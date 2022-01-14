 Комментарий: ОБСЕ - правильное место для обсуждения конфликта с Россией | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 14.01.2022

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Мнения

Комментарий: ОБСЕ - правильное место для обсуждения конфликта с Россией

ОБСЕ - подходящая площадка для того, чтобы напомнить России о невыполненных ею обязательствах после окончания холодной войны, пишет обозреватель FAZ Райнхард Фезер.

В Вене перед заседанием ОБСЕ по Украине

В Вене перед заседанием ОБСЕ по Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - подходящий форум для того, чтобы обсуждать растущее напряжение в отношениях между Россией и подавляющим большинством других европейских государств. С одной стороны, все принимающие участие в этой дискуссии находятся здесь на равных. И Россия в ОБСЕ должна выслушать и представителей тех стран, которые глава МИД РФ Сергей Лавров не так давно назвал "территориями", которые, мол, "осиротели" после распада СССР.

Райнхард Фезер - обозреватель FAZ

Райнхард Фезер - обозреватель FAZ

С другой стороны, ОБСЕ - хорошее место для того, чтобы напомнить об обязательствах, которые добровольно взяла на себя Москва после окончания холодной войны в рамках этой организации, но не выполнила.

В документах ОБСЕ на этот счет есть много чего: начиная с базовых принципов соблюдения прав человека, нерушимости границ и суверенитета, что в теории признают все страны-члены организации, и заканчивая конкретными договоренностями - такими, как о выводе всех российских войск из Приднестровья, который должен был завершиться в 2002 году, но даже еще не начался. ОБСЕ также могла бы сыграть стабилизирующую роль в зоне конфликта на востоке Украины с помощью своей специальной мониторинговой миссии на востоке Украины, если бы поддерживаемые Россией сепаратисты постоянно не препятствовали ее работе.  

        

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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