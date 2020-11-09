 Комментарий: От Дзюбы до Скипского - спорные моральные ориентиры России | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 09.11.2020

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Мнения

Комментарий: От Дзюбы до Скипского - спорные моральные ориентиры России

Скандалы с Артемом Дзюбой и Михаилом Скипским можно рассматривать как предлагаемые российскому обществу модели отношения к этическим проблемам. И модели эти очень своеобразны, считает Александр Плющев.

Нападающий сборной России Артем Дзюба (на фото справа) после забитого гола на ЧМ-2018

Нападающий сборной России Артем Дзюба (на фото справа) после забитого гола на ЧМ-2018

Один из героев чемпионата мира по футболу 2018 года, нападающий питерского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба оказался в центре громкого скандала. В интернет попало видео интимного характера, запечатлевшее да и, в общем, касающееся исключительно самого футболиста. Реакция руководства сборной оказалась молниеносной: главный тренер Станислав Черчесов объявил, что не будет вызывать Дзюбу в команду до конца ноября - дескать, так будет лучше и команде, и самому игроку.

Неоднозначная репутация Дзюбы

У Артема Дзюбы неоднозначная репутация среди болельщиков: даже фанаты "Зенита", бывает, скандируют обидные кричалки про него. Так было и в первом же после скандала с видео матче питерцев, а уж история взаимоотношений форварда с болельщиками других команд полна самых разных перипетий.

Александр Плющев

Александр Плющев

Ходили слухи, что после жалоб Дзюбы особо рьяных его недоброжелателей из числа фанатов удаляли со стадиона, не пускали на матчи и даже подвергали административному аресту. Поэтому в среде российских активных поклонников футбола сейчас сочувствуют Артему далеко не все.

Справедливости ради стоит сказать, что "Зенит" не стал применять санкций в отношении своего игрока за непристойное видео - если не считать передачи тренером Сергеем Семаком капитанской повязки от Дзюбы Деяну Ловрену. А вот сборная - совсем другое дело, там Дзюба был максимально демонстративно не вызван на сбор и теперь не примет участие в трех ноябрьских матчах.

Футболисты как мальчики для битья

Футболисты в России бывают не только вознаграждены несоразмерно их успехам на поле, но и наказаны тоже образцово-показательно. Достаточно вспомнить "процесс века" по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как выяснилось, примерно так же происходит с футболистами и в морально-этической сфере. Только тут не нужно никаких судов и доказательств: судьбу спортсмена волен решать тренер.

Российские спортсмены, как и другие известные люди, зачастую выполняют ответственные поручения властей - от продвижения поправок в конституцию, до работы в парламенте. Но они же - еще и отличные мальчики для битья, на них можно с успехом канализировать любое накопившееся общественное возмущение. Публика с огромным удовольствием переключает на них свое внимание, она будет наблюдать за наказанием, горячо его обсуждать и, в основной массе, одобрять.

Так было с Кокориным и Мамаевым, так происходит и с Дзюбой. И хотя последствия этих случаев несравнимы, да и вообще непонятно, в чем конкретно виноват нападающий "Зенита", очевидно, что широкой общественности вновь дали возможность припомнить футболисту все грехи, и она активно ею пользуется: шутки про Дзюбу мгновенно стали хитами интернета.

Одобрение и порицание в сегодняшней России

Этот скандал в ряду с некоторыми другими дает ответы на то, какие ценности и морально-нравственные ориентиры предлагаются российскому обществу. История с членом клуба "Что? Где? Когда?" Михаилом Скипским, которого обвинили в сексуальных домогательствах, в том числе к школьницам, - хоть и совсем другого рода, однако здорово дополняет палитру социально одобряемого или порицаемого.

Скандал вокруг Скипского, казалось бы, привел к тому же результату, что и в случае с Дзюбой: отстранению его от публичной деятельности. Однако произошло это вовсе не по инициативе руководства клуба "Что? Где? Когда?" или Первого канала, в эфире которого транслируются игры с его участием, а под давлением возмущенных людей, которые этого требовали. Недавно он, как ни в чем не бывало, вернулся к играм, а публике объяснили, что раз Скипский формально никаких законов не нарушал, то и вопрос о наказании ставить нельзя, не хотим же мы, ей-богу, жить по понятиям.

По двум историям нельзя судить о ценностях и скрепах в целом, но есть характерные особенности, на которые нельзя не обратить внимание. Например, получается, что вполне безобидное нынче гораздо более порицаемо и даже наказуемо, чем едва ли не криминальное.

Решения готовы без разбирательств

Попадание интимного видео в интернет, да еще и такого, в котором человек, отстаивающий честь страны на мировой арене, предстает не богатырем, а пубертатным мальчишкой, - считается позором, а пострадавшими - все, кто так или иначе об этом узнал. Апелляции к закону признаются бессмысленными, поскольку "нарушение" находится в морально-этической плоскости, а виновность в нем определяется самой возможностью такой ситуации: раз ты в нее попал, то тебе и отвечать.

А вот обвинения в сексуальных домогательствах, напротив, не считаются чем-то, что бросает тень на репутацию. И если и есть кого защищать в этой ситуации, так это того, против кого были выдвинуты обвинения - условного Скипского. Потому что какие у вас доказательства, кроме слов? Есть видео? То-то. А в случае с Дзюбой - есть, причем, совершенно однозначное.

Ориентиры эти настолько четкие, что никому не приходит в голову разобраться в каждом случае - решения готовы сразу: или дисциплинарное взыскание, или "закон не нарушен". Даже в случае с депутатом Леонидом Слуцким, которого, как и Скипского, обвиняли в сексуальных домогательствах, думская комиссия провела пусть и формальное, но разбирательство. И проблема хотя бы обсуждалось, пусть и решение ее было предрешено. Ныне же те, для кого слово "репутация" не пустой звук, лишены даже права быть услышанными.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Никита Баталов


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