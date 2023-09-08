Казус Валерия Гарбузова, или Какие эксперты нужны Кремлю

Обрушившиеся на историка Гарбузова после выхода его критической статьи обвинения, свидетельствуют о том, что он продемонстрировал идейную пустоту официальных нарративов, считает Александр Фридман.

Валерий Гарбузов Фото: Alexander Shcherbak/ITAR-TASS/imago

После полномасштабного вторжения России в Украину российское экспертное сообщество оказалось перед выбором - подыгрывать власти, удалиться во внутреннюю эмиграцию, покинуть страну или же все-таки остаться, открыто демонстрируя свой нонконформизм и рискуя попасть под каток репрессий. Последний вариант выбрал для себя Валерий Гарбузов, директор Института США и Канады Российской Академии Наук (ИСКРАН), (который был уволен после публикации своей критической статьи в "Независимой газете". - Ред.).

В путинской России мифы заменяют знания

Институт США и Канады, который с 2016 года возглавлял Гарбузов, имеет примечательную историю. Академическое учреждение носит имя своего основателя историка Георгия Арбатова, который был известен не только как один из ключевых советских специалистов по Северной Америке, но и выступал в качестве советника высшего руководства СССР, оказывая тем самым влияние на принятие внешнеполитических решений. Институт был создан в 1967 году и стал центром американских исследований в Советском Союзе, а затем и в России.

Александр Фридман Фото: Privat

Академик Арбатов хотя и входил в ближайший круг главы КГБ и будущего генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, но ему далеко не всегда удавалось убеждать советских руководителей. Во времена Андропова и его предшественника Брежнева советская политика на американском направлении изобиловала ошибками, а приход к власти радикального антикоммуниста Рональда Рейгана в 1981 году и вовсе имел для Москвы фатальные последствия. И тем не менее к Арбатову в Кремле прислушивались, ценили его экспертное мнение, а наработки сотрудников института были востребованными.

Брежнев и Андропов, как, впрочем, и Михаил Горбачев не считали себя корифеями в области международной политики. А вот президент Путин, судя по инсайдерской информации из Кремля и публичным выступлениям, не сомневается в своей правоте. В стиле Иосифа Сталина и Никиты Хрущева он ожидает от экспертного сообщества не советов, предложений или критических замечаний, а рассчитывает на подтверждение своих собственных тезисов и представлений и скорее склонен сам поучать экспертов. Любая критика взглядов президента, тем более публичная, воспринимается крайне болезненно, а реакция следует незамедлительно. Именно так и произошло в случае Валерия Гарбузова и его статьи "Для самопознания России необходимы знания, а не мифы".

Правда, которая колет глаза

Уже самое появление статьи является смелым поступком автора и московской "Независимой газеты", которая решилась опубликовать мнение историка. И хотя Гарбузов не раскрывает свои мотивы, а тему войны предусмотрительно обходит стороной, но его рассуждения о постимперском синдроме и курсе Путина на бессрочное удержание власти, а также резкая критика примитивного антиамериканизма российского руководства и пропаганды заслуживают внимания.

Колонка Гарбузова - один из самых интересных и точных российских текстов последнего времени, который выгодно отличается от интеллектуальных продуктов сторонников Путина - вроде Тимофея Сергейцева с его проектом "деукраинизации Украины" или Сергея Караганова с идеей превентивного ядерного удара по территории Польши. Колонка Гарбузова является глотком свежего воздуха, но для Кремля она стала своего рода холодным душем.

Бурная реакция провластных экспертов и потоки грязи, которые пропаганда вылила на Гарбузова, а также обвинения автора в работе на "врага" свидетельствуют о правоте историка, который нащупал нерв, а главное продемонстрировал идейную пустоту официальных нарративов.

Казус Гарбузова очертил также и границы свободы прессы в сегодняшней России. Если колонка историка была опубликована, то в случае коллективного письма солидарности сотрудников института "Независимая газета" решила не рисковать. Это письмо в его поддержку так на

сайте и не появилось. А вот вторую статью Гарбузова с его ответами на обвинения "Независимая газета" все-таки вернула на сайт.

Гонения на критиков в духе советской эпохи

Российская власть полна решимости "очистить" общество от "интеллектуального балласта". Гонения на критиков из интеллектуальной среды приобрели в Российской Федерации систематический характер, а сегодняшние хозяева Кремля действуют в стиле своих советских предшественников - в духе той эпохи, на которую пришлась профессиональная социализация офицера КГБ СССР Владимира Путина и его ближайших сподвижников.

Если в позднем СССР Леонида Брежнева и Юрия Андропова интеллектуалов, критиковавших режим, не жаловали, выдавливали за границу, травили в прессе, а в ряде случаев намеренно бросали за решетку, то сегодня к этим методам прибавился еще один - позорный статус "иностранного агента", который щедро раздает оппонентам власти министерство юстиции Российской Федерации.

На этом фоне скандал вокруг Гарбузова выглядит симптоматично и еще раз иллюстрирует тот вектор развития, который избрал президент РФ Владимир Путин. А расправа с историком Гарбузовым, как подметил российский журналист Андрей Колесников, символизирует "сдачу и гибель экспертной интеллигенции", значительная часть которой обслуживает Кремль и помогает Путину двигаться по преступному, тупиковому и фатальному для России пути.

Автор: Александр Фридман, историк, преподает новейшую историю и историю стран Восточной Европы в университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе и Саарском университете.

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