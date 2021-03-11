 Комментарий: Почему Восточная Европа стала гомофобной? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 11.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Комментарий: Почему Восточная Европа стала гомофобной?

Где кроются истоки нетерпимости к гомосексуалам в Восточной Европе? Ведь в вопросах сексуальной ориентации этот регион когда-то был гораздо терпимее Западной Европы, пишет Норберт Маппес-Нидик.

Участники гей-парада в Венгрии

Участники гей-парада в Венгрии

Депутаты Европарламента большинством голосов 11 марта приняли декларацию, объявляющую Евросоюз "зоной свободы ЛГБТИ". Решение стало реакцией на нарушение прав представителей сексуальных меньшинств в Польше, где в 2019-2020 годах местные власти объявили ряд регионов "зонами, свободными от идеологии ЛГБТИ", но также и в других восточноевропейских странах. Писатель и журналист Норберт Маппес-Нидик (Norbert Mappes-Niediek) рассуждает о причинах гомофобии в этом регионе: 

"В коммунистические времена гомосексуальность называли бы "пережитком капитализма". После падения коммунистических режимов отношение к гомосексуалам стало одной из первых линий разлома между Востоком и Западом. С 1989-90 годов националистические политики в Восточной Европе, обычно противопоставляющие "толерантность" жителей своих стран "чванливости" и "миссионерству" Запада, начали насаждать агрессивную нетерпимость к лесбиянкам и геям.

Нетерпимость и гомофобия - не восточноевропейская особенность

"Будь нетерпимым, будь нормальным!", - гласила надпись на одном из плакатов ультраправой партии в Болгарии. Далеко не все гомофобы выразились бы с такой беспощадной жесткостью. Кому захочется слыть  нетерпимым? Но партия уловила самую суть проблемы.

Норберт Маппес-Нидик

Норберт Маппес-Нидик

При всем при этом нетерпимость - и уж тем более, гомофобия - никоим образом не являются восточноевропейской особенностью. Напротив, в плане сексуальной ориентации в Восточной Европе долгое время царила гораздо большая толерантность, чем, скажем, в Германии или Великобритании.

Ведь именно в западных странах в буржуазную эпоху вспыхивали великие исторические скандалы, связанные с  "мужеложством". В Англии это был громкий судебный процесс против Оскара Уайльда в 1895 году, а позже еще один - против Питера Уальдблада в 1954 году. В Германии - судебный процесс над князем Филиппом цу Эйленбургом (Fürsten zu Eulenburg) в 1906 году, скандалы вокруг начальника штаба штурмовых отрядов НСДАП Эрнста Рёма (Ernst Röhm) в 1931-32 годах, а в 1983 году - анонимные обвинения в адрес генерала бундесвера Гюнтера Кисслинга (Günter Kissling), вынудившие его преждевременно уйти в отставку.

В прошлом Восток был толерантнее Запада

В Восточной Европе к гомосексуалам относились значительно терпимее. Так, в Польше с момента обретения ею независимости в 1918 году наказание за сексуальные отношения между мужчинами было крайне редким. В Советском Союзе этот вопрос стал линией водораздела между сталинистами и национал-большевиками с одной стороны и реформаторами и революционерами - с другой. В 1922 году однополые отношения в СССР были официально декриминализированы, но уже в начале 1930 годов при Сталине вновь была введена уголовная ответственность "за мужеложство".

Чехословацкие коммунисты хотели декриминализировать гомосексуальность еще в 1950 году, но были вынуждены подчиниться запрету из Москвы. В ГДР еще в 1957 году была отменена уголовная ответственность за сексуальные отношения между взрослыми мужчинами, в 1961 году они были декриминализированы в Венгрии, а годом спустя - и в Чехословакии. В Великобритании это произошло только в 1967 году, в ФРГ - в 1969 году, в Австрии - в 1971 году.

Культурная война и проявление амбивалентности

В начале 2000 годов дискуссия о равных правах для геев и лесбиянок, зарегистрированных партнерских отношениях и гомосексуальных браках  превратилась в захватывающее массы культурное сражение между Востоком и Западом. Парадоксально, но именно политические коннотации сделали этот вопрос горячей темой. А вот поп-культура, в свою очередь, относилась к этой теме критически или иронично.

В России женский дуэт "Тату" играл с гомоэротическими подтекстами, в Сербии певица Мария Шерифович выиграла с этой темой песенный конкурс "Евровидение" и стала национальной иконой. Чуть позже главой правительства Сербии была избрана открытая лесбиянка. Для Сербии это стало возможностью проявить амбивалентность: культовые лесбиянки могут не скрывать своей сексуальной ориентации  и при этом не раздражать патриархально настроенных правых с их культом сильных мужчин.

Гомосексуальность - продукт импорта?

