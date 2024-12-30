  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаБеларусь

Комик Комиссаренко приговорен в Минске к шести годам колонии

Сергей Куприков
30 декабря 2024 г.

Слава Комиссаренко известен своей критикой белорусских властей и сатирическими монологами об Александре Лукашенко.

https://p.dw.com/p/4ogcc
Слава Комиссаренко на концерте в Варшаве
Слава Комиссаренко на концерте в ВаршавеФото: Tatiana Newedomskaja/DW

Минский городской суд заочно приговорил комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам лишения свободы. Об этом сообщило в понедельник, 30 декабря, белорусское государственное агентство БелтТА. Комиссаренко признали виновным в "разжигании расовой, национальной, религиозной розни, клевете" в отношении Александра Лукашенко и заодно - в оскорблении Лукашенко. Дело Комиссаренко рассматривалось в порядке "специального производства". 

Первые сообщения о том, что в отношении Славы Комиссаренко возбудили уголовное дело из-за "клеветы" на Александра Лукашенко появились в феврале 2022 года. В августе 2024 года Следственный комитет Беларуси заявил о начале специального производства по делу в отношении артиста.

Слава Комиссаренко - один из самых известных белорусских стендап-комиков. До января 2022 года он жил в России и приезжал в Беларусь с выступлениями. После массовых протестов в Беларуси в 2020 году Комиссаренко неоднократно осуждал насилие силовиков по отношению к демонстрантам, заявлял о фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси. Он известен, помимо прочего, сатирическими монологами об Александре Лукашенко. В частности, прозвищем "Чык-чырык", которым он называет белорусского авторитарного правителя. В 2021 году власти Минска отозвали выданные ими разрешения на проведение концертов Комиссаренко.

Год спустя артист заявил, что КГБ Беларуси объявил его в розыск. По словам Комиссаренко, человек, связанный с белорусскими протестами, написал ему и предупредил, что комика "собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь". В 2022 году Комиссаренко уехал из России.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Сатирическая композиция для карнавала в Кельне, 2022 год

Сатира на Кельнском карнавале - 2022

Сатира на Кельнском карнавале - 2022

Накануне начала уличного карнавала 2022 года в Кельне представили традиционные сатирические повозки.
Политика22 февраля 2022 г.10 фото
Слава Комиссаренко во время концерта в Варшаве

Комик Комиссаренко: Люблю шутить про Лукашенко, поэтому живу в Варшаве

Комик Комиссаренко: Люблю шутить про Лукашенко, поэтому живу в Варшаве

Стендап-комик Слава Комиссаренко, которого в Беларуси обвиняют в клевете на Лукашенко, с аншлагами дает концерты в Польше. Корреспондент DW побывала на одном из них.
Культура2 мая 2022 г.
Символическая картинка: молоток судьи (фото из архива)

Комика Дмитрия Гаврилова оштрафовали за "дискредитацию" армии

Комика Дмитрия Гаврилова оштрафовали за "дискредитацию" армии

Стендап-комика Дмитрия Гаврилова оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу о "дискредитации" армии РФ. Ранее он провел 13 суток в спецприемнике из-за "разжигания ненависти".
Свобода слова14 октября 2024 г.