления регионами (ЦУР), подчиняющимися созданному в конце 2019 года АНО "Диалог". Между тем в "Диалоге" в ответ на запрос "Коммерсанта" указали, что "организация не имеет отношения к проекту", допустив при этом возможность работы сотрудников ЦУРов над данной инициативой "в нерабочее время".

Единый день голосования в России намечен на 19 сентября. В этот день будут избраны депутаты Госдумы, главы 12 регионов и выборы в законодательные собрания 39 регионов. По решению ЦИК РФ избиратели смогут голосовать три дня - с 17 по 19 сентября.

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