Но напряженность в вопросе признания прав сексуальных меньшинств в этом регионе по-прежнему сохраняется. Гей-бары вынуждены маскироваться. Гей-ассоциации и правозащитники ведут упорную борьбу на всем Балканском полуострове, пытаясь добиться того, чтобы гей-парады  можно было устраивать как можно в большем числе городов. Каждый проведенный гей-парад, несмотря на атаки гомофобов, считается победой.

Там, где гомосексуалам выйти на улицу особенно сложно или даже опасно, как в некоторых балканских странах, в первом ряду процессии идут западные политики или дипломаты, тем самым невольно подкрепляя тезис  о том, что гомосексуальность - это западный продукт, чуждый местному населению.

Гомофобия как психологическое явление

Каковы же аргументы гомофобов? В данном случае о них едва ли идет речь. "Угроза существования нации, деморализация армии, угроза браку - все это не имеет никакого отношения к реальности, - говорит ученый из Берлина Мартин Даннекер (Martin Dannecker), исследующий вопросы сексуальности. -  К примеру, доказано, что гомосексуальные союзы лишь укрепляют институт брака".

Даннекер определяет гомофобию, в том числе, восточноевропейскую, как психологическое явление. За враждебностью, по его словам, кроется глубокое "сомнение в совместимости ценностей". Во времена неопределенности лишь "природа" все еще обеспечивает незыблемую опору - по крайней мере, кажущуюся. Для укрепления авторитета слабого, нестабильного государства необходимо провести параллель между государством и семьей и говорить о них в одном контексте.

Хрупкость "естественной нормы"

В действительности же та норма, на которую ссылаются как на "естественную", видится как нечто хрупкое и нестабильное. Этот вывод можно сделать хотя бы из того, что для соответствия этой норме нужно "взять себя в руки". Геям и другим сексуальным меньшинствам, очевидно, не хватает необходимой для этого дисциплины. Но зачем брать себя в руки, если правильное, естественное поведение подразумевается как нечто само собой разумеющееся?

Этого противоречия не удается избежать никому, кто выступает за традиционные гендерные роли и против "неестественной" сексуальности. Если природа диктует четкие правила, как утверждают гомофобы, то гендерная идентичность просто не может быть размыта какими-либо жизненными обстоятельствами, каким-то гей-парадом или "пропагандой гомосексуальности". Так что на самом деле они могли бы не волноваться.

Откуда берется ненависть к геям?

Геев ненавидят "за то, что они олицетворяют пассивность", говорит Даннекер. Но не только многие жители Восточной Европы лично чувствуют себя обреченными на пассивность. Эту удручающую судьбу, разделяет, скорее, вся нация, с которой они себя соотносят. Ее поучают, ущемляют, ее делают пассивным получателем материальных благ от Запада, который выставляет себя покровителем. Одним словом, из нее делают женщину.

И "это" позволяют делать с собой геи - вот где кроются истоки ненависти. "Они предают всех представителей своего общества", - объясняет Даннекер. К тому же социальный спад, который пришлось пережить многим людям, воспринимается как потеря потенции.

Попытка психологизации гомосексуальности провалилась

Различия между Востоком и Западом Даннекер видит не только в волне гомофобии, поднявшейся после 2000 года, но и в истории преследования гомосексуалов. На Западе, в частности, в Англии и Германии, после длительного периода "проблематизации" произошло своеобразное "негативное просвещение".

Вместо того, чтобы просто осуждать гомосексуальность как грех, ее долгое время пытались интерпретировать как психическое отклонение или невроз. Какое-то время на Западе искали "причины", по которым человек становится гомосексуалом. "Но найти ничего не удалось", - говорит Даннекер. Так что оставалось только принять это как данность.

Геи как еретические иконы дьявола

В то же время в Восточной Европе, в особенности, в России, где, в соответствии с православной традицией, действие главенствует над "внутренней мотивацией", важным считается не то, что человек чувствует, а то, что он делает. Именно поэтому широкие слои населения еще более агрессивно реагируют на демонстративный, эксгибиционистский, нравоучительный элемент в движении за права ЛГБТИ.

Даже социолог Игорь Кон, известный борец за права геев в России, не скрывает раздражения от гей-парадов: "Некоторым они напоминают студенческие пропагандистские отряды времен СССР, которые должны были учить колхозников собирать урожай". Терпимость стала предметом обсуждения, а гомосексуалы, как и участники западных гей-парадов, превратились в иконы - еретические иконы дьявола. И это не сулит ничего хорошего для их признания в будущем".

Норберт Маппес-Нидик, журналист-фрилансер, более 30 лет работавший в странах Юго-Восточной Европы. Сотрудничал с целым рядом немецких СМИ. 15 февраля 2021 года вышла его книга "Почему Запад не понимает Восток".

