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Комитет ООН: Беларусь нарушила права журналиста DW

Даниил Сотников
18 сентября 2023 г.

Белорусский журналист Александр Бураков был оштрафован в 2014 году за сотрудничество с DW. Теперь комитет ООН призвал Минск выплатить ему компенсацию.

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Александр Бураков, корреспондент DW
Журналист Александр БураковФото: DW

Комитет ООН по правам человека (КПЧ ООН) постановил, что власти Беларуси нарушили положения международного пакта о гражданских и политических правах в отношении белорусского журналиста Александра Буракова. Решение КПЧ ООН было принято еще в 2021 году, но журналист узнал о нем лишь в сентябре 2023 года.

В 2014 году суд оштрафовал Александра Буракова почти на 500 евро, признав его виновным в "незаконном изготовлении статьи, опубликованной на сайте немецкой медиакомпании Deutsche Welle". Кроме того, у Буракова прошел обыск. Речь шла о материале "Тропой контрабандиста: работают ли российские санкции в приграничье", который появился на сайте DW 25 августа 2014 года.

Александр Бураков безуспешно подавал апелляции в вышестоящие инстанции Беларуси, после чего обратился в КПЧ ООН. В мае 2021 года комитет постановил, что Беларусь, преследуя Буракова, нарушила 19-ю статью Международного пакта о гражданских и политических правах, согласно которой каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения. Кроме того, КПЧ призвал власти Беларуси выплатить журналисту компенсацию за все издержки, понесенные в связи с делом. Решение по делу было опубликовано на сайте комитета.

Бураков узнал о решении от правозащитника, вышедшего из колонии

Как рассказал сам Бураков DW, в мае 2021 года, когда было опубликовано решение КПЧ ООН, он отбывал 20 суток административного ареста по обвинению в "повторном участии в несанкционированном мероприятии". Вскоре после выхода из изолятора Бураков покинул Беларусь. Журналист предполагает, что письмо о решении КПЧ ООН пришло на его адрес, когда в квартире уже никто не жил.

Летом 2023 года из тюрьмы в Беларуси вышел на свободу председатель Гомельского отделения правозащитного центра "Вясна" Леонид Судаленко, который изучил все решения КПЧ по Беларуси и сообщил Буракову о решении ооновского комитета.

Что такое Комитет ООН по правам человека

 

Комитет ООН по правам человека занимается надзором за исполнением Международного пакта о гражданских и политических правах от 1966 года в странах-участницах пакта. В его состав входят 18 экспертов, избираемых на четыре года. КПЧ ООН уполномочен принимать и рассматривать индивидуальные жалобы на нарушение властями прав, предусмотренных Международным пактом, и выносить по ним рекомендации властям. Однако формально власти не обязаны выполнять эти рекомендации.

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