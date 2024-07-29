"Коммерсант": Трансграничные платежи в юанях возвращают в РФ

На фоне трудностей с оплатой товаров из КНР российские клиенты вынуждены прибегать к услугам посредников и закладывать дополнительные комиссии при сделках, пишет "Коммерсант".

Около 80% трансграничных платежей в Китай, совершенных в юанях, возвращаются обратно в РФ. Из-за трудностей с прямыми переводами клиенты вынуждены прибегать к услугам посредников и закладывать дополнительные комиссии при сделках. Об этом в понедельник, 29 июля, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Риски в трансграничных расчетах признаются участниками рынка сейчас одними из самых острых", - говорится в публикации.

В настоящее время "китайская сторона становится все более требовательной, в частности запрашивая все больше документов", рассказал изданию один из собеседников. Он добавил, что первые проблемы с трансграничными платежами возникли в декабре 2023 года, после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях, а очередное обострение ситуации случилось после принятия нового пакета санкций 12 июня.

Трудности с трансграничными платежами

По наблюдениям экспертов по финансовому рынку, с которыми общались журналисты, при попытке оплатить товар, поставленный из Китая, "деньги просто зависают на корреспондентских счетах на 30-40 дней и возвращаются назад". В результате многие российские клиенты "открывают счета не в одном-двух, а в пяти-шести банках и таким образом добиваются своевременной оплаты за заказываемые в Китае товары".

Другой способ добиться прохода платежа - помощь посредников: платежных агентов либо "торговых домов" - юридических лиц, выступающих посредниками не только в отношении платежей, но и в отношении движения товаров, следует из публикации.

Иногда заказчику приходится ввезти товар из КНР сначала в нейтральную юрисдикцию, а потом уже в Россию, рассказали изданию источники.

Запрет на переводы в юанях из РФ в Европу и США

Как напоминают русскоязычные СМИ, летом 2023 года финансовые организации из РФ столкнулись с запретом совершать переводы, в частности в юанях, в Европу и США, а в феврале 2024 года китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank прекратил все расчеты с Россией .

В апреле агентство Reuters писало, что из-за санкций, введенных США в отношении российского государства и ряда российских компаний в связи с войной в Украине, многие китайские банки опасаются сотрудничать с фирмами из КНР, экспортирующими товары в РФ, даже если это товары не военного назначения. Особенно сильно от этого страдают малые предприятия из Китая, занимающиеся экспортом, следовало из публикации.

Китайские компании покидают российский рынок

"Поскольку крупные банки Китая отказываются от финансирования операций, связанных с Россией, некоторые китайские компании обращаются к небольшим банкам на границе и к подпольным каналам финансирования - таким, как денежные брокеры, и даже к запрещенной криптовалюте", - цитировало Reuters свои источники.

На проверку платежей из России на предмет того, не нарушают ли они санкции США, у китайских банков уходят месяцы, пожаловался агентству владелец одного из предприятий. Некоторые фирмы из КНР в таких условиях полностью покинули российский рынок, следует из публикации.