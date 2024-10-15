Кремлю нужны не квадроберы, а детки в клетке

Власти криминализуют молодежные субкультуры и тем самым отвлекают внимание от войны. Квадроберы - тема более удобная для российской пропаганды, чем бои в Курской области, считает Иван Преображенский.

Ребенок с игрушечным животным Фото: M. Begsteiger/McPHOTO/blickwinkel/IMAGO

В российской Госдуме обсуждают предстоящий запрет квадроберов - детей в масках и с хвостами, имитирующих в своих играх животных. В Узбекистане уже обещают сдавать их в полицию и проверять, выполняют ли их родители свои обязанности. А еще раньше глава российского МИД Сергей Лавров интересовался у коллеги, есть ли эта субкультура в Армении? Кремль явно озабочен новым явлением и твердо намерен с ним разобраться не только в России, но даже за ее пределами.

Хвостатых пионеров не бывает

В СССР маски зверей и карнавальные костюмы были нормальной атрибутикой детских праздников и это никого не пугало. Тот же Путин и его чекистское окружение в детстве, наверняка, успел поскакать под елкой в костюме зайчика, да и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, будучи ребенком, вероятно, тоже хоть раз надевала костюм белочки. Но, скажут они, это было совсем другое, они были советскими октябрятами и пионерами, не пытались копировать повадки диких животных, соблюдали дисциплину и слушались старших.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

В течение последних лет, особенно после начала полномасштабной войны против Украины, российские власти активно занимались воссозданием тоталитарной системы детских идеологических организаций, стараясь дойти до самого низа - до детских садов. Без шуток и юмора, с суровыми лицами маршировали юнармейцы в форме, напоминая сторонним наблюдателям кадры из архивных фильмов 1930-40-х годов. Но дети не могут только маршировать. Психологи говорят, что самая гармоничная форма обучения для них - игра. Хотя это вряд ли понимают засевшие в Кремле деды или окружившие Сергея Кириенко методологи, разрабатывающие способы идеологической обработки подрастающих поколений.

Все было для детей сравнительно безопасно до тех пор, пока кремлевские геронтократы (этот термин эпохи холодной войны снова актуален) были заняты своей муштрой. Реальная жизнь шла в отрыве от политического процесса. Однако вечно так продолжаться не могло. Кто-то столкнулся с реальной жизнью, может быть даже сам Владимир Путин, решив пообщаться со своими детьми или внуками. И вдруг оказалось, что некоторым из них нравится прицеплять себе хвосты и прыгать, изображая кенгуру, или охотиться, как лиса. Лишенные чувства юмора старики, занятые войной против Украины, испугались и возмутились одновременно. Теряющих адекватность людей столкновение с реальной жизнью часто пугает и они пытаются перестроить ее насильственно под себя.

Борьба с выдуманными угрозами, чтобы отвлечь от войны

Дальше началась традиционная для тоталитарных обществ борьба с любыми общественными явлениями, выходящими за строго обозначенные властью рамки. У каждой группы, которая формирует сегодня коллективную российскую власть, при этом явно был свой интерес в раскрутке скандала вокруг квадроберов как новой чумы 21-го века. Кто-то, как Сергей Лавров, явно просто выслуживался перед непосредственным начальником.

Пропагандисты начали любимую игру - борьбу с виртуальными, выдуманными угрозами. Пока телевизор пугает пенсионеров "звероподобными" детьми - они забывают о боях в Курской области, ракетных ударах по Киеву или атаках дронов на российские нефтехранилища. Квадроберы - более удобная тема, чем угроза объявления кровной мести со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес двух российских депутатов и одного сенатора.

Карикатура DW Фото: DW

Еще одна группа, все чаще подающая сегодня в России голос, - это те, кто представляет себя борцами за нравственность. Те, в чьих глазах гимнастические игры детей в костюмах животных "имеют связь с разного рода половыми извращенцами", как, например, утверждает уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

После этого в ход идут репрессивные органы. Тяжелый каток разогнался, а тормозов у него нет. И вот полиция уже рвется штрафовать. А как только депутаты проштампуют новый запретительный закон, то и задерживать детей и родителей, а может и лишать родительских прав. Ведь российские дети принадлежат, в первую очередь, государству. Причем и мальчики, которым надо учиться становиться солдатами, и девочки, которые должны новых солдат нарожать.

Отстаньте от детей!

Общество, живая, здоровая его часть, защищается от этого давления как может, но, в целом, довольно вяло. Пока не запретили маски и костюмы родители покупают их детям, потому что скандал часто - лучшая реклама. Наблюдается рост продаж товаров для квадроберов.

Однако это временное явление. Запретят, раз уже начали, и хорошо, если не начнут принудительно изымать, вначале хвосты, а затем и детей. Разумных политиков или чиновников в России почти не осталось, никто и не пикнет, видя, что решение принято "на самом верху". Даже в эмиграции оппозиционеры часто покупаются на удочку кремлевской пропаганды и начинают обсуждать, нормально ли бегать по улице с мохнатыми ушами и хвостом, вместо того, чтобы сказать очевидное: Отстаньте от наших детей! Впрочем, слабость сопротивления неудивительна. Если бы общество умело защищаться, то оно остановило бы власти гораздо раньше, и российские дети постарше не убивали бы в Украине и не умирали бы в Курской области.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook .

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