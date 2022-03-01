Комментарий: Другая война Владимира Путина

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Война, развязанная Путиным, лишила Россию морального права называть себя "страной, победившей нацизм", констатирует Иван Преображенский.
Бомбы падают на Киев, Харьков и Одессу, вероломное нападение без объявления войны - раньше мы все твердо знали, слыша такое, что речь о начале Великой Отечественной войны - о нападении нацистской Германии на Советский Союз. Та война разделила время на "до" и "после", и десятилетиями не требовалось уточнять. Скажешь "после войны" - и всем понятно, что это после 1945 года. С февраля 2022 года прошлое от настоящего отделила другая война, в которой Россия выступила агрессором.
Основой идентичности россиян до февраля 2022 года была память о победе во Второй мировой войне, которую еще в советский период начали чаще называть "Великой Отечественной", пытаясь приватизировать лавры победителей. Важность той победы в общественном сознании показывали все социологические исследования начиная как минимум с конца 1990-х годов. Недаром именно память о победе была выбрана как главная "скрепа" российским правящим режимом. На ее базе сформировалась даже своеобразная гражданская религия, адептами которой было большинство россиян.
Память о погибших выражалась через акцию "Бессмертный полк" - изначально строго общественную, альтернативную государственному пафосу победы и речевкам, вроде "Можем повторить". Эта общественная инициатива, как и "георгиевская ленточка", были быстро приватизированы государственной пропагандой, канализировавшей их в новый милитаризм.
Общество послушно двигалось в этом направлении до февраля 2022 года. Оно бы и дальше тащилось в хвосте кремлевской пропагандистской повестки. Но Путин сам вырвал "несущий гвоздь" российской идентичности.
Российские войска в Украине бомбят сейчас не только Харьков, Одессу, штурмуют Николаев или оккупируют Херсон. Они бросают бомбы рядом с Бабьим Яром, от испуга стреляют по мемориальным танкам, оставшимся на постаментах в украинских городах. Их мишенью стала "Великая Победа". Это выстрелы по знамени, висевшем на Рейхстаге. Танковая атака против не только памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, но и нападение на вполне реальных ветеранов - немногих выживших стариков, которые не могут во время бомбежки даже покинуть свои квартиры.
Чем бы ни завершилась агрессивная война, развязанная Владимиром Путиным (если она не закончится ядерным ударом), у украинцев и тех россиян, которые выступили против агрессии, - своя война. "Великая отечественная украинская", как ее уже называют некоторые. Она разделит теперь жизни целых поколений на "до" и "после".
Она, а не какие-то другие конфликты, например война 2008 года с Грузией или аннексия Крыма 2014 года, станет точкой отсчета конца постсоветского периода истории. Да и самого "постсоветского пространства" тоже; ведь теперь есть "империя России" - и те, кто смог от нее отбиться. Россия же, с 1991 года по инерции сохранявшая ореол "главной демократии" постсоветского пространства благодаря победе над путчем именно в Москве, теперь становится "тюрьмой народов".
Впрочем не все сразу заметят произошедшие изменения. У Украины с февраля 2022 года начинается "новая эра", но многие россияне пока прячут, как страусы, голову в песок.
Однако пришедшее "новое время" уже на пороге и неизбежно отвесит им мощный пинок пониже спины. Через западные санкции и российские антисанкции, бьющие и по собственному населению. Через неизбежное подорожание продуктов в разы из-за срыва посевных на юге России и в Украине. Через товарный дефицит и галопирующую инфляцию из-за изоляции. А когда им все это не понравится - посредством российской полиции и Росгвардии, которые встретят россиян, если те полезут протестовать на улицы.
Россияне наконец получили "новую Россию будущего", и она вовсе не прекрасна. Оказалось, что у Владимира Путина есть четкое видение будущего страны. Но он не раскрывал его все эти годы, потому что большинству такой вариант точно бы не понравился и люди могли бы взбунтоваться.
Теперь это большинство оказалось в совершенно новой, непохожей на еще недавнюю Россию, стране. С военной уже цензурой, изоляцией от остального мира и разрухой - не в головах, а в сортирах. И основа национальной идентичности - победа над фашизмом - расстреляна "Градами", стрелявшими по Харькову. И для России это путь к прямому общественному конфликту, последняя преграда Путиным снесена.
Теперь или массовые чистки несогласных, или плавное перетекание общественного конфликта к гражданской войне, если (во что слабо верится) противники войны и пацифисты смогут оказать сопротивление. Иное дело Украина - она никогда не была так едина, как после начала "новой Отечественной войны", чем бы эта война ни закончилась.
Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский
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