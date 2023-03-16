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Отпевание погибших в БучеФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
КонфликтыУкраина

Комиссия ООН: РФ совершала военные преступления в Украине

Александра Иванова
13 мин. назад

В Женеве представлен доклад Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине. В нем содержатся свидетельства предполагаемых военных преступлений ВС РФ и ВСУ.

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Вооруженные силы России после вторжения в Украину совершили в этой стране множество военных преступлений, заявил в Женеве в четверг, 16 марта, председатель Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе.

Он представил доклад с указанием конкретных видов преступлений военнослужащих российской армии, в том числе командиров. Среди этих преступлений - нападения на мирных жителей и энергетическую инфраструктуру Украины, умышленные убийства, незаконное помещение в тюрьму, пытки, изнасилования и другие виды преступлений сексуального характера, а также депортация и незаконный вывоз детей в Россию.

Глава Комиссии ООН по Украине Эрик Мёсе
Глава Комиссии ООН по Украине Эрик МёсеФото: Martial Trezzini/KEYSTONE/picture alliance

По оценке комиссии, атаки ВС РФ на энергетическую инфраструктуру Украины, начавшиеся с 10 октября, могут быть квалифицированы как преступления против человечности. Разрушения инфраструктурных объектов привели к тому, что целые регионы и миллионы людей временами оставались без электричества и отопления, пояснил Мёсе.

Российская армия атаковала населенные районы, применяя оружие взрывного действия, и при этом "очевидно, не принимала во внимание ущерб и страдания гражданского населения", эти атаки были "неизбирательными и непропорциональными", говорится в докладе. Понятие "оружие взрывного действия" включает в себя такие боеприпасы, как артиллерийские снаряды или ракеты.

Комиссия рекомендовала продолжать расследование всех нарушений и преступлений, совершенных в Украине и привлечь виновных в них к ответственности. Список предполагаемых военных преступников будет передан Верховному комиссару ООН по правам человека, заявил Эрик Мёсе.

Документирование предполагаемых военных преступлений ВСУ

Расследователи ООН задокументировали и предполагаемые военные преступления украинской стороны. В частности, в докладе упомянуты два случая пыток и расстрела российских военнопленных.

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине была создана Советом ООН по правам человека в марте 2022 года. С тех пор она работала в 56 населенных пунктах Украины, в том числе в Буче, и опросила 348 мужчин и 247 женщин.

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