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Кира Валькенхорст, пляжная волейболистка

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Кира Валькенхорст, волейболистка

    Немецкая пляжная волейболистка Кира Валькенхорст (Kira Walkenhorst) выиграла золотую медаль на Олимпийских играх 2016 года в Бразилии вместе со своей напарницей Лаурой Людвиг (Laura Ludwig). "В декабре я стану мамой", - заявила Кира недавно в интервью газете Bild. Забеременела не Кира, а ее официально зарегистрированная жена Мария - с помощью искусственного оплодотворения от анонимного донора.

  • Сью Берд, баскетболистка

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Сью Берд, баскетболистка

    Одна из самых титулованных баскетболисток в мире Сью Берд в 2017 году открыто заявила о своих отношениях с футболисткой сборной США Меган Рапино: "Я - лесбиянка, Меган - моя девушка. Это не секрет для людей, которые меня знают". Сью Берд выступала за московское "Динамо". С Россией ее связывает не только спорт: семья ее отца приехала в Америку из России.

  • Энтони Боуэнс, американский рестлер

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Энтони Боуэнс, рестлер и модель

    Энтони Боуэнс (слева), рестлер и модель совершил каминг-аут как бисексуал на канале YouTube своего парня Майкла Павано. В своем аккаунте на Facebook в графе "семейное положение" Энтони открыто указал имя своего бойфренда и дал ссылку на его страницу.

  • Марк Фостер, пловец

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Марк Фостер, пловец

    Шестикратный чемпион мира по плаванию британец Марк Фостер совершил каминг-аут в ноябре 2017 года уже после того, как закончил свою спортивную карьеру. В интервью The Guardian он признался, что не был честен перед собой и своими фанатами. "Мне 47 лет, я не участвую в соревнованиях, но я не первый спортсмен-гей, рассказавший о себе правду", - подчеркнул Марк Фостер.

  • Роберт Миллар

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Роберт Миллар, велогонщик

    Легендарный британский велогонщик Роберт Миллар сменил пол и стал женщиной по имени Филиппа Йорк. Спортсмен признался, что процесс по смене пола начался еще в 2000 году, но он скрывал это, чтобы не вызвать гнев со стороны фанатов.

  • Колин Джексон, бегун

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Колин Джексон, легкоатлет

    Британский легкоатлет Колин Джексон многие годы скрывал свою сексуальную ориентацию. Лишь 26 августа 2017 года он в интервью для шведского документального фильма "Rainbow Heroes" совершил каминг-аут. По признанию самого спортсмена, ему не хотелось, чтобы СМИ сделали из этого очередную сенсацию.

  • Паралимпийка Тереза Го

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Тереза Го, пловчиха

    30-летняя Тереза Го из Сингапура, завоевавшая бронзовую медаль по плаванию на Паралимпийских играх в 2016 году, совершила каминг-аут в преддверии ежегодного ЛГБТ-фестиваля Pink Dot в июле 2017 года. Друзья и любимая девушка поддержали спортсменку в решении публично объявить о своей гомосексуальности.

  • Брайан Андерсон

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Брайан Андерсон, скейтбордист

    Брайан Андерсон, обладатель Мирового кубка скейтбординга в Дортмунде, рассказал о том, что он гей, своей семье и коллегам, но на публичный камин-аут решился только в 40 лет. "Для меня скейтбординг всегда был на первом месте, а моя гомосексуальность - на втором", - заявил Андерсон в интервью Vice Sports.

  • Данни Уотс, автогонщик

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Данни Уотс, автогонщик

    Британец Данни Уотс по собственному признанию притворялся гетеросексуалом в течение 17 лет. Уотс поведал, что не решался на каминг-аут до завершения карьеры из-за страха потерять спонсоров. Автогонщик состоял в браке с женщиной, и у него есть сын. "Постоянно скрываться - это сплошные мучения и боль", - сказал он журналистам.

  • Шон Барбер - канадский прыгун с шестом

    10 случаев каминг-аута в большом спорте

    Шон Барбер, прыгун с шестом

    Канадский прыгун с шестом Шон Барбер написал на своей странице в Facebook следующее: "Я гей и горжусь этим! Спасибо моим родителям за огромную поддержку... Моим друзьям: я тоже люблю вас".

    Автор: Виктор Вайц


Смотреть видео 26:07

О конфликте с ЕС, судебной реформе в Польше и правах ЛГБТ - депутат Европарламент Рышард Легутко

Аудио- и видеофайлы по теме

Ток-шоу "Квадрига": Бундестаг разрешил геям и лесбиянкам вступать в брак - это прорыв или нарушение конституции?  

Как Германия признала однополые браки  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Разбор обвинений Nexta: помогал ли ЕС обогащаться Лукашенко  

В ЕС считают голословными обвинения Nexta по кредитам Минску  

ЕС подготовит новый пакет санкций за нарушения прав человека к 22 марта  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно