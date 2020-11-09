Комментарий: От Дзюбы до Скипского - спорные моральные ориентиры России

Один из героев чемпионата мира по футболу 2018 года, нападающий питерского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба оказался в центре громкого скандала. В интернет попало видео интимного характера, запечатлевшее да и, в общем, касающееся исключительно самого футболиста. Реакция руководства сборной оказалась молниеносной: главный тренер Станислав Черчесов объявил, что не будет вызывать Дзюбу в команду до конца ноября - дескать, так будет лучше и команде, и самому игроку.

Неоднозначная репутация Дзюбы

У Артема Дзюбы неоднозначная репутация среди болельщиков: даже фанаты "Зенита", бывает, скандируют обидные кричалки про него. Так было и в первом же после скандала с видео матче питерцев, а уж история взаимоотношений форварда с болельщиками других команд полна самых разных перипетий.

Александр Плющев

Ходили слухи, что после жалоб Дзюбы особо рьяных его недоброжелателей из числа фанатов удаляли со стадиона, не пускали на матчи и даже подвергали административному аресту. Поэтому в среде российских активных поклонников футбола сейчас сочувствуют Артему далеко не все.

Справедливости ради стоит сказать, что "Зенит" не стал применять санкций в отношении своего игрока за непристойное видео - если не считать передачи тренером Сергеем Семаком капитанской повязки от Дзюбы Деяну Ловрену. А вот сборная - совсем другое дело, там Дзюба был максимально демонстративно не вызван на сбор и теперь не примет участие в трех ноябрьских матчах.

Футболисты как мальчики для битья

Футболисты в России бывают не только вознаграждены несоразмерно их успехам на поле, но и наказаны тоже образцово-показательно. Достаточно вспомнить "процесс века" по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как выяснилось, примерно так же происходит с футболистами и в морально-этической сфере. Только тут не нужно никаких судов и доказательств: судьбу спортсмена волен решать тренер.

Российские спортсмены, как и другие известные люди, зачастую выполняют ответственные поручения властей - от продвижения поправок в конституцию, до работы в парламенте. Но они же - еще и отличные мальчики для битья, на них можно с успехом канализировать любое накопившееся общественное возмущение. Публика с огромным удовольствием переключает на них свое внимание, она будет наблюдать за наказанием, горячо его обсуждать и, в основной массе, одобрять.

Так было с Кокориным и Мамаевым, так происходит и с Дзюбой. И хотя последствия этих случаев несравнимы, да и вообще непонятно, в чем конкретно виноват нападающий "Зенита", очевидно, что широкой общественности вновь дали возможность припомнить футболисту все грехи, и она активно ею пользуется: шутки про Дзюбу мгновенно стали хитами интернета.

Одобрение и порицание в сегодняшней России

Этот скандал в ряду с некоторыми другими дает ответы на то, какие ценности и морально-нравственные ориентиры предлагаются российскому обществу. История с членом клуба "Что? Где? Когда?" Михаилом Скипским, которого обвинили в сексуальных домогательствах, в том числе к школьницам, - хоть и совсем другого рода, однако здорово дополняет палитру социально одобряемого или порицаемого.

Скандал вокруг Скипского, казалось бы, привел к тому же результату, что и в случае с Дзюбой: отстранению его от публичной деятельности. Однако произошло это вовсе не по инициативе руководства клуба "Что? Где? Когда?" или Первого канала, в эфире которого транслируются игры с его участием, а под давлением возмущенных людей, которые этого требовали. Недавно он, как ни в чем не бывало, вернулся к играм, а публике объяснили, что раз Скипский формально никаких законов не нарушал, то и вопрос о наказании ставить нельзя, не хотим же мы, ей-богу, жить по понятиям.

По двум историям нельзя судить о ценностях и скрепах в целом, но есть характерные особенности, на которые нельзя не обратить внимание. Например, получается, что вполне безобидное нынче гораздо более порицаемо и даже наказуемо, чем едва ли не криминальное.

Решения готовы без разбирательств

Попадание интимного видео в интернет, да еще и такого, в котором человек, отстаивающий честь страны на мировой арене, предстает не богатырем, а пубертатным мальчишкой, - считается позором, а пострадавшими - все, кто так или иначе об этом узнал. Апелляции к закону признаются бессмысленными, поскольку "нарушение" находится в морально-этической плоскости, а виновность в нем определяется самой возможностью такой ситуации: раз ты в нее попал, то тебе и отвечать.

А вот обвинения в сексуальных домогательствах, напротив, не считаются чем-то, что бросает тень на репутацию. И если и есть кого защищать в этой ситуации, так это того, против кого были выдвинуты обвинения - условного Скипского. Потому что какие у вас доказательства, кроме слов? Есть видео? То-то. А в случае с Дзюбой - есть, причем, совершенно однозначное.

Ориентиры эти настолько четкие, что никому не приходит в голову разобраться в каждом случае - решения готовы сразу: или дисциплинарное взыскание, или "закон не нарушен". Даже в случае с депутатом Леонидом Слуцким, которого, как и Скипского, обвиняли в сексуальных домогательствах, думская комиссия провела пусть и формальное, но разбирательство. И проблема хотя бы обсуждалось, пусть и решение ее было предрешено. Ныне же те, для кого слово "репутация" не пустой звук, лишены даже права быть услышанными.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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