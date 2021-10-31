Комментарий: За "разрядку" Байдена и Путина заплатят Навальный и Украина?

Белый дом готовится сотрудничать с Кремлем, чтобы заручиться поддержкой России в противостоянии с Китаем. Плата за такое сотрудничество может оказаться очень высокой, считает Константин Эггерт.
Nitty Gritty Dirt Band - вам ничего не говорит это название? И неудивительно, что ничего. Только бывшие советские люди моего поколения и старше помнят, как гремело оно в семидесятые.
Средней известности кантри-рок группа стала первым, как тогда говорили, "вокально-инструментальным ансамблем" из Соединенных Штатов, совершившим в 1977 году турне по СССР - с оглушительным успехом. Это стало возможным благодаря "разрядке международной напряженности" - относительному потеплению в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Начало ей положил официальный визит в СССР президента Ричарда Никсона в мае 1972 года. Вопрос ближайшего года-двух: кто заменит постаревших кантри-рокеров в роли американского "посла доброй воли" в России? Потому что, судя по всему, время пришло.
"Разрядка 2.0" набирает обороты. Она началась встречей двух президентов в Женеве в июне, которая, в сущности, покончила с международной изоляцией путинского режима. А последние недели ознаменовались серией новостей о сильно оживившихся российско-американских контактах. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд - та самая, которая раздавала "печеньки госдепа" на киевском майдане - побывала с визитом в Москве.
На переговорах с Нуланд заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предложил снять все ограничения на работу дипмиссий двух стран, включая возобновление работы консульств и выдачу виз. Эти ограничения - результат санкций и высылки российских "дипломатов под крышей" администрацией Дональда Трампа в 2017-2018 годах, на которые Кремль тогда ответил аналогичными мерами.
На этой неделе в российской столице побывал директор ЦРУ Уильям Бернс. Он встретился с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым - ключевой фигурой путинского режима. Директор ЦРУ - один из самых удобных для Кремля собеседников. Объясню, почему.
Я встречался с Бернсом в период его работы послом США в России в 2005-2008 годах. Он запомнился тем, что всегда находил если не оправдания, то объяснения действиям Кремля. После ухода с дипломатической службы Бернс шесть лет возглавлял вашингтонский Фонд Карнеги за международный мир. Фонд тесно связан с Демократической партией. Его московский филиал известен в экспертных кругах аналитикой, часто представляющей западной аудитории политику Путина как неизбежность, с которой нужно смириться.
Между тем, посол России в США Анатолий Антонов повторил призыв замминистра Рябкова к Виктории Нуланд взаимно "обнулить" ограничения на работу дипломатических миссий. Посол также упомянул "положительные сдвиги" в двусторонних отношениях. Сам по себе дипломат на такие высказывания не решился бы. Они - верный признак того, что Москва настроена на нормализацию. В Вашингтоне, судя по интенсивности контактов, в том числе закулисных, господствуют те же настроения.
Вслед за послом Дмитрий Песков фактически подтвердил подготовку нового саммита Путин-Байден. И хотя официально об этом не говорят ни президент США, ни государственный секретарь Энтони Блинкен, ни помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, ни шеф ЦРУ Бернс, их деятельность доказывает: демократическая администрация хочет наладить прочный контакт с Кремлем по трем темам.
Первая - ядерное разоружение, прежде всего заключение нового договора по СНВ. Республиканцы, вышедшие из нынешнего соглашения, хотели увязать переговоры по нему с целым рядом других политических проблем. Люди Байдена от этой политики отказались. Тема номер два - Афганистан. После позорного бегства США из страны, помощь Путина нужна Белому дому в Центральной Азии, где позиции России пока еще сильны, хотя они ослабли по сравнению с влиянием Китая в регионе.
И это приводит нас к теме номер три. Несмотря на ритуальные упоминания путинской России в числе стран, соперничающих или даже представляющих угрозу для США, в Вашингтоне считают притязания коммунистического руководства Китая на глобальное влияние несравнимо более важным и опасным вызовом XXI века, чем политику Кремля. С этим трудно спорить. Дряхлеющий режим во главе стареющей 140-миллионной страны, живущей продажей углеводородов, не сравним с почти полуторамиллиардной империей с пятитысячелетней историей, второй (а по ряду показателей - первой) в мире экономикой и режимом, создавшим первое в мире киберполицейское государство.
Не расстилая красных ковровых дорожек и не выпуская сенсационных коммюнике, Вашингтон надеется если не привлечь Москву на свою сторону в историческом противостоянии с Пекином, то хотя бы обеспечить ее благожелательный нейтралитет. Китай так же, если не еще больше, опасен для России, чем для Америки - на понимание Путиным этого очевидного факта, похоже, рассчитывают в Белом доме.
Для Путина пекинские коммунисты, конечно, не друзья, но до последнего времени явные партнеры по борьбе с западным, прежде всего американским влиянием во всем мире. И если он и согласится не мешать США бороться с КНР, то сделает это на определенных условиях.
Во-первых, оставить в покое его энергетические проекты в Европе. Это Байден, фактически, уже сделал, отказавшись вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2". Во-вторых, не критиковать, или хотя бы не критиковать слишком жестко, его внутреннюю политику. Это для нынешнего Белого дома несложно. Ведь администрация Барака Обамы, в которой Джо Байден служил вице-президентом и работали многие члены его команды, долго отказывалась одобрить "акт Магнитского", и сделала это только под давлением конгресса. В марте Белый дом ввел санкции против российских чиновников, причастных к отравлению Алексея Навального. Но с тех пор никаких заявлений о судьбе российского политзаключенного номер один мы не слышали.
В-третьих, Кремль будет добиваться от Вашингтона сокращения поддержки Украины. Это самое непростое. Хотя путинские надежды в чем-то небеспочвенны: отказ Байдена встретится с Владимиром Зеленским накануне женевского саммита с Путиным стал неприятным для Киева сигналом. Опасаясь сокращения американских военных поставок, украинцы стали интенсивно наращивать военное сотрудничество с Великобританией и Турцией.
Разумеется, Белый дом официально никогда не откажется от солидарности с Украиной. Но что администрация Байдена может сделать, так это попытаться переложить ответственность за разрешение российско-украинского конфликта на Европейский союз.
Так что осталось решить, кто поедет "размораживать" культурные связи. Это явно не может быть, скажем, Lady Gaga, c ее ЛГБТ-тематикой. Вашингтон не станет так обижать кремлевских партнеров по потенциальной антипекинской коалиции. В таких случаях всегда лучше всего ветераны. Например, Брюс Спрингстин. Он, вдобавок, только что выпустил книгу в соавторстве с Бараком Обамой, чью политику сегодня возрождает Байден.
Один вопрос, однако, остается без ответа: если первая "разрядка" завершилась в декабре 1979 года советским вторжением в Афганистан и международным бойкотом Олимпийских игр в Москве, то чем закончится "разрядка 2.0"?
Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
Смотрите также: