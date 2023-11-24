Компания против абортов в России и война - где связь?

Фото: DW

Ноябрь 2023. Российские регионы один за другим вводят штрафы за "склонение к аборту", подразумевая под этим, похоже, в том числе медицинские рекомендации. Несколько территорий, например, аннексированный Крым или Татарстан уже на добровольно-принудительной основе заставили частные клиники отказаться от проведения операций по прерыванию беременности. Светские власти и руководство РПЦ это открыто поддерживают.

Зачем Кремлю сейчас кампания против абортов?

Война против Украины и демография в России

В 2023 году рождаемость в России снизилась до минимального уровня за последние 15 лет - 1,36 детей на женщину. И логика реакции властей на это предельно проста, но ошибочна: ограничишь, а потом постепенно и вовсе запретишь делать аборты - и рождаемость резко вырастет. Так явно считают и в Кремле, и в руководстве Русской православной церкви. Там думают, видимо, что россияне готовы размножаться по тем же принципам, что и кролики.

Это заблуждение, объяснимое у добровольно отказавшихся от секса монахов (только они могут быть в РПЦ епископами и патриархами), но непростительно для руководства формально светского государства. Причины падения рождаемости сложнее.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Причины падения рождаемости

Например, отъезд из-за войны против Украины значительной части россиян из страны. К концу 2022 года в стране рекордно, до менее чем 15% сократилась доля работников до 30 лет.

Другой фактор - массовая гибель мужчин на войне. От прекращения так называемых "мясных штурмов" Авдеевки демографический эффект, пожалуй, был бы больший, чем от отказа частных клиник от проведения абортов. Если вспомнить про потери под Бахмутом и первые недели российского вторжения в Украину, то картина с демографией будет еще яснее.

Еще один фактор - психологическая готовность рожать. Можно 10 лет подряд объявлять "Год семьи", как сделал президент Путин на 2024 год. Но если идет война, мужа в любой момент могут мобилизовать. Здравомыслящая потенциальная мать, которой нужен партнер в воспитании, а не компенсации от государства за погибшего кормильца, десять раз подумает, стоит ли заводить сейчас детей.

Во всех этих случаях ограничение или запрет абортов никак не повлияет на рост рождаемости. Но в Кремле, РПЦ, и многочисленных псевдообщественных организациях, спонсируемых Константином Малофеевым, делают вид, что этого не понимают.

Скорее всего, им сейчас нужен политический эффект - под выборы, а также важен сам принцип - управлять женщинами. Незначительный рост рождаемости если и будет, то по большей части за счет социально незащищенных групп населения. Но только потом этих детей не для красного словца, а на самом деле придется брать на воспитание РПЦ или отправлять в детдома. Впрочем, если конечная цель воспитать "пушечное мясо" для новых войн - то это как раз не проблема.

Ее тело - ее дело

За политику по ограничению абортов в России как обычно заплатят женщины. Их и до войны в стране было большинство. На этот раз им придется платить своим здоровьем, ведь подпольные аборты, при которых случаются и смертельные случаи - неизбежный результат подобных ограничений.

При этом Кремль явно не забывает, что женщины в России еще и основные избиратели, а предвыборная кампания по "переизбранию Путина" в 2024 году на новый президентский срок уже фактически стартовала. И здесь ограничения работают двояко.

С одной стороны, они могут раздражить россиянок. Вот уже в Нижнем Новгороде нашлись смельчаки, собирающие подписи против ограничения права на аборт. С другой - вводя новые ограничения, касающиеся жизни и здоровья, власти демонстрируют, что считают россиянок, а особенно их детей своей собственностью. В 2020 году подобную формулировку даже пытались протащить в "путинскую конституцию", но тогда общественный резонанс еще мог этому помешать.

Без права на аборт значит без права на выбор

В весьма патриархальном российском обществе многие женщины и без ограничения права на аборт чувствуют себя небезопасно. Закон о домашнем насилии после недовольства лично Владимира Путина принять в стране не удалось.

Как поведет себя партнер женщины, узнав о незапланированной беременности? Принудит ее сделать, пусть даже и подпольный, но аборт или наоборот - заставит сохранить ребенка, которого она не хотела и тем самым изменит всю ее жизнь. Власти стараются оставить это на его, а не ее усмотрение.

Право на аборт в РФ продолжает ограничиваться несмотря на отчетливое нежелание большей части общества. Война вырыла демографическую яму в России, а власти пытаются ее "закидать" новорожденными.

Причем непохоже, чтобы это было пределом их фантазии. В отдельных странах в прошлом принудительное повышение рождаемости довольно быстро привело едва ли не к принудительному спариванию "лучших особей" в логике евгеники. Россия, похоже, движется в том же направлении.

Правда, ближе выборам Владимира Путина можно ждать, что он выскажется об абортах как можно более осторожно. А уж кремлевская пропаганда постарается, чтобы российские женщины запомнили: одна надежда у них - на президента. До тех пор, пока он не переизберется.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: