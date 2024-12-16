Политики не хотят портить немцам настроение перед Рождеством

Канцлер ФРГ Олаф Шольц Фото: Nadja Wohlleben/REUTERS

До начала рождественских праздников - пять дней. В пятницу, 20 декабря, Германия на две недели уходит на каникулы. Но до этого еще много чего предстоит сделать. Уже в понедельник, 16 декабря, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz) бундестаг вынес вотум недоверия. Канцлер сам этого захотел после распада "светофорной" коалиции социал-демократов, "зеленых" и либералов из Свободной демократической партии (СвДП), чтобы расчистить путь к досрочным парламентским выборам, которые состоятся 23 февраля.

У оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии (СДПГ) Шольца есть время до пятницы, чтобы представить свои предвыборные программы. Уже ясно, что обе эти политические силы сосредоточатся на экономической тематике. Важные международные проблемы будут затронуты лишь по касательной. Съездить в Киев, чтобы сфотографироваться с президентом Украины Владимиром Зеленским, - это еще ладно. Но не более того. А вот нагружать избирателей проблемами, которые могут означать и новые трудности, лучше не надо. И уж точно не стратегиями по поводу будущего места в мире Германии и Европы.

Рождество - это праздник мира и спокойствия, время для семьи и надежды на то, что все изменится к лучшему. Как-то так. Именно этого сейчас и хотят немцы.

Никаких неприятных сообщений на Рождество

Израиль, ХАМАС, "Хезболлах", теперь и Сирия, а главным образом Украина - вот вопросы, которые в последнее время тревожат людей и с которыми они больше не хотят сталкиваться изо дня в день. Они устали от этого. В моем окружении есть люди, которые перестали смотреть новости по телевизору и читать газеты. Они хотят, чтобы в этом мире снова восстановился порядок.

Дирк Эммерих Фото: Privat

Расходы на оборону, всеобщая воинская обязанность, поставки оружия - они считают, что все это не способствует установлению мира. Напротив, только усугубляет ситуацию. И партии в своей предвыборной кампании принимают данный факт во внимание, тем более что популисты из "Альтернативы для Германии" (AдГ) и Союза Сары Вагенкнехт (ССВ) строят свою стратегию именно на этом. Две эти партии хотят прекратить поставки оружия Украине и снова импортировать дешевый газ из России. Все, как прежде.

Что касается темы миграции, то в Германии уже спустя всего 24 часа после свержения Башара Асада начали обсуждать вопрос о том, что беженцы из Сирии теперь должны вернуться домой, и что без Асада больше нет никаких оснований для предоставления им убежища в ФРГ. А вновь прибывшие беженцы из Украины также теперь должны получать не "деньги для граждан" (Bürgergeld), а только пособие для просителей убежища, как и сирийцы.

Все эти темы вызвали шумные споры, они продолжаются и сейчас, в последнюю неделю перед Рождеством. Предвыборная кампания в разгаре.

То, что мир стал более сложным и находится в фазе определения геостратегического курса, играет скорее второстепенную роль как для немецкой общественности, так и в партийных программах. Это не очень-то ответственно. Ведь очевидно, что Германия, как и весь Запад, должна быть готова расходовать на собственную безопасность и оборону гораздо больше, чем раньше.

Да, ФРГ оказывает Украине самую сильную после США финансовую поддержку. Но если сопоставить ее с экономической мощью Германии, то Берлин делает слишком мало. Небольшие государства ЕС, прежде всего страны Балтии, привносят гораздо больше. Германия тянет с принятием четких решений и обычно в последний момент запрыгивает в идущий на полном ходу поезд. В любом случае, она не ведет себя как ведущая европейская держава.

У Путина есть цели, выходящие за рамки Украины

Президент России Владимир Путин подготовился к долгосрочному конфликту. Это касается не только Украины и постсоветского пространства, но и всего Запада. Немецкие политики должны наконец понять это и сделать соответствующие выводы.

Путин с 2022 года перевел экономику России на военные рельсы. Затраты на это огромны, и Запад уверен, что Путин не протянет долго в том же духе. Возможно и так, но на данный момент ему это удается. За год (в России. - Ред.) производится 1500 танков. Пять крупнейших стран НАТО вместе взятые имеют у себя на вооружении вдвое меньше. И уже давно Россия ведет гибридную войну против всего Запада.

Даже если в ближайшее время будет заключено перемирие, Путин не отменит этот перевод экономики на военные рельсы. Потому что его цели остаются прежними, а их он четко сформулировал почти ровно три года назад, в декабре 2021 года: НАТО должна отойти на позиции, которые занимала в 1997 году, то есть до начала расширения на восток. И это требование останется неизменным - даже после возможного прекращения огня и выборов в бундестаг.

В четверг, 19 декабря, Европейский совет соберется в Брюсселе на свое последнее в этом году заседание. Никаких важных решений не ожидается. Вполне возможно, что будет обсуждаться вопрос о создании после прекращения огня миротворческих сил ЕС для Украины, которые могут насчитывать до 40 000 солдат.

Несколько дней назад канцлер Шольц заявил, что "сейчас совершенно неуместно рассуждать о том, что будет впоследствии в случае прекращения огня в результате переговоров и установления мира". Он уже вскакивает на подножку проходящего поезда? Скорее всего, нет - не на этой неделе, только не сейчас, накануне Рождества.

Автор: Дирк Эммерих, колумнист DW, ведущий рубрики "Берлинский инсайдер"

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Дирк Эммерих (Dirk Emmerich), корреспондент немецких телеканалов n-tv & RTL, много лет жил и работал в Москве, а также в Вашингтоне, был корреспондентом n-tv в Сирии, Ливии, Афганистане и других странах, охваченных военными конфликтами.