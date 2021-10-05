Комментарий: Кремлю не удастся убить память об Анне Политковской

Забыть, вытеснить, не замечать, стереть из памяти. В Кремле предпочли бы, чтобы пятнадцатая годовщина убийства журналистки-расследователя и правозащитницы Анны Политковской прошла незаметно. Власти РФ раздраженно реагируют на вопрос, почему заказчики убийства до сих пор не задержаны и не предстали перед судом. Ведь их Россия - это то, о чем писала Политковская перед смертью: страна с "самой коррумпированной судебной системой в мире".

Так было не всегда. Даже в 2006 году, в год убийства Политковской, все еще оставалась надежда, что Россия может стать демократическим государством. Появились зачатки гражданского общества. Тем, кто любит Россию, больно видеть, что стало с этой надеждой. Россия превратилась в диктатуру.

Параллели с советской властью

Разумеется, сегодня все же лучше, чем было в СССР. Но параллели с советской властью трудно отрицать. Российское правительство преследует, травит, убивает тех, кто выступает за свободу, права человека и достойную жизнь. Совершенно произвольные тюремные сроки, вынесенные Алексею Навальному или Оюбу Титиеву, убийство Бориса Немцова, домашний арест Кирилла Серебренникова - это только самые известные примеры. На местном уровне есть и сотни других, о которых меньше знают.

Миодраг Шорич, обозреватель DW

Те, кто провозгласил насилие своим методом, должны избрать ложь своим принципом. Слова, когда-то написанные Александром Солженицыным, относятся и к сегодняшней России. Любой, кто осмеливается писать правду об условиях жизни в стране, живет в опасности. Именно поэтому большинство журналистов обходят стороной или сглаживают те темы, которые могут вызвать недовольство президента Путина и его окружения: разгул коррупции, падение уровня жизни, фальсификация парламентских и президентских выборов, отток населения из сельской местности, разрушение инфраструктуры, отъезд за границу сотен тысяч зачастую хорошо образованных людей.

Анна Политковская была другой. Она писала о зверствах чеченской войны, о коррупции среди военных и сотрудников спецслужб. В результате, контролируемая государством пресса обвиняла ее в клевете и предательстве родины, называя "представительницей пятой колонны на службе иностранных государств".

Политковская не позволила запугать себя

Однако она точно соответствовала определению патриота: человека, готового идти на жертвы ради общего блага. Иными словами, она была антиподом кремлевских пропагандистов, обогащающихся за счет народа. Анне Политковской не раз угрожали расправой. Но она не дала себя запугать. Она могла бы с комфортом жить на Западе. Но она не поддалась этому искушению, в итоге, заплатив за это высокую цену.

Была ли жертва Анны Политковской напрасной? И, если поставить вопрос шире, были ли жертвы, принесенные российскими правозащитниками, такими, как Солженицын, Сахаров и сотни других, напрасными? Ответить на этот вопрос утвердительно способны лишь циники и абсолютные материалисты. Но те, кто еще не полностью заглушил голос своей совести, знают, что именно герои, образцы для подражания, такие, как Анна Политковская, делают жизнь более гуманной, более справедливой и, следовательно, более достойной. Именно поэтому в мире по-прежнему будут помнить убитого борца за гражданские права - несмотря на все пропагандистские крики из Кремля.

Автор: Миодраг Шорич, обозреватель DW

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