Комментарий: Почему Восточная Европа стала гомофобной?

Где кроются истоки нетерпимости к гомосексуалам в Восточной Европе? Ведь в вопросах сексуальной ориентации этот регион когда-то был гораздо терпимее Западной Европы, пишет Норберт Маппес-Нидик.
Депутаты Европарламента большинством голосов 11 марта приняли декларацию, объявляющую Евросоюз "зоной свободы ЛГБТИ". Решение стало реакцией на нарушение прав представителей сексуальных меньшинств в Польше, где в 2019-2020 годах местные власти объявили ряд регионов "зонами, свободными от идеологии ЛГБТИ", но также и в других восточноевропейских странах. Писатель и журналист Норберт Маппес-Нидик (Norbert Mappes-Niediek) рассуждает о причинах гомофобии в этом регионе:
"В коммунистические времена гомосексуальность называли бы "пережитком капитализма". После падения коммунистических режимов отношение к гомосексуалам стало одной из первых линий разлома между Востоком и Западом. С 1989-90 годов националистические политики в Восточной Европе, обычно противопоставляющие "толерантность" жителей своих стран "чванливости" и "миссионерству" Запада, начали насаждать агрессивную нетерпимость к лесбиянкам и геям.
"Будь нетерпимым, будь нормальным!", - гласила надпись на одном из плакатов ультраправой партии в Болгарии. Далеко не все гомофобы выразились бы с такой беспощадной жесткостью. Кому захочется слыть нетерпимым? Но партия уловила самую суть проблемы.
При всем при этом нетерпимость - и уж тем более, гомофобия - никоим образом не являются восточноевропейской особенностью. Напротив, в плане сексуальной ориентации в Восточной Европе долгое время царила гораздо большая толерантность, чем, скажем, в Германии или Великобритании.
Ведь именно в западных странах в буржуазную эпоху вспыхивали великие исторические скандалы, связанные с "мужеложством". В Англии это был громкий судебный процесс против Оскара Уайльда в 1895 году, а позже еще один - против Питера Уальдблада в 1954 году. В Германии - судебный процесс над князем Филиппом цу Эйленбургом (Fürsten zu Eulenburg) в 1906 году, скандалы вокруг начальника штаба штурмовых отрядов НСДАП Эрнста Рёма (Ernst Röhm) в 1931-32 годах, а в 1983 году - анонимные обвинения в адрес генерала бундесвера Гюнтера Кисслинга (Günter Kissling), вынудившие его преждевременно уйти в отставку.
В Восточной Европе к гомосексуалам относились значительно терпимее. Так, в Польше с момента обретения ею независимости в 1918 году наказание за сексуальные отношения между мужчинами было крайне редким. В Советском Союзе этот вопрос стал линией водораздела между сталинистами и национал-большевиками с одной стороны и реформаторами и революционерами - с другой. В 1922 году однополые отношения в СССР были официально декриминализированы, но уже в начале 1930 годов при Сталине вновь была введена уголовная ответственность "за мужеложство".
Чехословацкие коммунисты хотели декриминализировать гомосексуальность еще в 1950 году, но были вынуждены подчиниться запрету из Москвы. В ГДР еще в 1957 году была отменена уголовная ответственность за сексуальные отношения между взрослыми мужчинами, в 1961 году они были декриминализированы в Венгрии, а годом спустя - и в Чехословакии. В Великобритании это произошло только в 1967 году, в ФРГ - в 1969 году, в Австрии - в 1971 году.
В начале 2000 годов дискуссия о равных правах для геев и лесбиянок, зарегистрированных партнерских отношениях и гомосексуальных браках превратилась в захватывающее массы культурное сражение между Востоком и Западом. Парадоксально, но именно политические коннотации сделали этот вопрос горячей темой. А вот поп-культура, в свою очередь, относилась к этой теме критически или иронично.
В России женский дуэт "Тату" играл с гомоэротическими подтекстами, в Сербии певица Мария Шерифович выиграла с этой темой песенный конкурс "Евровидение" и стала национальной иконой. Чуть позже главой правительства Сербии была избрана открытая лесбиянка. Для Сербии это стало возможностью проявить амбивалентность: культовые лесбиянки могут не скрывать своей сексуальной ориентации и при этом не раздражать патриархально настроенных правых с их культом сильных мужчин.
