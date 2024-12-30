Комик Комиссаренко приговорен в Минске к шести годам колонии

Минский городской суд заочно приговорил комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам лишения свободы. Об этом сообщило в понедельник, 30 декабря, белорусское государственное агентство БелтТА. Комиссаренко признали виновным в "разжигании расовой, национальной, религиозной розни, клевете" в отношении Александра Лукашенко и заодно - в оскорблении Лукашенко. Дело Комиссаренко рассматривалось в порядке "специального производства".

Первые сообщения о том, что в отношении Славы Комиссаренко возбудили уголовное дело из-за "клеветы" на Александра Лукашенко появились в феврале 2022 года. В августе 2024 года Следственный комитет Беларуси заявил о начале специального производства по делу в отношении артиста.

Слава Комиссаренко - один из самых известных белорусских стендап-комиков. До января 2022 года он жил в России и приезжал в Беларусь с выступлениями. После массовых протестов в Беларуси в 2020 году Комиссаренко неоднократно осуждал насилие силовиков по отношению к демонстрантам, заявлял о фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси. Он известен, помимо прочего, сатирическими монологами об Александре Лукашенко. В частности, прозвищем "Чык-чырык", которым он называет белорусского авторитарного правителя. В 2021 году власти Минска отозвали выданные ими разрешения на проведение концертов Комиссаренко.

Год спустя артист заявил, что КГБ Беларуси объявил его в розыск. По словам Комиссаренко, человек, связанный с белорусскими протестами, написал ему и предупредил, что комика "собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь". В 2022 году Комиссаренко уехал из России.