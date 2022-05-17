Комментарий: Путин бессилен ответить идущим в НАТО финнам и шведам

Пока неясно, заблокирует ли Турция вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Однако Владимир Путин уже пытается представить само выступление как событие не очень значительное.

Путин успокаивает

На заседании совета путинской "карманной НАТО" - Организации договора о коллективной безопасности - в Кремле президент России сказал, что у Москвы нет проблем с Финляндией и Швецией и что "непосредственной угрозы" их вхождение в альянс не создает. В своем фирменном уклончивом стиле он одновременно пообещал, что Россия будет "соответствующим образом" реагировать на расширение НАТО.

Константин Эггерт

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия "не смирится" с членством двух северных стран в альянсе, но опять же - в зависимости от "последствий" их вступления. Понимать это нужно так: Москве нечего и нечем ответить на присоединение шведов и финнов к НАТО. Поэтому, дескать, будем ждать, когда американцы разместят свои войска где-нибудь под Лаппеенрантой.

Но американцы это делать не будут, пока их об этом не попросит Финляндия. А она не попросит, если Кремль не начнет концентрировать войска на границе с ней или грозить ядерным оружием. Пока что, судя по всему, единственным военным "ответом" на планы Хельсинки и Стокгольма стали стрельбы двух малых ракетных кораблей Балтийского флота в акватории Калининградской области.

Российское руководство пытается делать хорошую мину при плохой игре. После начала 24 февраля нового этапа войны против Украины ему приходится прибегать к этому все чаще. Но даже на фоне политических, военных и экономических провалов последних трех месяцев решение Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс - особенно болезненная пощечина Путину.

Венок для Маннергейма

С военной и политической точки зрения Швеция и Финляндия стали подходящими кандидатами на вступление уже давно. Их вооруженные силы полностью интероперабельны - то есть, готовы к стопроцентному взаимодействию с армиями союзников. Но оба государства десятилетиями предпочитали оставаться нейтральными, точнее, не присоединившимися к военным блокам. Причем общественность двух стран стабильно была в большинстве своем против вступления.

Начиная с Никиты Хрущева, советские, а затем российские лидеры особенно успешно культивировали тесные отношения с политиками и бизнесом Финляндии. Политика финляндизации - суверенитета в обмен на неприсоединение к военным союзам - появилась в результате двух советско-финских войн - 1939-40 и 1941-44 годов. СССР удалось захватить часть финской территории, но не получилось поработить соседей. Продолжавшееся с конца Второй мировой сосуществование на основе этого принципа не было поколеблено даже крахом Советского Союза в 1991 году, хотя тогда много было разговоров о потенциальной нестабильности в Евразии.

Случившийся за две-три недели переворот в сознании финнов и шведов - целиком заслуга Путина. В 2001 году он первый раз приехал с официальным визитом в Хельсинки. И тогда потряс и растрогал финнов тем, что, согласно государственному протоколу страны, возложил венок на могилу бывшего президента маршала Карла Густава Маннергейма - лидера Финляндии во время обеих войн с СССР. Этого до него не делал ни один гость из Москвы

Двадцать лет были потрачены на культивирование связей с политиками и бизнесменами Финляндии, а также небезуспешную покупку влияния. К примеру, бывший премьер Пааво Липпонен был нанят консультантом проекта Nord Stream по экологии. Нынешний президент Финляндии Саули Ниннистё - один из немногих западных лидеров, который регулярно лично встречался с Путиным, за что его регулярно критиковали в Центральной Европе и Балтии. Поистине издевательская ирония истории: именно Ниннистё на днях лично проинформировал кремлевского начальника про грядущее вступление финнов в НАТО.

Балтийское море становится озером НАТО

Военные и политические последствия случившегося - крайне болезненные для кремлевских борцов с расширением НАТО. Финляндизация умерла. Граница с альянсом (то есть, потенциальная линия фронта) увеличивается более чем на тысячу километров. От нее до Санкт-Петербурга - сто с лишним километров. Балтийское море становится фактически озером НАТО.

Способность и без того не самого могучего Балтийского флота России действовать будет еще более ограничена. Если шведы или финны попросят об этом, то другие союзники могут разместить свои силы на стратегических позициях в регионе - например, на острове Готланд, фактически контролирующем проход в и из Балтийского моря. Или в той же Лаппеенранте, в тридцати километрах от когда-то финского Виипури - Выборга.

В случае необходимости полная - морская и сухопутная - блокада Калининградской области странами НАТО может быть установлена значительно быстрее, чем раньше. По результатам нового раунда войны с Украиной даже неспециалист может сделать вывод: у Москвы нет ни личного состава, ни техники, ни вооружений, чтобы хоть как-то ответить на решение Хельсинки и Стокгольма. Остается грозить ядерным оружием. Но и от этого за последнее время все устали. "Это провал", - подумал Штирлиц”. И на этот раз, похоже, не ошибся.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: @KonstantinEggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Железный меч" в Литве В Литве до 2 декабря 2016 года проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Россия укрепляет свои позиции на Балтике Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Наращивание сил с обеих сторон На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы НАТО устанавливает систему ПРО в Европе В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Искандеры" в Калининграде Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Латвия потратится на оборону Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Новые дивизии Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Крупные учения в Польше В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Мы не в состоянии холодной войны с Россией" В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР. Автор: Михаил Бушуев