Но напряженность в вопросе признания прав сексуальных меньшинств в этом регионе по-прежнему сохраняется. Гей-бары вынуждены маскироваться. Гей-ассоциации и правозащитники ведут упорную борьбу на всем Балканском полуострове, пытаясь добиться того, чтобы гей-парады можно было устраивать как можно в большем числе городов. Каждый проведенный гей-парад, несмотря на атаки гомофобов, считается победой.
Там, где гомосексуалам выйти на улицу особенно сложно или даже опасно, как в некоторых балканских странах, в первом ряду процессии идут западные политики или дипломаты, тем самым невольно подкрепляя тезис о том, что гомосексуальность - это западный продукт, чуждый местному населению.
Каковы же аргументы гомофобов? В данном случае о них едва ли идет речь. "Угроза существования нации, деморализация армии, угроза браку - все это не имеет никакого отношения к реальности, - говорит ученый из Берлина Мартин Даннекер (Martin Dannecker), исследующий вопросы сексуальности. - К примеру, доказано, что гомосексуальные союзы лишь укрепляют институт брака".
Даннекер определяет гомофобию, в том числе, восточноевропейскую, как психологическое явление. За враждебностью, по его словам, кроется глубокое "сомнение в совместимости ценностей". Во времена неопределенности лишь "природа" все еще обеспечивает незыблемую опору - по крайней мере, кажущуюся. Для укрепления авторитета слабого, нестабильного государства необходимо провести параллель между государством и семьей и говорить о них в одном контексте.
В действительности же та норма, на которую ссылаются как на "естественную", видится как нечто хрупкое и нестабильное. Этот вывод можно сделать хотя бы из того, что для соответствия этой норме нужно "взять себя в руки". Геям и другим сексуальным меньшинствам, очевидно, не хватает необходимой для этого дисциплины. Но зачем брать себя в руки, если правильное, естественное поведение подразумевается как нечто само собой разумеющееся?
Этого противоречия не удается избежать никому, кто выступает за традиционные гендерные роли и против "неестественной" сексуальности. Если природа диктует четкие правила, как утверждают гомофобы, то гендерная идентичность просто не может быть размыта какими-либо жизненными обстоятельствами, каким-то гей-парадом или "пропагандой гомосексуальности". Так что на самом деле они могли бы не волноваться.
Геев ненавидят "за то, что они олицетворяют пассивность", говорит Даннекер. Но не только многие жители Восточной Европы лично чувствуют себя обреченными на пассивность. Эту удручающую судьбу, разделяет, скорее, вся нация, с которой они себя соотносят. Ее поучают, ущемляют, ее делают пассивным получателем материальных благ от Запада, который выставляет себя покровителем. Одним словом, из нее делают женщину.
И "это" позволяют делать с собой геи - вот где кроются истоки ненависти. "Они предают всех представителей своего общества", - объясняет Даннекер. К тому же социальный спад, который пришлось пережить многим людям, воспринимается как потеря потенции.
Различия между Востоком и Западом Даннекер видит не только в волне гомофобии, поднявшейся после 2000 года, но и в истории преследования гомосексуалов. На Западе, в частности, в Англии и Германии, после длительного периода "проблематизации" произошло своеобразное "негативное просвещение".
Вместо того, чтобы просто осуждать гомосексуальность как грех, ее долгое время пытались интерпретировать как психическое отклонение или невроз. Какое-то время на Западе искали "причины", по которым человек становится гомосексуалом. "Но найти ничего не удалось", - говорит Даннекер. Так что оставалось только принять это как данность.
В то же время в Восточной Европе, в особенности, в России, где, в соответствии с православной традицией, действие главенствует над "внутренней мотивацией", важным считается не то, что человек чувствует, а то, что он делает. Именно поэтому широкие слои населения еще более агрессивно реагируют на демонстративный, эксгибиционистский, нравоучительный элемент в движении за права ЛГБТИ.
Даже социолог Игорь Кон, известный борец за права геев в России, не скрывает раздражения от гей-парадов: "Некоторым они напоминают студенческие пропагандистские отряды времен СССР, которые должны были учить колхозников собирать урожай". Терпимость стала предметом обсуждения, а гомосексуалы, как и участники западных гей-парадов, превратились в иконы - еретические иконы дьявола. И это не сулит ничего хорошего для их признания в будущем".
Норберт Маппес-Нидик, журналист-фрилансер, более 30 лет работавший в странах Юго-Восточной Европы. Сотрудничал с целым рядом немецких СМИ. 15 февраля 2021 года вышла его книга "Почему Запад не понимает Восток".
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
Смотрите также: